Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишається непохитною, - Кулеба провів розмову з керівником МВС Великої Британії Клеверлі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, який був перепризначений на посаду після обрання нового прем’єр-міністра, провели телефонну розмову.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у твіттері.
"Провів телефонну розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі, якого щойно перепризначили вже в новий уряд прем’єр-міністра Ріші Сунака. Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України", - написав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар25.10.2022 20:42 Відповісти Мені подобається 0
Юрий Кузьменко #269614
показати весь коментар25.10.2022 20:45 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль