Перші комплекси NASAMS вже скоро розгорнуть в Україні, - Defense News
Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense News.
За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси буде розгорнуто в Україні найближчим часом.
"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - сказав він.
NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО призначена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах.
NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg та американської Raytheon.
Характеристики NASAMS:
- дальність ураження : від 2.5 до 40 км.
- Висота ураження : від 30 м до 16 км.
- Час реагування : 10 секунд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стратегічні бомбардувальники тре знищити
https://youtu.be/g_2PRj5v3-c
Там нема кисню, а їм для мозку і не потрібно.
Головною особливістю цієї техніки є те, що комплекс повністю об'єднаний у мережу через військову тактичну мережу передачі даних Link 16 стандарту НАТО. Елементи системи можуть бути широко розосереджені, що ускладнює наведення супротивника на ціль.
Кожен із радарів здатний замінити інші. Центр управління вогнем може отримувати цільові вказівки зі штабу та видавати дані на окремі пускові установки. Усі 54 ракети можуть бути випущені по різних цілях протягом 12 секунд.
Ракети, що використовуються для NASAMS (AIM-120), мають високу швидкість (до 4900 км/год) та маневреність. Система NASAMS може знищувати крилаті та балістичні ракети.