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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Німеччина надасть Україні дві установки MARS, чотири гаубиці та продовжить постачання систем ППО, - Штайнмаєр після зустрічі із Зеленським

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив у вівторок про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.

"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Говорячи про шляхи пошуку миру в Україні, він сказав, звертаючись до Зеленського: "Я згоден з вами, що потрібний справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр звернувся із посланням до українців: "Ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну"

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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Топ коментарі
+49
В чешском Литомержице неизвестный художник превратил постамент памятника советским солдатам, установленный там в 1975 году, в стиральную машину - символ путинской "спецоперации" в Украине.
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25.10.2022 21:30
+32
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25.10.2022 21:24
+32
Стариг, приезжай чаще!
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25.10.2022 21:24
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25.10.2022 21:24 Відповісти
Стариг, приезжай чаще!
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25.10.2022 21:24 Відповісти
Если каждую неделю приезжать - по 5 единиц полезностей - то да, можно и так - что бьі распространялись правила и обучение солдатиков.

Але су**ка не 3-5 сотень на місяць?

А наші тварі не хочуть "перебутись" та почати свою зброю клепати...

Ті що до "релігії" ставляться с підозрою - раджу того хто пояснить що це "Уфолог Бова" (ютуб)
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25.10.2022 22:45 Відповісти
подяка за підтримку
а танки коли надішлете?
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25.10.2022 21:25 Відповісти
Вони сказали - після першого поставленого танка з США.
В рамках кругового обміну 08.10.22 озвучили поставку (а може вже й у нас) 100 т-72 з Словаччини та Греції.
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25.10.2022 21:32 Відповісти
У Бутусова статья. Там упоминается количество танков на вооружении Германни, Британии и Франции- по 250 шт.+ -. На складах еще ок 100 шт.в Германии с непонятной степенью боеспособности. А Украина к концу лета потеряла 400 шт. Единственно, у кого есть танки на складах в количествах как для Украины-США.
И даже если США дадут шт 200, то это потребует изменения всей логистики, построения ремонтных баз и тактики применения танковых подразделений. Если выбьют, не извесно, получим ли еще.
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25.10.2022 21:42 Відповісти
сам Берлін для UNROCA заявив, що має або в строю Бундесверу, або на складах зберігання 182 танки Leopard 1 та 642 танки Leopard 2.
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25.10.2022 22:59 Відповісти
Может. Но, после 2014-го были неоднократные ревизии состояния техники Бундесвера. Общий вывод- очень много о всего небоеспособного. В каком состоянии те 600 Леопардов? Исходя из европейского пацифизма-пофигизма это открытый вопрос.
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26.10.2022 21:05 Відповісти
года два назад в открытых источниках была информация, что танков в Бундесвере, способных в полной мере выполнять боевые задачи менее двух с половиной сотен. Остальные были в той или иной степени не исправные\не комплектные.
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27.10.2022 19:47 Відповісти
Да, такие цифры гуляют. Косвенно подтвеждается информацией из Испании. Которая намеревалась передать часть Леопардов из Сарагосы, но обнаружила, что вначале они требуют восстановительного ремонта. Все сидели под ядерным зонтиком США и в ус не дули.
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27.10.2022 20:19 Відповісти
А США сказало що дасть танки тільки якщо ми їх не про#бемо без належної підготовки і логістичної бази.
Думаю що оці тягачі від Пороха і ті що німці обіцяли - як раз готують логістичну состовляючу, бо їх танки важчі за наші і їх банально нічим перевозити
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25.10.2022 23:05 Відповісти
Це все одно доведеться робити рано чи пізно. Доречно під час війни, а не опісля.
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26.10.2022 06:00 Відповісти
Тут ключевым является ответ на вопрос-кто будет платить? Можна, как Польша, при наличии денег вообще разместить заказ в Южной Корее, на корейские танки. Можно разместить заказ в Германии. Реально Украина не имеет средств на закупку танков в товарных количествах сейчас и скорее всего не будет иметь их и после войны. Перспективы туманны.
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26.10.2022 21:00 Відповісти
Питання ж у тому, що платник буде той самий рано чи пізно. Не вважайте, що я схвалюю неплатоспроможність і тотальний настрій у владі гуляти на чужі. Але стан техніки в нас вже проблемний. Рятує, що кацапи ще більші розгильдяї. Але звільнення територій, про яке кажуть на заході, потребує суттєво більшої спроможност.
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28.10.2022 05:26 Відповісти
Із розмов "обізнаних людей", випливає, що САМЕ ЗАРАЗ у військах Т72( а їх у східній Европі єще шт 100), більш потрібні ніж закордонні танки. Перевчити екіпаж-місяць, два. Побудувати ремонті бази, перевчити механіків( яких і так не вистачає для існуючих танків)- місяці. Такого вільного часу немає
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28.10.2022 20:54 Відповісти
лучше авиацию

