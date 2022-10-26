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Росія не надала Радбезу ООН доказів створення "брудної бомби" в Україні, – представник Британії Каріукі

оон,радбез

Під час засідання Радбезу ООН його учасники "не побачили і не почули жодних нових доказів", які б підтверджували "явно брехливі звинувачення Росії" про створення "брудної бомби" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це суто російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона повинна припинитися", – наголосив Каріукі.

Британський дипломат також назвав засідання Радбезу ООН 25 жовтня, яке провели на запит Росії, "гаянням часу".

Під час засідання Радбез ООН розглядав звинувачення Росії на адресу України щодо створення "брудної бомби". Росія стверджувала, що Київ доручив двом ядерним установам створити "брудну бомбу", утім не надала жодних доказів на підтвердження таких слів.

Також читайте: Рашисти можуть готувати теракт з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику ЗАЕС, - "Енергоатом"

"Ми цілком задоволені засіданням, тому що ми підвищили рівень обізнаності. Я не проти того, що люди говоритимуть, що Росія кричить "Вовки!", якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка загрожує потенційно всій Землі", – заявив журналістам заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.

Водночас на питання про те, які докази на підтвердження свої звинувачень має Росія, Полянський заявив, що це розвідувальна інформація, яка була надана західним колегам із "необхідним рівнем допуску".

Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Також читайте: Росія має намір висунути Україні звинувачення щодо "брудної бомби" в Радбезі ООН

Автор: 

ядерна зброя (1153) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+16
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26.10.2022 00:06
+10
Після того, як Росія надала в ООН "докази" української бімби, то зʼясувалось, що це російська бімба.
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26.10.2022 00:08
+7
походу всех художников и копирайтеров мобилизировали. никого не осталось чтоб фейки клепать
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26.10.2022 00:07
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26.10.2022 00:06 Відповісти
походу всех художников и копирайтеров мобилизировали. никого не осталось чтоб фейки клепать
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26.10.2022 00:07 Відповісти
Голову Конякики «МИД» як доказ !!!
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26.10.2022 00:07 Відповісти
Після того, як Росія надала в ООН "докази" української бімби, то зʼясувалось, що це російська бімба.
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26.10.2022 00:08 Відповісти
а кому і колись кацапня за свою брехню надавала доказів?
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26.10.2022 00:09 Відповісти
Трепещите ластоногие. То ли еще будет.
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26.10.2022 00:09 Відповісти
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26.10.2022 00:10 Відповісти
Вам было мало кремлевских "доказательств" о малайзийском Боинге MH-17? Вы хотите еще и 1 миллион доказательств о грязной ядерной бомбе которые рашисты штампуют как рубли?
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26.10.2022 00:13 Відповісти
Це для них нормуль.
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26.10.2022 00:15 Відповісти
кацапи інші - є люди по всьму світу, а ці інші...
саме тому NASA створила коміссю по дослідженню цих істот
і залучила до неї крім іншіх і реаніматолога по тваринах
зі спеціальністю собаки скажені.
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26.10.2022 00:15 Відповісти
Западу трудно провести аналогии касательно достоверности доказательств рашистов? Пусть откроют доказательства рашистов по Боингу МН-17
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26.10.2022 00:16 Відповісти
А шо не так з бомбою?
Україна може застосовувати любі бомби для захисту права на власне існування.
Брудні, чисті, малинові в крапочку. Тим більше при погрозах ЯЗ.
Це навіть обов'язок держави по захисту населення. Чому хтось взагалі виправдовується?
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26.10.2022 00:37 Відповісти
использовать такие бомбы на своих территориях или рядом это тупость и преступление против своих же граждан - а кацапов можна разгромить и безядерными зарядами
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26.10.2022 00:41 Відповісти
нам насрать что там думают или рисуют твои кацапы
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26.10.2022 00:43 Відповісти
Русня как всегда звездит. Если русня не звездит значит она сдохла. Скорее изменится число пи или постоянная тонкой структуры альфа, чем русня перестанет звездеть.
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26.10.2022 01:27 Відповісти
Как так? Зря что ли Лукашенко язык высунув неделю карты рисовал?
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26.10.2022 04:20 Відповісти
Черговий кацапський пердь в калюжу.
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26.10.2022 04:25 Відповісти
Смотрел забавный сюжет по виасат хистори. Немцы в конце войны на территории Франции соорудили подставной аэродром с макетами самолетов, чтобы сбить с толку авиацию союзников. Британцы приняли их игру, и на этот аэродром скинули бомбу. Сделанную из фанеры.
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26.10.2022 08:01 Відповісти
Росія кричить "А...Волкі позорниє! А-а-а! Нє хочу... нє хочу..."
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27.10.2022 02:21 Відповісти
 
 