УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8109 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
5 141 1

Щонайменше двоє цивільних осіб загинуло унаслідок ворожого обстрілу АЗС, - мер Дніпра Філатов.

заправка,азс

Мер міста Дніпро Борис Філатов повідомляє про загибель щонайменше двох цивільних осіб унаслідок обстрілів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Філатов написав у телеграм-каналі.

"Поки що відомо, що загинули щонайменше дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, розташованій поряд з АЗС", - підкреслив Філатов.

Він зазначив, що зараз очікується інформація від військової адміністрації.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу російських окупантів міста спалахнула автозаправна станція.

Автор: 

АЗС (1881) Дніпро (3273) Філатов Борис (463)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.10.2022 22:35 Відповісти
 
 