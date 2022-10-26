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Український народ і президент Зеленський можуть розраховувати на нашу підтримку, - британський прем’єр Сунак

сунак

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявляє, що український народ і президент України Володимир Зеленський можуть розраховувати на постійну підтримку Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у вівторок у твіттері.

"Привілей поговорити з президентом України Зеленським цього вечора. І він, і український народ можуть розраховувати на постійну солідарність і підтримку Великої Британії. Ми завжди будемо з Україною", - заявив Сунак.

Також читайте: Ріші Сунак офіційно очолив уряд Великої Британії

Автор: 

Велика Британія (5575) Зеленський Володимир (23803) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+25
Чудова заява !!! Дякуєм щиро !!!
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26.10.2022 00:09
+17
Можна - лише український народ і збройні сили.
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26.10.2022 00:26
+14
побачимо. що наперед говорити
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26.10.2022 00:29
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Чудова заява !!! Дякуєм щиро !!!
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26.10.2022 00:09 Відповісти
Можна - лише український народ і збройні сили.
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26.10.2022 00:26 Відповісти
побачимо. що наперед говорити
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26.10.2022 00:29 Відповісти
Учитывая как он получил этот пост...веры ему нет.
Собака хитрая и брехливая,гавкает то что поддерживают консерваторы,выбора нет.
С его связями с кацапней идёт он на хер
Из-за него скоро будет распущен парламент и к власти прийдут лейбористы.
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26.10.2022 12:59 Відповісти
Поживемо- побачимо.
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26.10.2022 01:06 Відповісти
Сунак таки - всуне свинособак_АМ

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26.10.2022 01:10 Відповісти
Надеемся вытащишь страну из кризиса, потому что пока англичане недовольны предыдущим правительством не сильно поможешь другой стране.
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26.10.2022 01:24 Відповісти
подивимось за це, а до тих ти мутний...
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26.10.2022 01:26 Відповісти
А де ці з'їхавши зрадофіли всього і вся, яких тут дуже і дуже багато, та які верещали, що Сунак про-рашистський, та яки виливали купу расистського лайна накшталт "красномордий бабуін"?

Ви, зрадофіли, вибачатись будете, чи засунули свій язик у дупу?
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26.10.2022 01:32 Відповісти
за шо вибачатись?? за бла-бла-бла? хай зробить щось для початку
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26.10.2022 02:08 Відповісти
Присядь в таз з льодом.
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26.10.2022 06:56 Відповісти
быдло-свинорыл
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26.10.2022 02:47 Відповісти
А хто у цього бабуїна на футболці? Український Чє-Зе Гевара? Стидоба... Сраколиз фуєв...
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26.10.2022 03:39 Відповісти
На футболке этого хряка изображён трусливый макак-резус.
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26.10.2022 07:18 Відповісти
це зегевара - спокійно, наша срань!
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26.10.2022 07:42 Відповісти
...а, чого тему індейцев шановна громада заховала?
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26.10.2022 05:04 Відповісти
Бо індєйці в США. З пір'ям на голові)
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26.10.2022 06:54 Відповісти
Хау,бледнолицые.
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26.10.2022 12:21 Відповісти
А цей коли заяву на звільнення напише?
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26.10.2022 06:53 Відповісти
Главное, что бы этот индус Сунак не стал вторым кенийцем Обамой.
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26.10.2022 07:20 Відповісти
спаси Боже....
слабіший попередник? - дурковатеє послідовник....
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26.10.2022 07:30 Відповісти
індейці і індійці - це тест.
Британія і Амеріка - тест переходний який ви не перейшли....
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26.10.2022 07:46 Відповісти
"Перед Сунаком стоїть величезне завдання. Велика Британія перебуває в епіцентрі глибокої кризи вартості життя та зростаючої нерівності. Фінансові ринки все ще налякані після помилок Трус в економічній політиці.

Консервативна партія тепер значно відстає від опозиційної лейбористської партії в опитуваннях громадської думки. Єдина втіха для Сунак полягає в тому, що йому не потрібно призначати вибори до січня 2025 року."
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26.10.2022 08:34 Відповісти
Многоозначающее первое заявление нового премьера
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26.10.2022 08:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4 disturbed
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26.10.2022 08:44 Відповісти
Хай балакає з Українським Народом і ЗСУ.. з зеленим чмом нічого розмовляти.
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26.10.2022 09:26 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/10/25/poroshenko-zaklykav-novogo-brytanskogo-premyera-pryyihaty-u-kyyiv/ П'ятий Президент України Петро Порошенко дав інтерв'ю британському цілодобово-новинному телеканалу Sky News, в якому закликав нового британського прем'єр-міністра Ріші Сунака здійснити свій перший міжнародний візит https://eurosolidarity.org/2022/10/25/poroshenko-zaklykav-novogo-brytanskogo-premyera-pryyihaty-u-kyyiv/ на новій посаді до України. Порошенко також подякував Великій Британії за підтримку України.

«Ми цінуємо, що це позиція всього британського народу. Весь британський народ підтримує Україну, ми маємо двопартійну підтримку парламенту, уряду та всіх британських прем'єр-міністрів. Тому що це війна путіна не проти України, це війна ***** проти всього вільного світу, всієї демократії, включаючи Велику Британію», - зауважив Порошенко.

«***** під час останніх заяв сказав, що бореться з англо-саксонським світом», - нагадав Порошенко.

«Я поважаю британську демократію, вибір британського народу. І я розраховую на Велику Британію та британський народ», - наголосив Порошенко.

Петро Олексійович нагадав, що Ріші Сунак пообіцяв здійснити свій перший міжнародний візит до Києва. «Я знаю Ріші Сунака як дуже молодого та перспективного політичного лідера, який виконує свої обіцянки. Пане прем'єр-міністре, вітаємо вас з лідерством у Консервативній партії, з лідерством у британському уряді, і ми чекаємо вас у Києві», - закликав Порошенко.

«Перший візит - це дуже важливо, символічно. Чого ми від нього чекаємо? Світового лідерства, разом із США та ЄС, лідерства в постачанні зброї в Україну. Наша громадська організація постачає Збройним силам України багато армійських речей з Британії, включаючи й автомобілі DAF. Ми чекаємо зброї, санкцій і ембарго, ми чекаємо Плану Маршалла 2.0., ми чекаємо глобальної антипутінської коаліції з британським керівництвом, нашого майбутнього членства в НАТО і ЄС», - наголосив Порошенко.
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26.10.2022 09:32 Відповісти
Подяка прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку.
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26.10.2022 10:02 Відповісти
Кріпкі горішки в цього хлопця!
Дякую йому!

Слава Україні!
Повага Великій Британії!
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26.10.2022 10:22 Відповісти
«По плодам их узнаете их .....», да будет уже поздно, ведь было это написано на морде лица их изначально !
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26.10.2022 11:29 Відповісти
За багаторічним досвідом ділового спілкування, кожне слово індусів не щиро, якщо не сказати абсолютна брехня. Це завжди необхідно мати на увазі! 😡
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26.10.2022 11:46 Відповісти
Особисто знайомий з дуже класним індусом (в минулому, зараз він за паспортом фін). Тримає слово, класний працівник, завжди всім допомогає.
Авось і цей буде не зовсім говнюком...
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26.10.2022 14:38 Відповісти
Киздіти - не мішки ворочати (С). Подивимось шо буде.
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26.10.2022 14:22 Відповісти
 
 