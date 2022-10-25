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Новини Війна
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Членом оточення Путіна, який висловив йому невдоволення ходом війни проти України, був Пригожин, - WP

пригожин

Членом оточення російського диктатора Володимира Путіна, який наважився висловити йому "значну" незгоду з рішеннями щодо війни проти України, був засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За інформацією офіційних осіб США, Пригожин особисто сказав Путіну, що його військове командування погано керує бойовими діями. Як зазначається, критика Пригожина перегукується з тим, що він публічно говорив упродовж кількох тижнів.

Офіційні особи, на яких посилається видання, наголосили, що здатність Пригожина різко засуджувати російських військових у приватній бесіді з Путіним говорить про зростання його впливу під час розвитку поразки Росії у війні проти України.

"Це також підкреслює хитке становище формального керівництва російського оборонного істеблішменту, яке зазнало різкої критики з боку Пригожина та інших після кількох місяців бойових помилок та втрат", - пише WP.

Також дивіться: "Кухар Путіна" Пригожин знову агітує російських зеків воювати в Україні: "В зону не вернется никто". ВIДЕО

Як повідомляється, розчарування Пригожина в російському міноборони та його напруження у відносинах із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу стало предметом окремої доповіді американської розвідки. За даними американської розвідки, Пригожин заявив, що міноборони РФ надто покладається на Вагнера, але не дає ПВК достатньо грошей і ресурсів для виконання її місії.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати WP спілкування Пригожина та Путіна, Пригожин не відповів на прохання про коментар.

"Незрозуміло, чи зосереджений Пригожин насамперед на тому, щоб досягти більшого впливу в російському оборонному істеблішменті, чи він має більші політичні амбіції щодо себе або своїх близьких", – пише WP.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post заявило, що російського диктатора Путіна почали критикувати у найближчому оточенні через війну в Україні.

Також читайте: "Кухар Путіна" Пригожин залучив Гіркіна до створення військової структури, яка може загрожувати президенту РФ, - ISW

