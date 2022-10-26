Український народ і президент Зеленський можуть розраховувати на нашу підтримку, - британський прем’єр Сунак
Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявляє, що український народ і президент України Володимир Зеленський можуть розраховувати на постійну підтримку Великої Британії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у вівторок у твіттері.
"Привілей поговорити з президентом України Зеленським цього вечора. І він, і український народ можуть розраховувати на постійну солідарність і підтримку Великої Британії. Ми завжди будемо з Україною", - заявив Сунак.
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Собака хитрая и брехливая,гавкает то что поддерживают консерваторы,выбора нет.
С его связями с кацапней идёт он на хер
Из-за него скоро будет распущен парламент и к власти прийдут лейбористы.
Ви, зрадофіли, вибачатись будете, чи засунули свій язик у дупу?
слабіший попередник? - дурковатеє послідовник....
Британія і Амеріка - тест переходний який ви не перейшли....
Консервативна партія тепер значно відстає від опозиційної лейбористської партії в опитуваннях громадської думки. Єдина втіха для Сунак полягає в тому, що йому не потрібно призначати вибори до січня 2025 року."
«Ми цінуємо, що це позиція всього британського народу. Весь британський народ підтримує Україну, ми маємо двопартійну підтримку парламенту, уряду та всіх британських прем'єр-міністрів. Тому що це війна путіна не проти України, це війна ***** проти всього вільного світу, всієї демократії, включаючи Велику Британію», - зауважив Порошенко.
«***** під час останніх заяв сказав, що бореться з англо-саксонським світом», - нагадав Порошенко.
«Я поважаю британську демократію, вибір британського народу. І я розраховую на Велику Британію та британський народ», - наголосив Порошенко.
Петро Олексійович нагадав, що Ріші Сунак пообіцяв здійснити свій перший міжнародний візит до Києва. «Я знаю Ріші Сунака як дуже молодого та перспективного політичного лідера, який виконує свої обіцянки. Пане прем'єр-міністре, вітаємо вас з лідерством у Консервативній партії, з лідерством у британському уряді, і ми чекаємо вас у Києві», - закликав Порошенко.
«Перший візит - це дуже важливо, символічно. Чого ми від нього чекаємо? Світового лідерства, разом із США та ЄС, лідерства в постачанні зброї в Україну. Наша громадська організація постачає Збройним силам України багато армійських речей з Британії, включаючи й автомобілі DAF. Ми чекаємо зброї, санкцій і ембарго, ми чекаємо Плану Маршалла 2.0., ми чекаємо глобальної антипутінської коаліції з британським керівництвом, нашого майбутнього членства в НАТО і ЄС», - наголосив Порошенко.
Дякую йому!
Слава Україні!
Повага Великій Британії!
Авось і цей буде не зовсім говнюком...