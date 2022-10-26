Україна хоче справедливого миру, бо несправедливий може викликати лише нову війну, - Штайнмаєр
Президент України Володимир Зеленський напередодні провів у Києві зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який перебуває з візитом у нашій країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Як зазначається, Штайнмаєр наголосив на продовженні політичної підтримки України, зокрема в наближенні до членства у Європейському Союзі.
"Багато хто хоче припинення війни, перемир’я. Але, як сказав пан президент, Україна хоче досягти справедливого миру. Я поділяю цю думку: справжнього миру не буде без справедливості, а несправедливий мир може викликати лише нову війну", – сказав федеральний президент Німеччини.
Федеральний президент Німеччини наголосив, що відновлення України необхідно починати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Тож добре, що сьогодні в Берліні відбулася Міжнародна експертна конференція з питань відновлення, відбудови та модернізації України.
Він розповів, що 25 жовтня мав змогу відвідати Корюківку на Чернігівщині, яка постраждала від російського вторгнення, та поспілкуватися з місцевими жителями, які побували в окупації.
"Я надзвичайно вдячний вам, пане президенте, за те, що мав змогу побачити ситуацію очима українців. Я зміг сьогодні поговорити з багатьма людьми і хочу сказати, що я захоплююся мужністю й незламністю українців, їхньою готовністю боротися", – зауважив Франк-Вальтер Штайнмаєр.
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а что случілось?хто його покусав,чи то риторика для нас?а приїде до дому,зніме памперси і формули малювати буде./як приклад-Гутєрєш/
все інше - тупо НІ ПРО ЩО!!!
І тепер не тільки українці розуміють,що раша - імперія зла та терору.
Ничего нового...глава Пентагона Ллойд Остин говорил это ещё в феврале...потому СкреПОНОСныеуроды плешивого Хмыря и взяли Киев за три дня...курицы🐔🐔 ********* и Симонян никогда не бросаются ПОНТами...🤣🤣🤣Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱
З Москалем дружи, а камінь за пазухою держи. Москаль не брат - не помилує.
Хоч убий москаля, він все зуби вискаля На гроша амуніції, на десять амбіції.
Тату, лізе чорт у хату! - Дарма, аби не москаль.
В церкві людей не було - одні москалі.