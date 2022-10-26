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Новини Війна
24 011 41

Пригожин кинув виклик пропаганді Путіна, приховуючи поразки ПВК "Вагнера" під Бахмутом, - ISW

пригожин,путін

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин критикує Міноборони Росії, щоб приховати відсутність "перемог" своїх найманців під Бахмутом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Пригожин, ймовірно, використовує дедалі більше платформ для посилення позиції в інформаційному просторі. Зокрема, він залучив свій ресурс "РІА Фан" для просування своєї кампанії з вербування ув'язнених.

Путінський режим багато в чому залежить від монополізації державного інформаційного простору, але Пригожин все більше кидає виклик цій монополії, зазначають експерти.

Пригожин формує потрібні наративи серед військкорів, постійно відволікаючи увагу від своїх сил, принижуючи російське військове командування.

Тісна взаємодія Пригожина зі ЗМІ та інтернет-спільнотою дозволяє йому реагувати на будь-яку критику чи несприятливі наративи в режимі реального часу, на відміну від Міноборони Росії чи Кремля, пишуть аналітики.

На їхню думку, невдоволення силовиків діями Росії в Україні вказує на те, що президент Росії Володимир Путін продовжуватиме боротися за умиротворення прихильників війни у довгостроковій перспективі.

Читайте також: Членом оточення Путіна, який висловив йому невдоволення ходом війни проти України, був Пригожин, - WP

Автор: 

армія рф (17337) пропаганда (2801) путін володимир (23798) росія (65122) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+43
красіво та правдиво
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26.10.2022 07:19
+19
та нехай гризуться ті павуки в банці...нам пофіг
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26.10.2022 07:12
+18
Пригожин будет первым кого грохнут при смене власти в Кремле.
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26.10.2022 07:12
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Пригожин будет первым кого грохнут при смене власти в Кремле.
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26.10.2022 07:12 Відповісти
А я б так сказав "Пригожин будет не первым и не последним, кого грохнут при смене власти в Кремле."
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26.10.2022 09:26 Відповісти
Ну разве после Кадырова.
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26.10.2022 09:36 Відповісти
та нехай гризуться ті павуки в банці...нам пофіг
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26.10.2022 07:12 Відповісти
Пригожин кинув виклик пропаганді Путіна,
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У мене виникає враження, що Пригожин кинув виклик не лише пропаганді путіна, а й самому путіну та його владі.
Класика жанру.
Як пророчо було написано у романі братів Стругацих "Трудно быть богом".
- "Там, где у власти слишком долго находятся серые, обязательно приходят черные"
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26.10.2022 07:13 Відповісти
за пригожином і кадировдон стовідсотково стоять якісь тіньові політики./як ви кажите -сірі/.ці два довбні занадто тупі для "многоходовочок" і діють як дуболоми
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26.10.2022 07:21 Відповісти
А у Росії таке вже було.
Поки за владу билися Троцький та Зінов'єв-Каменєв, до влади тимчасово поставили нікчемного Сталіна.
Поки влада билися Маленков і Молотов, до влади тимчасово поставили нікчемного Хрущова.
Що заважає провернути це ще раз?
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26.10.2022 07:30 Відповісти
дайте Узі? одну? за бабло - персонально?.
а і не давайте бо це порушить з кацапнею цемкі...
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26.10.2022 08:08 Відповісти
Візьми Узі, балтунішка пацаватий.


Чи може тебе інше узі цікавить...?
Візьми також.
"Узи мозга умственно отсталого человека"
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26.10.2022 08:40 Відповісти
гидотно до сіх себе Ізраїль веде,,,,
начебто в Україні Президент ітнічний іранець...
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26.10.2022 08:12 Відповісти
Писав по пам'яті. Перевірив текст. Дослівно буде так.

«Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные»

