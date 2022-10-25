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Кадиров (523) обстріл (27070) росія (63568)

Кадиров вважає "слабкими" удари РФ по Україні і вимагає "стерти з землі міста"

кадиров

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров назвав "слабкими" відповіді на обстріл Збройними силами України (ЗСУ) так званих "нових регіонів Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Кадирова.

"Росія слабко відповідає на українські обстріли нових російських регіонів", - сказав він.

Він вважає за необхідне жорсткіші заходи, "щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік". За його словами, "спецоперація", як називають в Росії війну, йде вже на території РФ.

"Ми відповідаємо слабо. Якщо прилетів снаряд у наш бік, у наш регіон, то треба стерти з землі міста, щоб було видно далекий горизонт, щоб розуміли, що не можна навіть подумати стріляти в наш бік. Не треба дивитися, що буде завтра, якщо ми прийматимемо будь-які рішення", - каже Кадиров.

Також читайте: Путін зробив Кадирова генерал-полковником

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Топ коментарі
+49
Вівцейоб, йди на ***!
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25.10.2022 10:17
+40
кадЫрка, максимум что ты можешь стереть, это кончу со своей бороды, после ***и с баранами.
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25.10.2022 10:17
+35
Скоро и до тебя обезьяна путинская доберемся
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25.10.2022 10:18
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Не годен ти нас, хрещених,
В сраку цілувати,
А не то, щоб Украіну
Під собою мати!
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25.10.2022 10:16 Відповісти
Вівцейоб, йди на ***!
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25.10.2022 10:17 Відповісти
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25.10.2022 10:25 Відповісти
клоун дотрындиться что чтото может и прилететь по чечне или взорваться))))
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25.10.2022 10:17 Відповісти
кадЫрка, максимум что ты можешь стереть, это кончу со своей бороды, после ***и с баранами.
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25.10.2022 10:17 Відповісти
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25.10.2022 10:18 Відповісти
От піда**с, як таких земля носить!
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25.10.2022 10:18 Відповісти
Була б можливiсть, то зробили б! А так, у них «бомбилка поломалась», как и вся их армия
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25.10.2022 10:18 Відповісти
Скоро и до тебя обезьяна путинская доберемся
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25.10.2022 10:18 Відповісти
Скажи ще клоуну вибачитись за обстріл нових територій.
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25.10.2022 10:21 Відповісти
Етому осло*бу- самозванцу кто то сказал что он никто и звать его никак после того как в Ичкерию признали независимым государством и признали новое правительство?
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25.10.2022 10:22 Відповісти
Рамзанка Диров просто серливий шакал як і його серливі сини та все його серливе оточення...
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25.10.2022 10:23 Відповісти
Знач добре вжарили вчора хімарси його тіктокерів, раз так підгорає.
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25.10.2022 10:23 Відповісти
де ти був такий бравий, коли мордор нищив твою землю та співвітчизників?...
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25.10.2022 10:23 Відповісти
резал кацапов а потом продался за нефтебаксы)
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25.10.2022 10:24 Відповісти
Спробуй, чим швидше спробуєш тим швидше тебе прикінчать томагавками.
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25.10.2022 10:24 Відповісти
Серьезная предъява х***у. Не признает авторитета царя? Видать, реально захотел получить переходящее звание главного х****ла.
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25.10.2022 10:25 Відповісти
О! Вівцейоб активізувався? Шо вже здохли вівцейоби яких надсилав в самиє гарячіє точкі?
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25.10.2022 10:25 Відповісти
Хай краще черговий "подаруночок" приймає з України! Вчора наші рознесли будівлю санаторію, де його "заградотряд" ночував Написали, що не менше сорока трупів і півсотні поранених Скоро у нього "гвардія" закінчиться, яка повинна була його охоронять І тоді я ні йому самому, ні всьому тейпу Беной не позаздрю! Надто багато вони чеченцям "сала за шкуру залили", вислужуючись перед Путіним!
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25.10.2022 10:26 Відповісти
так він мабуть через те попадання так і заістерив. )
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25.10.2022 15:14 Відповісти
Треба викрасти цього вівцейоба нагодувати прилюдно салом , а потім на швабру.
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25.10.2022 10:26 Відповісти
Олекса Моцно Лютий



Сьогодні день імпотента - день ООН
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25.10.2022 10:27 Відповісти
Та най цей "дон-дон" хоч обсереться від натуги ляпаючи язиком. Все одно після нашої перемоги всі підрозділи вільних чеченців, які є зараз частиною ЗСУ і набувають бойового досвіду, повернуться домів, до окупованої Ічкерії, і цього диров боїться найбільше. Ось і галасує наче його салом годують!
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25.10.2022 10:27 Відповісти
Коли вже цю мерзоту ліквідують ,щось воно затрималось на цьому світі.
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25.10.2022 10:28 Відповісти
Великий Стиратель языком соплей из-под носа. Иди занюхай у овцы под курдюком. Ахмат сало!
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25.10.2022 10:30 Відповісти
Что-то Рамзанка не в духе. Видимо у любимого ишака диарея, а в рот ему дать побоялся.
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25.10.2022 10:34 Відповісти
отъгрёбанный горным ишаком дон-дон рамзанка какдыров молодчага... воин-шакал...
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25.10.2022 10:36 Відповісти
Ці овцейоби вже набридли. Коли вони там вже один одного повирізають в московії
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25.10.2022 10:37 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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25.10.2022 10:43 Відповісти
Аллах мудрий, віровідступникам не допомагає.
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25.10.2022 10:44 Відповісти
А Кадырова после таких слов пускают в ОАЕ ? Надо бы подпортить ему малину через интерпол и дипломатов
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25.10.2022 10:45 Відповісти
...Не треба дивитися, що буде завтра, якщо ми прийматимемо будь-які рішення", - каже Кадиров. Джерело:

Справжній лідер орди...
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25.10.2022 11:02 Відповісти
Дирявий осло*об- Ічкерія тобі пригадає, як ти погань продав свого батька
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25.10.2022 11:03 Відповісти
А може його Україна зітре з землі?
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25.10.2022 11:13 Відповісти
Коли вже в нього шальний снаряд попаде,помилка природи....нещастя бородате
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25.10.2022 11:18 Відповісти
Відсмокчи та замовкни, віслюк ***********.
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25.10.2022 11:36 Відповісти
Кадирка - позор Ічкерії
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25.10.2022 11:53 Відповісти
Вот до чего доводят беспорядочные половые связи с парнокопытными.
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25.10.2022 12:25 Відповісти
чим більше кацапів здохне на нашій землі тим легше для донагандона захопити владу в росії.
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25.10.2022 12:33 Відповісти
Клоун сцыкливый корчит с себя маджахеда. Ни 1 кадыровец не пошел на джихад на войне. Прославились строго убийствами отказников, детей и девушек, так как вера оправдывает это. Сцыкуны бородатые.
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25.10.2022 12:52 Відповісти
У бoю з українцями брали участь сини глави Чечні Рамзан Кадиров, Ахмат, Елі та Адам. Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі.
Сини Кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина Рамзана Кадиров убив в шістнадцятирічному віці.
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25.10.2022 16:44 Відповісти
Усе, чим би я погодився йому допомогти, то це змастити салом кіл на який його будуть саджати!
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25.10.2022 17:34 Відповісти
З цим овцей@бом пора кінчати.Удар якоюсь крилатою ракетою по його хаті щоб там була вся зграя вилупків.
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25.10.2022 22:42 Відповісти
 
 