Зачем вам танки когда есть гаубицы
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25.10.2022 21:44 Відповісти
Та нема в них танків!

Якщо не вірите - загугліть!

В них взагалі озброєння не вистачить і на пару тижнів такої війни, як зараз іде в Україні!

Єдина надія на те, що вони перестануть опиратись поставкам свого озброєння з інших країн.
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26.10.2022 00:33 Відповісти
Як змінюється світогляд у людей, після трьох годин, проведених за чашкою кави в бомбосховищі Чернігіва…
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25.10.2022 21:26 Відповісти
шось малувато зброї-мабуть не дуже злякався або мало посидів...
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25.10.2022 21:28 Відповісти
Все згодиться, особливо ракетні системи!
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25.10.2022 21:30 Відповісти
капельница имени Меркель)))Мы вам обещаем..обещаем а вам всё мало!!
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25.10.2022 23:03 Відповісти
Надеюсь он понимает что кофе и комфортное бомбоубежищу были заранее подготовлены)
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25.10.2022 21:33 Відповісти
Ага, потрібно було його в якийсь підвал завести та керасинову лампу запалити.
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25.10.2022 21:54 Відповісти
Возможно немцы сами попросились, дабы красивые фотки сделать, для своего электората.
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25.10.2022 21:57 Відповісти
вам наверно хотелось бы всего этого еще в 14 году
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25.10.2022 21:45 Відповісти
Багато чого хотілося, або хочеться, але бажання і реальність це не одне й те саме.
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25.10.2022 21:51 Відповісти
я про войну с ракетам
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25.10.2022 22:14 Відповісти
Якби в 2014 році, ми мали таку армію як зараз, то не було б ні днр, ні лнр.
І Крим не був би окупований.
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25.10.2022 22:21 Відповісти
в том то и дело, что в 14 никакой не было. Ее строили в том числе благодаря плану Штайнмайера
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25.10.2022 22:39 Відповісти
Дуже зручна позиція.
Кучму та Януковича теж Штайнмаєр обирав?
Розпродаж озброєнь, знищення нашої армії, теж він?
А закриття програм Дніпро (ППО), Сапсан-Грім, (Балістичні ракети), Нептун (ПКР), це ж не Штайнмаєр: це наш дорогобудівельник, (що водночас став «відомим» літератором)!
Жодним прихвостням *****, не наздогнати вітчизняних гнид, яких обирали барани!
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25.10.2022 22:49 Відповісти
Мы держимся не за счет советского барахла, а засчет западной высокоточной халявы

Если бы да кабы никогда никто не узнает.

Вон как Зеленский замечательно все выпрашивает - работает чего-то. Тогда зачем самим платить?

Мы на запад шли не для того чтобы быть одни. Потому план Штайнмайера хорош хотяб тем, что Штайнмайер и Европа чувствуют себя нам обязанными.
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25.10.2022 23:28 Відповісти
Штайнмаєра повернули до тями штани Маєра.
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25.10.2022 21:27 Відповісти
Ось що 2 години у сховищі під час повітряної тривоги роблять! Давайте до України всіх "миротворців", а ботоксні холуї не підведуть - обстріли гарантовані!

