Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв’язків між містами двох країн, - Зеленський
Президенти України та Німеччини Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр ухвалили спільну заяву, в якій, між іншим, домовилися про патронат над зв’язками між містами та громадами Німеччини та України.
"Сьогодні ми вперше в історії наших двосторонніх відносин ухвалили спільну заяву президентів. Серед іншого вона закріплює особистий патронат президента Штайнмаєра над процесом відновлення Чернігівщини. Домовилися про спільну роботу на місцевому рівні, що особливо важливо в контексті нашої децентралізації. Мережа українсько-німецького муніципального партнерства отримає президентський патронат", - сказав Зеленський після зустрічі з німецьким президентом у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він назвав також внесок Німеччини у рух України до миру та відновлення нашої територіальної цілісності "вагомим і значущим".
"Я подякував Німеччині за надання сучасної системи ППО IRIS-T. Вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба. Це пріоритет, ми все це відчуваємо. Сподіваюся, найближчим часом ми можемо отримати ще кілька відповідних систем", - сказав Зеленський.
"Ми обговорили весь спектр загроз – продовження ракетного терору, залучення до спільників Росією Ірану та чергові прояви російського ядерного шантажу. Ми однаково розцінюємо з Німеччиною ці та подібні російські загрози", - наголосив Зеленський.
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Візит Штайнмаєра має стосунок до операціі з "прінуждєнія к пєрємірію"?
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.
А тиждень тому на віллі Hammerschmidt у Бонні пана Штайнмаєра відвідував* генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій такий собі Кірілл Дмітрієв**.
Візит Штайнмаєра росія підкріпила запусками дронів з території "дружньої" білорусі.
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych А тим часом, 17.10.2022 на засіданні Радбезу рф, відповідаючи на запитання путіна "Что нужно армии?", похмурий, змарнілий начальник ГШ рф Ґєрасімов лаконічно кинув: "Двє нєдєлі прєкращенія оґня".
Ґєрасімов - єдиний генерал, на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Гєрасімов також єдиний генерал, чиї доповідні путін читає особисто. Ґєрасімов - єдиний генерал, чия думка важлива для Путіна.
Путін почув його. Операція з "прінуждєнія к пєрємірію" розпочалася. Візит Штайнмаєра - це лише верхівка айсберґа.