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Перші комплекси NASAMS вже скоро розгорнуть в Україні, - Defense News

nasams

Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense News.

За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси буде розгорнуто в Україні найближчим часом.

"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - сказав він.

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО призначена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах.

NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg та американської Raytheon.

Характеристики NASAMS:

- дальність ураження : від 2.5 до 40 км.

- Висота ураження : від 30 м до 16 км.

- Час реагування : 10 секунд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про результати "Рамштайну": Незабаром Україна отримає ЗРК NASAMS

Автор: 

зброя (7460) ППО (3183) допомога (8341) США (22769)


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Топ коментарі
+25
Батарея NASAMS зазвичай складається з трьох вогневих одиниць (9 пускових установок із загальною кількістю ракет 54), трьох радарів MPQ-64F, центру управління вогнем, машини з оптико-електронною камерою (що забезпечує пасивне наведення) та машини тактичного управління. Загальна вартість становить близько 64 млн доларів.
Головною особливістю цієї техніки є те, що комплекс повністю об'єднаний у мережу через військову тактичну мережу передачі даних Link 16 стандарту НАТО. Елементи системи можуть бути широко розосереджені, що ускладнює наведення супротивника на ціль.
Кожен із радарів здатний замінити інші. Центр управління вогнем може отримувати цільові вказівки зі штабу та видавати дані на окремі пускові установки. Усі 54 ракети можуть бути випущені по різних цілях протягом 12 секунд.
Ракети, що використовуються для NASAMS (AIM-120), мають високу швидкість (до 4900 км/год) та маневреність. Система NASAMS може знищувати крилаті та балістичні ракети.
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26.10.2022 07:02
+23
Уже на месте ... Кацапы принишкли: третий день не слышно по утрам в Одессе воздушных тревог.
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26.10.2022 06:30
+15
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26.10.2022 07:08
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26.10.2022 06:30 Відповісти
Потому, в начале войны, амеры и не спешили предоставлять свое серьезное вооружение.
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26.10.2022 06:32 Відповісти
номер документу в студію або ж журналістський запит про постачання . поки ще є інтерес до цієї теми ...Буде печально коли ЗСУ зібьють очередний вертоліт , на якому буде двигун Мотор Січі
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26.10.2022 06:36 Відповісти
Нам би ще ракети з дальністю до 10 тис км щоб нищити їх авіацію на аеродромах тогож Іркутську https://youtu.be/g_2PRj5v3-c https://youtu.be/g_2PRj5v3-c

Стратегічні бомбардувальники тре знищити

https://youtu.be/g_2PRj5v3-c
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26.10.2022 07:53 Відповісти
Уже на месте ... Кацапы принишкли: третий день не слышно по утрам в Одессе воздушных тревог.
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26.10.2022 06:30 Відповісти
Одесса ми з тобою!
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26.10.2022 07:01 Відповісти
фух..фух за чорноморські бички переживав
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26.10.2022 07:11 Відповісти
i trohy vid katsapiv by pochystyty Odesu, bo tam perebuti vatnyky 💉
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26.10.2022 08:26 Відповісти
Оговтались кацапи. Десь з годину була тривога в Одесi. Нещодавно вiдбiй дали.
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26.10.2022 10:28 Відповісти
США вперед! Перенесемо москалів на Марс разом.
Там нема кисню, а їм для мозку і не потрібно.
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26.10.2022 06:59 Відповісти
Батарея NASAMS зазвичай складається з трьох вогневих одиниць (9 пускових установок із загальною кількістю ракет 54), трьох радарів MPQ-64F, центру управління вогнем, машини з оптико-електронною камерою (що забезпечує пасивне наведення) та машини тактичного управління. Загальна вартість становить близько 64 млн доларів.
Головною особливістю цієї техніки є те, що комплекс повністю об'єднаний у мережу через військову тактичну мережу передачі даних Link 16 стандарту НАТО. Елементи системи можуть бути широко розосереджені, що ускладнює наведення супротивника на ціль.
Кожен із радарів здатний замінити інші. Центр управління вогнем може отримувати цільові вказівки зі штабу та видавати дані на окремі пускові установки. Усі 54 ракети можуть бути випущені по різних цілях протягом 12 секунд.
Ракети, що використовуються для NASAMS (AIM-120), мають високу швидкість (до 4900 км/год) та маневреність. Система NASAMS може знищувати крилаті та балістичні ракети.
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26.10.2022 07:02 Відповісти
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26.10.2022 07:08 Відповісти
Что то очень дёшево.
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26.10.2022 09:33 Відповісти
казали що Іспанія теж якесь ППО передасть..хоть слабше але буде.
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26.10.2022 07:09 Відповісти
Та хоч би щось! В нас своїх - катма. І касапи по нашим також лупцюють. І нищать, як не прикро визнавати
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26.10.2022 07:37 Відповісти
Старое, но проверенное. В хозяйстве все пригодится.
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26.10.2022 09:34 Відповісти
Якщо "будуть розгорнуті найближчим часом" - то це означає, що вже готові до пусків...
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26.10.2022 07:36 Відповісти
хтось постійно каже щоб ми били по москві ну ракет поки нема щоб туди достати але навіть якщо і були то чого не закрили небо як у нас 24 лютого? навіть за тижеднь вже скасували а в мордорі і зараз літають вони що впевнені що ми не зможемо уражати їх? чого міжнародні пассажирські літаки лтають в европу азію в турречину на моря да і так регулярні теркиш ейрлайнс подивіться трафік повітряний зараз не літають тільки cусідні білгород курськ https://www.flightradar24.com/54.72,31.84/5
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26.10.2022 08:26 Відповісти
Тимчасові постанови урядів країн для тимчасового ухилення від санкцій клепають щодня(((
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26.10.2022 09:10 Відповісти
Резникову давно вже потрібно замазати рот гівном щоб не терендів багато. До чого ті розмови? Лише для того щоб тепер рашка включила свою 5 колону і все це зірвала, навіть якщо таі плани були. Часом говорять, що Резніков озвучує те, що вже сталося. Сумніваюсь. Він подібне терендів про танки. І де вони?
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26.10.2022 11:49 Відповісти
 
 