Наполегливі заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку провокації, – Кулеба

Україна все більше стурбована тим, що Росія готується підірвати "брудну бомбу" на українській території на тлі повторюваних заяв Москви про те, що Україна нібито створює таку зброю.

Про це на брифінгу для іноземних ЗМІ заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ще більше занепокоєння викликає наполегливість, з якою російські офіційні особи продовжують цю неправдиву історію. Це викликає у нас занепокоєння, що Росія, можливо, сама готується до скоєння злочину, який вона намагається заздалегідь прикрити, поширюючи цю дезінформацію", – зазначив Кулеба.

Глава української дипломатії наголосив, що Україна ніколи не планувала розробляти жодних "брудних бомб", а подібні заяви є "чистою російською брехнею".

"Як сказав Володимир Зеленський, навіть небезпечна російська риторика щодо ядерної зброї та постійний ядерний шантаж, який ми чуємо від Росії, є неприйнятними. На них треба відповідати негайними і рішучими діями", – додав очільник МЗС.

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Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.