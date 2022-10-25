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Росія зробить "неймовірно серйозну помилку", якщо використає ядерну зброю проти України, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Росія припуститься "серйозної, серйозної помилки", якщо використає тактичну ядерну зброю проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі CNN.
Байден сказав, що витратив більшу частину сьогоднішнього дня на обговорення цього питання.
"Сьогодні я витратив багато часу на розмови про це. Дозвольте мені лише сказати, що Росія припустилася б неймовірно серйозної помилки, якби застосувала тактичну ядерну зброю", – сказав Байден.
"Я поки що не гарантую, що це операція під хибним прапором. Ми не знаємо. Це було б серйозною, серйозною помилкою", – додав він.
Топ коментарі
+17 Andry Moon
показати весь коментар25.10.2022 23:04
+15 Petrovich Odessa
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+11 Бенина Мама
показати весь коментар25.10.2022 23:07
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харифик ,
катастрофик ,
в течении 30 минут ЧФ будет уничтожен
и вся групировка сил на востоке Украины
***
Бо їхні потуги, тобто випробування, "ядрeнної зброї " тиждень тому показали, - Воронежу, Тагилу та іншим срано-урюпінськам готуйся ловити рідний анало-говнэт, - ну так по домашньому, так по домашньому...
Допустим на секунду, что в США - автократия, как в Китае. Тогда президент, еще до агрессии, мог бы сказать *****, без оглядки на послушный народ: не вздумай, или я по тебе ***** всем, что есть. А *****: а не *******. А президент: попробуй - увидишь. И тогда одно из двух: любо ***** нападает, и тогда ядерная война, или ***** зассыт. Скорее всего ***** зассал бы. Но такая рулетка совершенно неприемлема в условиях демократии - безответственна и преступна.
Что-то подобное было во времена Карибского кризиса. Тогда Хрущев зассал и Кеннеди немного помог ему сохранить лицо. Но тогда было другое время, и ссср открыто заявлял, что собирается похоронить капитализм. В данном случае такого противостояния нет и близко. ***** любит деньги не меньше, и собственность ликвидировать не собирается. Он говорит: давайте просто мир поделим и будем все делать деньги. Такое предложение кажется, напрмер, Трампу, вполне приемлемым. Чего воевать-то, если можно договориться? А с диктаторами договориваться - одно удовольствие. Если он лично тебя не кинет, так и будет - нет ни выборов, ни оппозиции, ни парламента, ни смены курса. Красота.
значит таки да....нам хана?
и это только 1 бомба...а если их сбросят 10?
Поэтому и начались разговоры о грязной бомбе. И ударов они планируют не один, а несколько - как бы ответ на грязную бомбу по Киеву, пока запад будет думать. Вероятно что русня уже завезла ядерную бомбу в Херсон или область, где собираются ее взорвать, как раз во время наступления ВСУ.
Щоб наші пра-...--пра-внуки точно знали, хто є москалі, чого вони варті та які вони нам "брати".