100% попадання в суть. 20 останніх років Росії - це влада абсолютно сірих, нерозумних, нікчемних людей, ідей, дій...
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26.10.2022 07:24 Відповісти
Російський народ довго і завзято боровся за права принижуваних, вимираючих,
безправних народностей. Нарешті він отримав ці права.
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26.10.2022 08:01 Відповісти
та який там наступ?пригожин вже оборонні споруди з пірамідок юшансе будує по всієї лінії фронту.їм би втримати те що лишилось а не наступати
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26.10.2022 07:14 Відповісти
Максим , це його показує як нікчему в фортифікації і ці лінії оборони легко обходять стороною. Але я не про це, рубка під Бахмутом вирішує долю повара і дондона, дві нікчеми без якої небудь освіти хочуть взяти верх над не такими вже розумними генералами. Якщо Україна вистоїть на цій ділянці фронту Пригожін і чурбан Кадиров будуть з своїми зеками нести ,,отвєтку'' перед паханами з пагонами. А хлопці з ВСУ дали зрозуміти цій необуздані орді , що їм не бачити Бахмута.
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26.10.2022 10:46 Відповісти
А слабо воювати друг з другом не тільки в інформаційному просторі🤔
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26.10.2022 07:15 Відповісти
пригожин вже вербує по сибірських тюрмах ,для війни..кажуть зо 10 тис..там навербував.але наслідки будуть для рашки катастрофічними..зеки зі зброєю..
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26.10.2022 07:18 Відповісти
красіво та правдиво
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26.10.2022 07:19 Відповісти
не перетіворювати "на пральні машини", а зносити це червоножопе,комуно-нацистьке, совково-кацапське окупаційне лайно треба !!!
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26.10.2022 07:31 Відповісти
а яб залищив,як символ россійскої армії,за шо діди ваєвалі?- спитає маленьке кацапятко а йому покажуть-за пральні машини
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26.10.2022 07:33 Відповісти
діди воювали за червоножопу, комуно-нацистьку, совкову, імперію зла і тюрму народів (срср) що окупувала практично половину Європи, після завершення2Світової, майже на 50 років !!!
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26.10.2022 07:36 Відповісти
Асвабадители обкакались со своей миссией - им надо постираться.
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26.10.2022 08:10 Відповісти
якісь озброєні руснячічи казали що прийшли вбивати дітей і мародерити
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26.10.2022 08:16 Відповісти
Какой же это вандал? Апгрейдил
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26.10.2022 07:58 Відповісти
Та хіба це вандал! Дізайнер!!!
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26.10.2022 08:50 Відповісти
Брехня кацапів один одному це добре. Все що зменшує їх ефективність є на користь цивілізації.
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26.10.2022 07:38 Відповісти
Раби від природи не стануть вільнимі, навіть коли їм просто подарують свободу інші; вони просто знайдуть нового господаря...
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26.10.2022 08:02 Відповісти
Если армия захочет, то сомнёт Пригожина за одну ночь со всеми его музыкантами.
Хмуй с бугра.
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26.10.2022 08:11 Відповісти
два лисих, тупих дауна на фотці! ХАХАХАХАХА!!!
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26.10.2022 08:25 Відповісти
Игорь Пачковский



В Иране убит полковник КСИР, который отвечал за поставку дронов в рф, - информагентство Tasnim.
Убийство произошло сегодня днем в городе Захедан на юго-востоке страны. Офицер КСИР, полковник Молашахи и один из командиров организации «Басидж» Джавад Киха убиты в машине.

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26.10.2022 08:38 Відповісти
Ізраїль мовчки робить добру справу.
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26.10.2022 08:52 Відповісти
Буданов?
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26.10.2022 08:57 Відповісти
Буданов лише блогер.
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26.10.2022 09:11 Відповісти
Нi, цей поки ще живий..))
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26.10.2022 09:16 Відповісти
"хороший" іранський полковник.🤭
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26.10.2022 09:12 Відповісти
Полковник Молашахин Сергей Александрович
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26.10.2022 12:34 Відповісти
Аятоли пересрали(а може карають за допомогу гяурам) і ліквідують свідків
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26.10.2022 09:10 Відповісти
И в чем вина, что там и тут
Друг друга ждут жрут и тем живут. (с)
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26.10.2022 10:03 Відповісти
"Фракции российских силовиков продолжают выражать недовольство военными усилиями России в Украине, что, вероятно, указывает на то, что президент Владимир Путин будет изо всех сил пытаться успокоить сторонников войны. Прямая конфронтация между Путиным и членами силовиков по поводу войны на Украине иллюстрирует значение группировок силовиков в российских властных структурах. Российские официальные лица, вероятно, риторически связывают войну на Украине с религиозными идеалами, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман, чтобы удовлетворить религиозные и этнические меньшинства. Российские оккупационные власти продолжают утверждать, что эвакуация в Херсонской области является частью более широкой программы переселения."

"президент Владимир Путин будет изо всех сил пытаться успокоить сторонников войны. " - весьма странная и не вполне понятная фраза!
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26.10.2022 11:30 Відповісти
Та які там силовики, про що говорити. Царь тільки скаже ША, і всі лаптеногі в малинових кашкетах обісруться з ляку. Вони такі ж самі лакизи як той придурок з картами і з чотирма позиціями
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27.10.2022 03:10 Відповісти
 
 