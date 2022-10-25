Кадиров вважає "слабкими" удари РФ по Україні і вимагає "стерти з землі міста"

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров назвав "слабкими" відповіді на обстріл Збройними силами України (ЗСУ) так званих "нових регіонів Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кадирова.

"Росія слабко відповідає на українські обстріли нових російських регіонів", - сказав він.

Він вважає за необхідне жорсткіші заходи, "щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік". За його словами, "спецоперація", як називають в Росії війну, йде вже на території РФ.

"Ми відповідаємо слабо. Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон, то треба стерти з землі міста, щоб було видно далекий горизонт, щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік. Не треба дивитися, що буде завтра, якщо ми прийматимемо будь-які рішення", - каже Кадиров.

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