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Новини Війна
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Україна хоче справедливого миру, бо несправедливий може викликати лише нову війну, - Штайнмаєр

штайнмаєр

Президент України Володимир Зеленський напередодні провів у Києві зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який перебуває з візитом у нашій країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Як зазначається, Штайнмаєр наголосив на продовженні політичної підтримки України, зокрема в наближенні до членства у Європейському Союзі.

"Багато хто хоче припинення війни, перемир’я. Але, як сказав пан президент, Україна хоче досягти справедливого миру. Я поділяю цю думку: справжнього миру не буде без справедливості, а несправедливий мир може викликати лише нову війну", – сказав федеральний президент Німеччини.

Федеральний президент Німеччини наголосив, що відновлення України необхідно починати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Тож добре, що сьогодні в Берліні відбулася Міжнародна експертна конференція з питань відновлення, відбудови та модернізації України.

Він розповів, що 25 жовтня мав змогу відвідати Корюківку на Чернігівщині, яка постраждала від російського вторгнення, та поспілкуватися з місцевими жителями, які побували в окупації.

"Я надзвичайно вдячний вам, пане президенте, за те, що мав змогу побачити ситуацію очима українців. Я зміг сьогодні поговорити з багатьма людьми і хочу сказати, що я захоплююся мужністю й незламністю українців, їхньою готовністю боротися", – зауважив Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Також читайте: Президенти України та Німеччини взяли під свій патронат програму муніципальних зв’язків між містами двох країн, - Зеленський

Автор: 

Німеччина (7349) Зеленський Володимир (23803) Чернігівщина (1584) Штайнмаєр Франк-Вальтер (342)


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Топ коментарі
+11
Це добре, мати у друзях таку потужну та інтелектуальну націю, як Німці. Якщо подивитись, головні винахіди вони зробили . Перша нація у Европі, локомотив.
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26.10.2022 06:56
+7
Не думаю що має сенс тикати пана Штайнмайера в його колишні помилки. Порадіємо що він таки подорослішав у усвідомленні що є росія.
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26.10.2022 07:37
+6
Шайтанмаєр..
а что случілось?хто його покусав,чи то риторика для нас?а приїде до дому,зніме памперси і формули малювати буде./як приклад-Гутєрєш/
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26.10.2022 07:00
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Це добре, мати у друзях таку потужну та інтелектуальну націю, як Німці. Якщо подивитись, головні винахіди вони зробили . Перша нація у Европі, локомотив.
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26.10.2022 06:56 Відповісти
Якось товсто.
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26.10.2022 06:58 Відповісти
Може ще товще. Альбе́рт Эйнште́йн фізік теоретик. Германия. Де ще були такі?
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26.10.2022 07:13 Відповісти
Альберт Ейнштейн був євреєм і втік з Німеччини до США, інакше німці вбили б його газом "циклон б" (Zyklon B) від відомої німецької компанії IG Farben, а потім спалили в крематорії в печі Topf & Söhne.
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26.10.2022 19:07 Відповісти
Друга світова для німців не пройшла даром,до сих пір розробками світ користується....космічна программа Вернер фон Браун.. Фау-2..Лєбенсборн-генетика..розробка-атомна зброя..збагачення урану.. освоєння Антарктики..та ін.
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26.10.2022 07:06 Відповісти
апсолютно вірно !!! усе так звана "космічна програма" червоних комуно-нацистів (срср) була побудавана на технології W2 !!! так званий "автомат калашнікова" - розробка геніального німця Хуго Шмайсера !!! і тд.тп.
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26.10.2022 07:44 Відповісти
И хваленый "кинжал", докрученный ФАУ
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26.10.2022 09:50 Відповісти
V-2
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26.10.2022 11:07 Відповісти
Кацапня хоче Україну "десатанізіровать". Як тобі таке,штангенциркуль?
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26.10.2022 06:57 Відповісти
Шайтанмаєр..
а что случілось?хто його покусав,чи то риторика для нас?а приїде до дому,зніме памперси і формули малювати буде./як приклад-Гутєрєш/
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26.10.2022 07:00 Відповісти
"а что случилась?" читається голосом та інтонацією Катерини Соляр ))))
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26.10.2022 12:46 Відповісти
а что случілось,мені у виконанні Стерненка подобається
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26.10.2022 12:51 Відповісти
Не думаю що має сенс тикати пана Штайнмайера в його колишні помилки. Порадіємо що він таки подорослішав у усвідомленні що є росія.
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26.10.2022 07:37 Відповісти
нічого собі... не тикати в його критичні помилки...! ще чого! не тільки тикати, а і провертати! що неповадно було!
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26.10.2022 12:47 Відповісти
Чем ближе конец империи - тем безумнее её законы.
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26.10.2022 08:05 Відповісти
Схоже на те, шо самі заскорузлі політики Європи починають таки, нарешті, потихеньку прокидатися.
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26.10.2022 08:18 Відповісти
десь хтось їм якийсь наркоз уколов.... причому по їхньому ж бажанню...
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26.10.2022 12:49 Відповісти
відновлення територіальної цілісності, повернення Україні ядерної зброї і стратегічних ракет!

