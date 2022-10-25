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Наполегливі заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку провокації, – Кулеба

кулеба

Україна все більше стурбована тим, що Росія готується підірвати "брудну бомбу" на українській території на тлі повторюваних заяв Москви про те, що Україна нібито створює таку зброю.

Про це на брифінгу для іноземних ЗМІ заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ще більше занепокоєння викликає наполегливість, з якою російські офіційні особи продовжують цю неправдиву історію. Це викликає у нас занепокоєння, що Росія, можливо, сама готується до скоєння злочину, який вона намагається заздалегідь прикрити, поширюючи цю дезінформацію", – зазначив Кулеба.

Глава української дипломатії наголосив, що Україна ніколи не планувала розробляти жодних "брудних бомб", а подібні заяви є "чистою російською брехнею".

"Як сказав Володимир Зеленський, навіть небезпечна російська риторика щодо ядерної зброї та постійний ядерний шантаж, який ми чуємо від Росії, є неприйнятними. На них треба відповідати негайними і рішучими діями", – додав очільник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через брехню РФ про "брудну бомбу". Гроссі погодився

Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Автор: 

бомба (233) ядерна зброя (1153) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
очень жаль, что кацапов до сих пор не вытурили с оон и других подобных (уже бесполезно-номинальных) организаций и кажется не сильно горят желанием этим заниматься - сколько бы людей возможно перестали бы заниматься в своей жизни х*рней.
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25.10.2022 23:52
+4
Бункерный нацист - патологический трус. Одна только мысль о смерти приводит его в дикий ужас. Прямого ядерного удара не будет. Учитывая то что в Кремле сидит не правительство, а братва, то прямого политического или военного решения о применении ЯО не будет. Бандиты 90-х, это схематозники и если они уже приняли решение применить ЯО, то делать они это будут как братки - подло и неожиданно. Причем будут делать так, чтобы обвинить в этом Украину.

Поэтому и начались разговоры о грязной бомбе. И ударов они планируют не один, а несколько - как бы ответ на грязную бомбу по Киеву, пока запад будет думать. Вероятно что русня уже завезла что то типа ядерного оружия в Херсон или область, где собираются ее взорвать, как раз во время наступления ВСУ. Массовая эвакуация людей именно из херсонской области, может говорить о таких намерениях рашистов.
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25.10.2022 23:50
+3
кацапня і провокація - слова сіноніми.
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25.10.2022 23:51
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Бункерный нацист - патологический трус. Одна только мысль о смерти приводит его в дикий ужас. Прямого ядерного удара не будет. Учитывая то что в Кремле сидит не правительство, а братва, то прямого политического или военного решения о применении ЯО не будет. Бандиты 90-х, это схематозники и если они уже приняли решение применить ЯО, то делать они это будут как братки - подло и неожиданно. Причем будут делать так, чтобы обвинить в этом Украину.

Поэтому и начались разговоры о грязной бомбе. И ударов они планируют не один, а несколько - как бы ответ на грязную бомбу по Киеву, пока запад будет думать. Вероятно что русня уже завезла что то типа ядерного оружия в Херсон или область, где собираются ее взорвать, как раз во время наступления ВСУ. Массовая эвакуация людей именно из херсонской области, может говорить о таких намерениях рашистов.
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25.10.2022 23:50 Відповісти
кацапня і провокація - слова сіноніми.
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25.10.2022 23:51 Відповісти
очень жаль, что кацапов до сих пор не вытурили с оон и других подобных (уже бесполезно-номинальных) организаций и кажется не сильно горят желанием этим заниматься - сколько бы людей возможно перестали бы заниматься в своей жизни х*рней.
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25.10.2022 23:52 Відповісти
А где тогда их будут пинать как делают в ООН. Другое дело, что их надо лишить права блокировки в совете безопасности ООН. Притом навсегда.
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26.10.2022 00:06 Відповісти
дык вот пока ООН пинает, Хйло убивает. а если бы не пинало а занималось делом - может и дело было бы
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26.10.2022 01:26 Відповісти
"Некрасиво подозревать, когда вполне уверен". (с)
Мрази явно что-то задумали.
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25.10.2022 23:56 Відповісти
Кацапня поддерживает войну и убийство украинцев как москальня поддерживала голодомор украинцев 1933-34 годов. А когда сталин умер они почти все истерично рыдали.
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26.10.2022 00:02 Відповісти
плакать надо умеючи
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26.10.2022 00:07 Відповісти
Так, оказывается, у Путина на вооружении два чемоданчика.
Один с обычной ядерной бомбой, другой - с грязной.
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26.10.2022 00:08 Відповісти
где-то нп роисси
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26.10.2022 00:11 Відповісти
...бо, Рязань-цукор не встіг
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26.10.2022 05:06 Відповісти
 
 