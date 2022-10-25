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Новини
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Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв’язків між містами двох країн, - Зеленський

штайнмаєр

Президенти України та Німеччини Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмаєр ухвалили спільну заяву, в якій, між іншим, домовилися про патронат над зв’язками між містами та громадами Німеччини та України.

"Сьогодні ми вперше в історії наших двосторонніх відносин ухвалили спільну заяву президентів. Серед іншого вона закріплює особистий патронат президента Штайнмаєра над процесом відновлення Чернігівщини. Домовилися про спільну роботу на місцевому рівні, що особливо важливо в контексті нашої децентралізації. Мережа українсько-німецького муніципального партнерства отримає президентський патронат", - сказав Зеленський після зустрічі з німецьким президентом у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він назвав також внесок Німеччини у рух України до миру та відновлення нашої територіальної цілісності "вагомим і значущим".

"Я подякував Німеччині за надання сучасної системи ППО IRIS-T. Вона дуже добре показала себе у захисті нашого неба. Це пріоритет, ми все це відчуваємо. Сподіваюся, найближчим часом ми можемо отримати ще кілька відповідних систем", - сказав Зеленський.

"Ми обговорили весь спектр загроз – продовження ракетного терору, залучення до спільників Росією Ірану та чергові прояви російського ядерного шантажу. Ми однаково розцінюємо з Німеччиною ці та подібні російські загрози", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр провів близько двох годин в укритті на Чернігівщині через повітряну тривогу. ФОТО

Автор: 

Німеччина (7349) Зеленський Володимир (23803) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342) міста (50)


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Топ коментарі
+3
Штайнмаер видать новые очки надел.
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25.10.2022 21:47
+3
Це буде на особистому контролі ЗЕ? Вже проходили.
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25.10.2022 22:05
+2
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25.10.2022 22:39
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Штайнмаер видать новые очки надел.
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25.10.2022 21:47 Відповісти
Штайнмаєр , працює над новою формулою Штайнмаєра
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25.10.2022 22:25 Відповісти
Штайнмаєр - нехай. Зеленський працює над новою формулою
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26.10.2022 04:28 Відповісти
Це буде на особистому контролі ЗЕ? Вже проходили.
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25.10.2022 22:05 Відповісти
аж розчулилась..до слвз..
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25.10.2022 22:12 Відповісти
Це буде на особистому контролі Єрмака.
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26.10.2022 04:27 Відповісти
Во фартонуло Чернигову---сам Вальтер Штайнмаер выпал козырем тузом! Всем по вальтеру выдадут, и патронов по 1 кг. Каждому!
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25.10.2022 22:12 Відповісти
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25.10.2022 22:39 Відповісти
Когда зеленский берёт шото под свой личный контроль ему сержант Журавель не является во сне ?
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25.10.2022 22:55 Відповісти
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https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych 1h ·

Візит Штайнмаєра має стосунок до операціі з "прінуждєнія к пєрємірію"?

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр 25 жовтня вперше за вісім місяців повномасштабної війни в Україні прибув до Києва.

А тиждень тому на віллі Hammerschmidt у Бонні пана Штайнмаєра відвідував* генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій такий собі Кірілл Дмітрієв**.

Візит Штайнмаєра росія підкріпила запусками дронів з території "дружньої" білорусі.

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych

https://www.facebook.com/lesya.porutska.sakovych А тим часом, 17.10.2022 на засіданні Радбезу рф, відповідаючи на запитання путіна "Что нужно армии?", похмурий, змарнілий начальник ГШ рф Ґєрасімов лаконічно кинув: "Двє нєдєлі прєкращенія оґня".

Ґєрасімов - єдиний генерал, на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу. Гєрасімов також єдиний генерал, чиї доповідні путін читає особисто. Ґєрасімов - єдиний генерал, чия думка важлива для Путіна.

Путін почув його. Операція з "прінуждєнія к пєрємірію" розпочалася. Візит Штайнмаєра - це лише верхівка айсберґа.
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25.10.2022 23:45 Відповісти
ЗЄ росказав Штайнмаєру про те, як не дає меру Чернігова договорюватися про відбудову міста?
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26.10.2022 01:17 Відповісти
... данный "собакинг" /не хочу обижать одного уважаемого сапёра/ ни о чём и никак...
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26.10.2022 05:08 Відповісти
 
 