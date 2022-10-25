УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10422 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 346 11
Єврокомісія (2096) допомога (7871) Євросоюз (12769) фон дер Ляєн Урсула (709)

Євросоюз у 2023 році виділить Україні близько 18 млрд євро та щомісячну підтримку у 1,5 млрд євро, - фон дер Ляєн

євросоюз

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн працює з державами - членами Європейського Союзу з метою надання Україні 2023 року EUR18 млрд та EUR1,5 млрд щомісяця до закінчення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Інтерфакс-Україна.

"Україні потрібна термінова допомога та реабілітація, відновлення, підтримка щоденного функціонування та виживання – зарплати, пенсії та інші виплати. За оцінками міжнародних фінансових експертів, нам потрібно від 3 до 5 млрд євро на місяць, щоби покривати ці поточні потрібні. Нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. ЄС має нести свою частину – я тісно працюю з представниками країн ЄС, щоб ми могли підтримати Україну щомісяця на суму EUR1,5 млрд до закінчення війни та приблизно EUR18 млрд у 2023 році", - пояснила вона.

Президент Єврокомісії констатувала, що Росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру України.

"Це – тероризм. Росія намагається зруйнувати, паралізувати Україну, але ми цього не допустимо", - зазначила вона.

Читайте: Ми "остаточно відокремились" від постачання газу з Росії, - єврокомісар Бретон

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
треба добре контролювати цю зелену криворагульну наркоманську владу, бо знову пустять гроші на "велике крадівництво" !!!
показати весь коментар
25.10.2022 11:18
+4
Вони виділяють гроші на конкретні цілі (бюджетники, соцдопомога, медицина, військові потреби і т.д.) і контролюють видатки. Решта самі.
показати весь коментар
25.10.2022 11:24
+3
Тому красти на дорогах і т.д. будуть за наших гаманців )
показати весь коментар
25.10.2022 11:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скромно,дуже скромно.0.1 процента від ВВП,це скромно.Але добре й це,краще ніж нічого
показати весь коментар
25.10.2022 11:12 Відповісти
Вони виділяють гроші на конкретні цілі (бюджетники, соцдопомога, медицина, військові потреби і т.д.) і контролюють видатки. Решта самі.
показати весь коментар
25.10.2022 11:24 Відповісти
Тому красти на дорогах і т.д. будуть за наших гаманців )
показати весь коментар
25.10.2022 11:31 Відповісти
треба добре контролювати цю зелену криворагульну наркоманську владу, бо знову пустять гроші на "велике крадівництво" !!!
показати весь коментар
25.10.2022 11:18 Відповісти
Ога, и Шпульцу лично выделите 100 евро на таблетки от сцыкливости
показати весь коментар
25.10.2022 11:20 Відповісти
І вам €50 від нахабства.
показати весь коментар
25.10.2022 11:39 Відповісти
Можно шнапсом
показати весь коментар
25.10.2022 11:41 Відповісти
Ні. Не допоможе, доведено Мельником))
показати весь коментар
25.10.2022 11:49 Відповісти
Зелень, а если хотя бы на пол млрд евро в месяц закупать оружие самим, а не просить все у штатов и Европы?
показати весь коментар
25.10.2022 11:53 Відповісти
У травні цього року ЄС пообіцяв виділити Україні 9 мільярдів євро. За півроку в Україну з обіцяних 9 мільярдів надійшов лише 1 мільярд євро. Пишуть, що палки в колеса вставляє міністр фінансів ФРН Лінднер. Це той, що у лютому місяці казав, посміюючись, послу Мельнику, що Україні кінець.

Так що трохи незрозуміло, - у 2023 році будуть обіцяти 18 мільярдів з нових обіцянок, чи тут треба рахувати і старі обіцянки, які не виконали цього року?
показати весь коментар
25.10.2022 12:06 Відповісти
Мировая общественность это сила....**** молча курит в сторонке это же надо прожить 70 лет ****** и настроить весь мир против себя
показати весь коментар
25.10.2022 15:29 Відповісти
 
 