Маск, як тобі ідея переселення на Марс майже 100млн людиноподібних? У нас тут, "за парєбріком", необмежений ресурс такої біомаси!
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25.10.2022 21:28 Відповісти
В чешском Литомержице неизвестный художник превратил постамент памятника советским солдатам, установленный там в 1975 году, в стиральную машину - символ путинской "спецоперации" в Украине.
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25.10.2022 21:30 Відповісти
Класно придумав.
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25.10.2022 22:36 Відповісти
Щось Ірманію прорвало. До чого б це?
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25.10.2022 21:31 Відповісти
В считаете 6 единиц вооружения, с непонятным сроком поставки это прогресс?
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25.10.2022 21:35 Відповісти
пво
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25.10.2022 21:47 Відповісти
це після підриву ППотоків
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25.10.2022 22:26 Відповісти
Чотирі гаубиці? Оце масовість...Всеосяжна...🤦...А іран кацапні надасть чотирі тисячі дронів-камікадзе. І їм пох. Пох на штангенциркуля..пох на діда Байдена...та і взагалі пох на весь світовий порядок. Дожилися🤷
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25.10.2022 21:34 Відповісти
Та ладно.Німці нормуль помагають, хоч мумурандумів не підписували...
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25.10.2022 21:38 Відповісти
А що заважає укроборонпрому виготовляти дрони?!
Повно прототипів, та предсерійних зразків!
Да навіть просто зайдіть на ОЛХ і знайдете десятки пропозицій вантажних дронів, що можуть літати на 50 кілометрів, з навантаженням в 20 кіло: хіба вони не можуть бути переобладнані в дрон-камікадзе?!
Да закупивши 1000 таких дронів, можна всі кацапськи військові об'єкти в Криму знищити!!!
Але ніхто цього не робить!
Лише скимлять: дайте, дайте.
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25.10.2022 22:28 Відповісти
Їх гармати цілять, не витрачаючи по 50 снарядів (мінімум) щоб накрити ціль. Там попадання з двох-трьох снарядів максимум. Тому це норм допомога. А Марс-и німецькі це більш продвинута версія хаймарса
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25.10.2022 23:09 Відповісти
А когда будет американское ПВО ?
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25.10.2022 21:35 Відповісти
коли єрмачки з арахаміями отримють "добро" з кремля...та поправлять справи руSSкому Злодію абрамовичу....
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25.10.2022 21:58 Відповісти
Дякуємо!
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25.10.2022 21:35 Відповісти
Малувато. Цей сраний акторішка шапіто навіть шоу не може влаштувати. Там повинно було все ревіти, гудіти і взриватися! Літаки літають і скидають бомби! Влучають в стоячий неподалік сарай і розносять його вщент. Єрмак закриває Штаймаєра тілом від летячіх в повітрі шматків продукції миронівського птахокомбіната, залитих розбавленим кетчупом. Мимо проноситься палаючий бетер, який поливає трасуючими хмаринку у вигляді ведмедика. З бетера вискакують каскадери і починають окопуватися. Штайнмаєра хапають під руки і волокуть в сховище. Поки його волокуть, він краєм ока він бачить як з землі вилазять бойові триножники з триколором. Після цього чотири години в бомбосховищі, коли зверху постійно шось бахає, за шиворот йому сиплеться штукатурка, а світло постійно гасне.
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25.10.2022 21:38 Відповісти
Да діда б від такого кондратій вхопив!
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25.10.2022 21:45 Відповісти
Ось шось накшталт https://youtu.be/VxIq66AzCQ8?t=142 ЦЬОГО!
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25.10.2022 21:51 Відповісти
Четыре гаубицы? Это мощно...
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25.10.2022 21:39 Відповісти
Укроборонпром за три роки, одну «Богдану» поставив, так що німці в три рази більше надали.
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25.10.2022 21:42 Відповісти
