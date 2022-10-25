Щонайменше двоє цивільних осіб загинуло унаслідок ворожого обстрілу АЗС, - мер Дніпра Філатов.
Мер міста Дніпро Борис Філатов повідомляє про загибель щонайменше двох цивільних осіб унаслідок обстрілів російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Філатов написав у телеграм-каналі.
"Поки що відомо, що загинули щонайменше дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, розташованій поряд з АЗС", - підкреслив Філатов.
Він зазначив, що зараз очікується інформація від військової адміністрації.
Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу російських окупантів міста спалахнула автозаправна станція.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар25.10.2022 22:35 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль