Пригожин кинув виклик пропаганді Путіна, приховуючи поразки ПВК "Вагнера" під Бахмутом, - ISW
Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин критикує Міноборони Росії, щоб приховати відсутність "перемог" своїх найманців під Бахмутом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що Пригожин, ймовірно, використовує дедалі більше платформ для посилення позиції в інформаційному просторі. Зокрема, він залучив свій ресурс "РІА Фан" для просування своєї кампанії з вербування ув'язнених.
Путінський режим багато в чому залежить від монополізації державного інформаційного простору, але Пригожин все більше кидає виклик цій монополії, зазначають експерти.
Пригожин формує потрібні наративи серед військкорів, постійно відволікаючи увагу від своїх сил, принижуючи російське військове командування.
Тісна взаємодія Пригожина зі ЗМІ та інтернет-спільнотою дозволяє йому реагувати на будь-яку критику чи несприятливі наративи в режимі реального часу, на відміну від Міноборони Росії чи Кремля, пишуть аналітики.
На їхню думку, невдоволення силовиків діями Росії в Україні вказує на те, що президент Росії Володимир Путін продовжуватиме боротися за умиротворення прихильників війни у довгостроковій перспективі.
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У мене виникає враження, що Пригожин кинув виклик не лише пропаганді путіна, а й самому путіну та його владі.
Класика жанру.
Як пророчо було написано у романі братів Стругацих "Трудно быть богом".
- "Там, где у власти слишком долго находятся серые, обязательно приходят черные"
Поки за владу билися Троцький та Зінов'єв-Каменєв, до влади тимчасово поставили нікчемного Сталіна.
Поки влада билися Маленков і Молотов, до влади тимчасово поставили нікчемного Хрущова.
Що заважає провернути це ще раз?
а і не давайте бо це порушить з кацапнею цемкі...
Чи може тебе інше узі цікавить...?
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безправних народностей. Нарешті він отримав ці права.
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