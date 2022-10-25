Євросоюз у 2023 році виділить Україні близько 18 млрд євро та щомісячну підтримку у 1,5 млрд євро, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн працює з державами - членами Європейського Союзу з метою надання Україні 2023 року EUR18 млрд та EUR1,5 млрд щомісяця до закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Україні потрібна термінова допомога та реабілітація, відновлення, підтримка щоденного функціонування та виживання – зарплати, пенсії та інші виплати. За оцінками міжнародних фінансових експертів, нам потрібно від 3 до 5 млрд євро на місяць, щоби покривати ці поточні потрібні. Нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. ЄС має нести свою частину – я тісно працюю з представниками країн ЄС, щоб ми могли підтримати Україну щомісяця на суму EUR1,5 млрд до закінчення війни та приблизно EUR18 млрд у 2023 році", - пояснила вона.

Президент Єврокомісії констатувала, що Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру України.

"Це – тероризм. Росія намагається зруйнувати, паралізувати Україну, але ми цього не допустимо", - зазначила вона.

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