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Американські демократи відкликали свій лист до Байдена із закликом до прямих переговорів з Путіним

сша,україна

Сьогодні, 25 жовтня, група конгресменів відкликала листа, надісланого 30 лібералами у понеділок. У ньому йшлося про необхідність шукати дипломатичний спосіб закінчення війни, який міг би передбачати певне пом’якшення санкцій проти Росії та створення системи гарантій безпеки, ухвалених для всіх сторін, особливо української.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  The Washington Post.

Лист конгресменів викликав запеклий протест з боку багатьох демократів, а також з боку українських офіційних осіб, які заявили, що вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним нереально.

Ліберал-демократ США Праміла Джаяпал сьогодні заявила, що лист було складено кілька місяців тому і "опубліковано персоналом без перевірки".

"Як глава фракції я беру на себе відповідальність за це. Наше повідомлення деякі вважають як еквівалентне нещодавній заяві лідера республіканців [Кевіна] Маккарті, що погрожує припиненням допомоги Україні, якщо республіканці прийдуть до влади", – заявила Джаяпал.

Вона зазначила, що через те, що заяви були зроблені майже одночасно, створилася "неприємна видимість" того, що демократи, які "рішуче і одностайно підтримали і проголосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу", нібито якимось чином пов'язані з республіканцями, які хочуть скоротити підтримку.

Конгресмен Сара Джейкобс заявила, що "час у дипломатії – це все". За її словами, вона підписала листа 30 червня, але з того часу багато чого змінилося, і зараз вона б його не підписала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 демократів у Палаті представників США закликають Байдена до прямих переговорів із Росією

Автор: 

Байден Джо (2887) США (22769)


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Топ коментарі
+35
Ну от... А русня вже пабєду святкувала.
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25.10.2022 21:03
+34
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25.10.2022 21:05
+24
Заглянули на Цензор і схаменулись.
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25.10.2022 21:10
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Сторінка 3 з 3
в білорусі воно?
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27.10.2022 21:24 Відповісти
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