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Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишається непохитною, - Кулеба провів розмову з керівником МВС Великої Британії Клеверлі

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, який був перепризначений на посаду після обрання нового прем’єр-міністра, провели телефонну розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у твіттері.

"Провів телефонну розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі, якого щойно перепризначили вже в новий уряд прем’єр-міністра Ріші Сунака. Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України", - написав він.

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Автор: 

Велика Британія (5575) Кулеба Дмитро (3604)


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Ліберальні демократи США відкликали листа до Байдена, в якому виступали за переговори з РФ
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25.10.2022 20:42 Відповісти
То керівник МВС чи МЗС Великобританії, з яким були переговори?
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25.10.2022 20:45 Відповісти
 
 