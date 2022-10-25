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США передали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць та гармат різних типів. ДОКУМЕНТ

сша,україна

Сполучені Штати Америки надали Україні понад мільйон снарядів для гаубиць, починаючи з 24 лютого. Ці боєприпаси є частиною безпекової допомоги від адміністрації президента Джо Байдена в розімрі 18,2 млрд долларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Міністерства оборони США.

Так, українська сторона отримала 903 тисячі 155-мм снарядів М795 для гаубиць М777, 7 тисяч снарядів системи мінування RAAMS, 180 тисяч снарядів для 105-мм гармат та 3 тисячі 155-мм керованих активно-реактивних снарядів збільшеної дальності Excalibur M982. Загалом це становить понад 1,09 млн снарядів вагою понад 50 тисяч тонн.

Крім цього, США передали понад 1400 зенітних комплексів Stinger, понад 8500 протитанкових систем Javelin, понад 37 000 інших протитанкових систем та багато іншого. Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": США у прискореному темпі працюють над виділенням Україні $4,5 млрд, - міністр фінансів Єллен

Зазначимо, що на фоні ударів РФ по українській енергетичній інфраструктурі, голова республіканців в Сенаті, верхній палаті Конгресу США, Мітч МакКоннелл запропонував американському президенту Джо Байдену надати Україні додаткову військову допомогу.

В той же час, голова Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що підтримка України продовжиться, навіть якщо на наступних виборах переможуть республіканці.

Також читайте: Білий дім готовий звернутися до Конгресу по нову допомогу для України: "Підтримуватимемо стільки, скільки буде потрібно"

США передали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць та гармат різних типів 01
США передали Україні вже понад мільйон снарядів для гаубиць та гармат різних типів 02

Автор: 

зброя (7475) допомога (8374) США (23043)


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Топ коментарі
+9
Дякуємо.
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25.10.2022 17:46
+5
Всё правильно касапстан нужно добить до конца иначе эта тварь будет и дальше мутить воду во всем мире.
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25.10.2022 17:54
+4
Мы потом передадим эти снаряды нашим российским "братьям"...но есть нюанс
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25.10.2022 18:11
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25.10.2022 17:46 Відповісти
Всё правильно касапстан нужно добить до конца иначе эта тварь будет и дальше мутить воду во всем мире.
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25.10.2022 17:54 Відповісти
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25.10.2022 18:02 Відповісти
Дуже гарне видовищє, коли вона трассєрами пєрдить
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25.10.2022 18:38 Відповісти
О да )
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25.10.2022 18:42 Відповісти
Мы потом передадим эти снаряды нашим российским "братьям"...но есть нюанс
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25.10.2022 18:11 Відповісти
Дякуємо дядя Сем ))
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25.10.2022 18:12 Відповісти
Мільон снарядів проти 140 мільонів орків? Малувато буде.
Хіба шо NATO буде орків штабелями складати, під кожний постріл по 140 штук.
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25.10.2022 19:36 Відповісти
достатньо, якщо ефективно обстрілювати. Старі, жінки, діти, каліки і слуги режиму воювати не підуть.
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25.10.2022 21:12 Відповісти
Где Ленд-лиз, который бы , дал возможность Украине закончить войну и выгнать оккупантов
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26.10.2022 08:00 Відповісти
https://defence-ua.com/news/ssha_vzhe_peredalo_ukrajini_ponad_1_mln_artilerijskih_bojepripasiv_na_skilki_tse_realno_bagato-9378.html США вже передали Україні понад 1 млн артилерійських ***********: на скільки це реально багато
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26.10.2022 11:26 Відповісти
 
 