Дiйсно... Але всеж-таки в чотири рази бiльше, не в три...
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26.10.2022 06:12 Відповісти
это не просто гаубицы, одна такая самоходная гаубица правильно применяемая заменяет батарею обычных. А их таких уже передано 22 штуки, и вот еще 4...
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25.10.2022 21:58 Відповісти
Нормательно, не ссы, скоро прилетит, ты не из Воронежа не?
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25.10.2022 22:23 Відповісти
Для чого такі точні цифри про кількість.Чи недостатньо було сказати,що Німеччина частково прозріла і допоможе зимовою амуніцією?)))
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25.10.2022 21:39 Відповісти
Mars eto otlycno, u nemcev ix malo uze i ostalos.Iris T pust ecio 5 dast ,Gepardi pust ecio dast oni takze nuzni.Nemci moloci
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25.10.2022 21:42 Відповісти
Ничегосебевотетода!
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25.10.2022 21:49 Відповісти
Итого господа панове:
20+18 https://i.postimg.cc/PrzgLX7k/f332.jpg 227mm HIMARS [Delivered from June 2022 onwards] 6 https://twitter.com/Militarylandnet/status/1552916272899301377 227mm M270B1 MLRS [Delivered from July 2022 onwards] (Norway delivered three M270s to the UK to allow the British Army to transfer three more modern M270B1s to Ukraine) 5 https://i.postimg.cc/8PB3WMtK/image.jpg 227mm M270 MARS MLRS [Delivered from August 2022 onwards] 3 https://i.postimg.cc/vHf1z4fL/448.png 227mm LRU MLRS [October 2022]
Не так уж и плохо...
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25.10.2022 22:00 Відповісти
Я насчитал 52 РСЗО. Где то читал подсчеты, что для победы, просили 60.....
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25.10.2022 22:30 Відповісти
в итоге судя по всему мы к этому и придём... неспешными шагами
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25.10.2022 23:03 Відповісти
Треба в південної Кореї докупити. Поки Польща всі не викупила
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25.10.2022 23:12 Відповісти
Спасибо большое, и что то мне подсказывает, что это всё уже у нас ))))
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25.10.2022 22:21 Відповісти
Уважаемые критики, кто критикует Германию, что мало дала самоходок и РСЗО. Поймите правильно, передавая это оружие, Германия обязуется снабжать его боеприпасами в необходимом обьеме. А это потруднее чем передать пушки. Кроме того, техника передается только после того, как расчет пройдет обучение, а это тоже не массово.
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25.10.2022 22:26 Відповісти
Обучение проблема?!

Для маджахедов, да.
Для украинцев, нет.

Германия 16 лет под началом фрау Ребинтроп/Меркель вскармливала Путлера.
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25.10.2022 23:17 Відповісти
Ну слава Богу, Ганси проснулися нарештi
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25.10.2022 22:45 Відповісти
Четыре гаубицы?!???

Это круто ! :
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25.10.2022 23:13 Відповісти
Дякуємо, але ви запіздилися.

***** використає ядерну зброю і війна закінчиться . Це буде гучний фінал безглуздою війни.
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25.10.2022 23:37 Відповісти
у германов щас свои проблемы - после кремлёвской шльондры, которая заморозила все АЭС ФРГ, теперь их надо размораживать и приводить в работу... икромеме этого, надо военный комплекс размораживать и запускать... так что спасибо и на том что дают
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26.10.2022 02:31 Відповісти
Потужно!
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26.10.2022 03:47 Відповісти
З світу по нитці -голому сорочка...
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26.10.2022 06:30 Відповісти
2га кацапська армійка потешна
хто служив - тому не треба пояснювати...
продліть бубі строк - а шо наш підарас ґірше китайського?
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26.10.2022 08:28 Відповісти
 
 