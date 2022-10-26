На Півдні відбито ворожі спроби прориву наших позицій. Знищено 4 міномети, ЗРК "ТОР" та склад з боєприпасами, - ОК "Південь"

Обстановка на південнобузькому напрямку, в операційній зоні Сил оборони Півдня України залишається стабільно напруженою, але контрольованою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Південь".

Як зазначається, противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Наносить вогневе ураження наших військ із застосуванням авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення.

"Так, по обіді ворог атакував наші позиції з неба. У відповідь нашою авіацією тричі завдано удар по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки. А у другій половині дня двічі силами до взводу на різних напрямках, десь за підтримки бойових машин піхоти, противник, намагаючись покращити свої позиції, здійснив спроби прориву наших позицій. Двічі був даний стрілецький бій. Напади відбито, одну БМП знищено, противник відступив із втратами", - йдеться у повідомленні.

В наших підрозділах - без втрат. А втрати ворога уточнюються.

" Два рази за бойовий день були обстріляні мирні населені пункти, серед них нещодавно звільнена на Херсонщині Трифонівка - з танку, а Вищетарасівка, на Нікопольщині, опинилась під вогнем реактивних систем залпового вогню. В Трифонівці є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу. На Нікопольщині інформація про посраждалих і руйнування уточнюється", - додають у Командуванні.

Пізно ввечері над Херсонщиною силами протиповітряної оборони збито 2 ворожих дрони-камікадзе, випущених з кримського напрямку.

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Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 217 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога: 26 рашистів, 4 міномети, зенітно-ракетний комплекс "ТОР", 6 одиниць авто-бронетехніки та склад з боєприпасами. Решта втрат дорозвідується.

В Чорному морі вороже угруповання кількісно зменшилось до 9, але якісно посилилось підводним човном. Таким чином, напоготові - 3 ракетоносії, один з яких підводний, а значить і 20 "Калібрів".