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Топ коментарі
+20
Если пастух без среднего образования стал академиком, генералом, героем паРашки и главой республики, при этом хвастаясь, что убил первого русского в 16 лет, то почему повару не стать "аналитиком"...
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25.10.2022 11:04
+18
Не маю жодного сумніву шо пригожин є членом...
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25.10.2022 10:54
+18
В тому їбанаріумі всі за війну! Невдоволені лише результатами. Тому відповідальні всі і підлягають міжнародному суду і фізичному знищенню!🤬
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25.10.2022 11:09
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Не маю жодного сумніву шо пригожин є членом...
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25.10.2022 10:54 Відповісти
г:ндон він, при чому доволі штопаний ...
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25.10.2022 10:55 Відповісти
Дійсно, чому був? Він є і залишається членом, навіть і не почесним а таким собі ******.
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25.10.2022 12:27 Відповісти
якому валерій співає мурку перед сном
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25.10.2022 19:01 Відповісти
Пора бы уже хваленому паРашкинскому спецназу (бывшего ГРУ) умножить повара на ноль....
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25.10.2022 10:54 Відповісти
Смішно. Який там хвальоний! Всрали все.
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25.10.2022 10:55 Відповісти
Я говорю не об обыкновенном армейской спецназе, а о элитных подразделениях, которые вполне способны грохнуть Пригожина вместе с охраной....это не от нашей арты дохнуть...
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25.10.2022 11:01 Відповісти
Нічого не вийде.
"Елітний" спецназ валізу з лайном носить за тугосерею.
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25.10.2022 11:03 Відповісти
еліта ГРУ це Баширов та Петров
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25.10.2022 11:57 Відповісти
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25.10.2022 10:59 Відповісти
Во дают, черти
У меня на вас попкорна не хватит
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25.10.2022 10:59 Відповісти
повар стал военнім аналитиком
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25.10.2022 11:01 Відповісти
Если пастух без среднего образования стал академиком, генералом, героем паРашки и главой республики, при этом хвастаясь, что убил первого русского в 16 лет, то почему повару не стать "аналитиком"...
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25.10.2022 11:04 Відповісти
Я вас спрашиваю - когда уже на сцену выйдет главный герой - носитель чемодана с какашками?
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25.10.2022 11:14 Відповісти
Ему повезло меньше всех предшественников - губернатором не назначат, так как никто не знает, что останется от паРашки после поражения от Украины...
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25.10.2022 11:16 Відповісти
Я думаю, что это козырный туз в рукаве чемоданного сруна. Он его выпустит в самый ответствееный момент. Когда Пригожин натянет Кадырову наволочку на голову и начнет лупить его резиновым членом
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25.10.2022 11:26 Відповісти
Увидим. ***** тоже в карьеру шел как носитель чемодана с чем-то
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25.10.2022 13:42 Відповісти
На кого батон крошиш .
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25.10.2022 11:05 Відповісти
Все требуют от ***** выделить больше денег и больше мяса на войну. Но ниодин не посоветовал не начинать ету войну
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25.10.2022 11:05 Відповісти
В тому їбанаріумі всі за війну! Невдоволені лише результатами. Тому відповідальні всі і підлягають міжнародному суду і фізичному знищенню!🤬
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25.10.2022 11:09 Відповісти
Пригожин молодец, так и врезал государю! мол фуфло все твои смерды, недостойны они и смрада твоей какашки о мудрейший и святейший старый ымператорский пердун ( про старого пропердуна, канеш подумал), нетути грит, народу у тебя верного, окромя меня фельдиперсового, от молодец
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25.10.2022 11:14 Відповісти
І кожен кухар мав би керувати державою, членін би офуїв, побачивши це чудо.
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25.10.2022 11:21 Відповісти
Вони постійно переконують себе, що програють через своїх поганих командирів. Може це частково і так. Але основне те, що Україна просто вас ******* від душі.
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25.10.2022 11:21 Відповісти
Певне після цього пуйло від їжі з пригожинського ресторану відмовиться.
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25.10.2022 11:24 Відповісти
Пора повару подарить котел.
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25.10.2022 11:28 Відповісти
шеф-кухар просто набиває ціну своєму " вагнеру " ..
Сумніваюсь що якийсь сраний найманець , та ще й зек , кращий на полі бою за тренованого військового- контрактника ..
Але те що вони клацають зубами , один на одного , це - добре . !! .
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25.10.2022 11:37 Відповісти
Чий не полководец) набира м'ясо, путін трима його поки це потрібно, потім ліквідують тай все
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25.10.2022 11:47 Відповісти
Моя мрія: дон-дон вбиває ***** за допомогою кухаря та захоплює владу на мАсковіі. Тіктокери знищують усю кремлівську «єліту» та повертають масковію у середньовіччя .
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25.10.2022 11:51 Відповісти
Та ті тіктокери молодці тільки проти овець! Ваша мрія нездійсненна!
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25.10.2022 12:31 Відповісти
Росія отримує нескінченні санкції. З церков РПЦ знімають хрести та вішають півмісяць. Попи стають муллами. Ванюшок гонять до мечетей на обрізання. Гірший сценарій, якщо вони витягнуть з кічі Навального, та будуть з Заходом домовлятися
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25.10.2022 13:00 Відповісти
Чувак, який Пукіну бутери робив, тепер його мордою в екскременти занурює
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25.10.2022 12:56 Відповісти
Пригожин урка....он никогда не будет чиновником ,потому что там будут правила а он беспредельшик и не может жить по правилам....это я к тому что ни Кадыров ни Повар не претендуют на высокие кресла....они пехота....военный ресурс для более крутых чипов Ковальчука ,Патрушевэ против банды Шойгу...который всех своих друзей и приятелей расфосовал по генеральским местам.
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25.10.2022 12:57 Відповісти
Член и есть
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25.10.2022 16:02 Відповісти
 
 