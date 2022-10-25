Посли G7 підтримують незалежну журналістику в Україні на противагу пропаганді РФ, - результати зустрічі з Ткаченком
Посли країн "Великої сімки" (G7) заявили про підтримку української незалежної журналістики у протидії російській пропаганді за підсумками зустрічі з міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком та керівниками медіагруп, які ведуть мовлення в телемарафоні "Єдині новини" та Freedom.
Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері групи послів, інформує Цензор.НЕТ.
"Посли G7 зустрілися з Олександром Ткаченком та українськими медіагрупами-учасниками телемарафону "Єдині новини" та Freedom. Посли підтвердили свою підтримку інклюзивної, незалежної журналістики в протидії російській пропаганді", - йдеться у повідомленні.
Раніше про зустріч, що відбулася в понеділок, повідомив Ткаченко.
"Говорили про принципи роботи, цифри, результати та спільні дії у боротьбі з російською пропагандою та дезінформацією", - написав Ткаченко у твіттері.
Будь ласка, зачекайте...
Ну ладно позитивні ботоферми просувають методичку про "невигідні Мінські" та "бездарну військову операцію в АТО" - це зрозуміло, їхнім замовникам треба утримувати серед населення високий рівень ненависті до "попередників", щоби наслідки 24.02 не здавались вже настільки катастрофічними, хуже ж нє стало.
Але називати все, що відбувається зараз "сломом сістєми" і "розвалом договорняков" та пускати крокодилячу сльозу, мовляв "свободи без крові не буває", це вже відверті пляскі на кістках.
Обіцяли ж трошки інше, коли йшли під гаслами "міра" та "оні нє хотят остановіть войну".
І діяли відповідно до обіцянок - від "розведень", "розмінувань", Цемаха та вагнерівців до зриву оборонних замовлень та генералів в клітках.
Розвивай ракетну програму і ППО, будуй укріплення на вразливих ділянках кордону, розгортай нові бригади, переозброюй ЗСУ, готуй пдч до НАТО тощо - і ламай собі "систему" та "розвалюй договорняки".
Але цього ж не робилося.
Навпаки - були заспокійливі мантри, мільярдні витрати в повітря, переслідування "воінствєнного меньшинства" та нехтування попередженнями союзників.
Ми ж так можемо подумати, що Херсон, Маріуполь і Буча були заплановні - якщо слідувати цій логиці "поломать", "розваліть" та "заплатіть кровью".
Така ціна, про яку ніхто не попередив?
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Стирання пам'яті іноді призводить до страшних результатів, про це завжди забувають халіфи на годину.
Наші не стали виключенням - але вперто продовжують цю підлість, і наслідки будуть відповідними.
Хм...як цікаво.
Портнова і банкіра Шевченка фактично відпустили.
Коломойського відвели з-під удару, забравши український паспорт.
Медведчука обміняли.
Тепер натякають на обмін Богуслаєва.
І зверніть увагу - жоден з цих добродіїв не надав свідчень про своїх високопоставлених спільників по антидержавній діяльності.
Хтось підчищає.
безугла, єрмак, арахамія, зеленське, подоляк та решта покидьків 2019 - ганьба.
Але 73 дупоголовим не соромно чомусь. Може ганьба - це дурні, а не їх вибір?
Источники в ОП сообщают, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко стал фигурантом международного скандала. http://https//twitter.com/otkachenkoua/status/1584621199958515712 Он и представители медиагруп, принимающих участие в едином телемарафоне, встретились с послами государств G7 . Инициатором встречи, на самом деле, выступила украинская сторона, а причина была банальна Ткаченко пытался просить у послов стран G7 денег на поддержку единого марафона, подавая его как опору правды и европейских ценностей, противостоящих российской пропаганде.
Послы, естественно, слегка обалдели от такой постановки вопроса. Мало того, что команда Зеленского под предлогом войны монополизировала телеэфир Украины, она еще и денег на его поддержку просит у демократических государств с действующей свободой слова! Но потом один из топ-менеджеров телеканала "Рада" Владислав Матяш (бывший генеральный продюсер медведчуковского телеканала 112) потребовал от послов государств G7 отчета о том, каким украинским телеканалам их правительства уже предоставляли финансирование. Матяш непрозрачно намекал на телеканалы "Прямой", "5-й" и "Еспрессо", как известно, вещающие отдельно от единого телемарафона.
А послы государств G7 такого терпеть не стали. Не скрывая своего раздражения, они произнесли ряд чисто протокольных фраз о поддержке "инклюзивной, независимой журналистики". https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1584809585596321794 Отсюда эти слова попали в официальный релиз .
А вот что в релиз не попало, так это то что послы Германии и Канады четко дали понять, что видят все признаки монополизации телевизионной сферы Украины правящей верхушкой. Послы напирали на возвращении в эфир независимых телеканалов.
Денег, Ткаченку, естественно никто не дал. Но и это не конец.
Еще одним результатом встречи министра Ткаченко и послов G7 стал ряд звонков в Офис президента из посольств западных государств и из иностранных структур. Вопрос был один: "Ребятки, а что у вас со свободой слова?" Ведомству Ермака прозрачно дал понять, что сюжеты о выключении из эфира телеканалов "Прямой", "5-й" и "Еспрессо" с интервью ведущих и работников каналов в западной прессе, это лишь дело времени. А тезис "Зеленский рушит свободу слова" на демократическом Западе его героический имидж убьет мгновенно.
Запад крайне недоволен тем, что украинская власть упорно пытается сохранить формат единого телемарафона. Часики тикают.