все інше - тупо НІ ПРО ЩО!!!
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26.10.2022 08:24 Відповісти
Сначала полная и безоговорочная капитуляция бензоколонки со всеми репарациями, а потом поговорим про мир
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26.10.2022 08:49 Відповісти
время проведенное в бомбоубежище с простыми украинцам делает из немецких политиков адекватных людей. Туда бы еще и Шольца, тогда бы точно танки быстрее передали бы.
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26.10.2022 09:49 Відповісти
Немцы сказали, что они не будут передавать танки сами. Если никто пока не передает, то почему мы хотим этого от немцев.
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27.10.2022 05:21 Відповісти
Шольц объявил о визите в Китай. Демонстративная выходка показывающая американцам что французы и немцы теперь попытаются заменить Россию Китаем. Европейский комплекс "великих держав", никак не могут смириться с тем что они теперь никто.
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26.10.2022 09:59 Відповісти
А що трапилося? Невже бюргера в Бучу на екскурсію звозили?
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26.10.2022 10:05 Відповісти
Феноменально! Куди там тим попереднім формулам.
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26.10.2022 10:15 Відповісти
Прозріння з часом наступає у всіх...
І тепер не тільки українці розуміють,що раша - імперія зла та терору.
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26.10.2022 10:26 Відповісти
Щольц сказал главное... Поддержка Украины будет столько, сколько нужно будет...
Ничего нового...глава Пентагона Ллойд Остин говорил это ещё в феврале...потому СкреПОНОСныеуроды плешивого Хмыря и взяли Киев за три дня...курицы🐔🐔 ********* и Симонян никогда не бросаются ПОНТами...🤣🤣🤣Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱
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26.10.2022 10:29 Відповісти
План Маршалла для Украины, сказал Щольц,это вам не колхозы Сралина в 1929 годы...🤣🤣🤣
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26.10.2022 10:33 Відповісти
План Маршалла я бы предложил сочинить классному экономисту Сергею Гуриеву...💪👍Светлая голова и трезвый Ум...👌
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26.10.2022 10:40 Відповісти
він же росіянин. Не можна довіряти росіянам
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26.10.2022 11:08 Відповісти
Хватит этих штангенциркульных штучек... а зеля и рад стараться под эти компромиссики заглянуть в чьи-нибудь глаза. . Украина хочет Победы. И точка. Только победа принесёт справедливый мир. Всё остальное поблажка х**лу и отсрочка войны.
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26.10.2022 11:21 Відповісти
Сергей Гуриев совсем недавно работал в банке ****,по его инициативе Украине его банк давал и кредиты и гарантии...
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26.10.2022 12:40 Відповісти
Блін, який він... розумний!
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26.10.2022 12:42 Відповісти
А ******** бабка штази жрет элитное вино, **** молодых юношей за кровавые бабки *****, и ни о чем не жалеет, мразина.
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26.10.2022 13:01 Відповісти
юноши давно в прошлом, разве что посмотреть, сичаЗ лучЧе шнапс.
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26.10.2022 13:30 Відповісти
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26.10.2022 13:32 Відповісти
народня мудрiсть - 19 сторiччя.


З Москалем дружи, а камінь за пазухою держи. Москаль не брат - не помилує.

Хоч убий москаля, він все зуби вискаля На гроша амуніції, на десять амбіції.

Тату, лізе чорт у хату! - Дарма, аби не москаль.

В церкві людей не було - одні москалі.
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26.10.2022 13:25 Відповісти
Ну чудово ... А повія Путіна - Шредер досі в правлячій партії SPD разом з канцлером Шольцем і президентом Штайнмаєром...
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26.10.2022 14:24 Відповісти
 
 