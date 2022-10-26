УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8161 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 723 8

У Новоіванівці знищено склад боєприпасів та понад 10 "кадирівців", у Сватовому вражено 5 ворожих вантажівок з боєкомплектом, - Генштаб

рф,поховання,втрати

Російські війська продовжують зазнавати втрат в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців". В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Півдні відбито ворожі спроби прориву наших позицій. Знищено 4 міномети, ЗРК "ТОР" та склад з боєприпасами, - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) знищення (7216) втрати (4395) Луганська область (4877)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер !!! утилізація мордво-кацапського біонепотребу йде за планом !!! Слава ЗСУ !!! Героям Слава !!! Смерть кацапам-окупантам !!!
показати весь коментар
26.10.2022 07:37 Відповісти
супер-супер!!щас дондон почне погрожувати і пальцем в небо тикати
показати весь коментар
26.10.2022 07:42 Відповісти
Кадірка збудився і вирішив оголосити джехад, а потім побачив українського воїна і одразу
погодився повіситись, але тільки після отруєння, щоб не боляче було.
показати весь коментар
26.10.2022 07:52 Відповісти
Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть нацистській ********* !!!
показати весь коментар
26.10.2022 07:46 Відповісти
Да, кака.дыровцы, это вам, козо..е..бам, не сниматься для тик-тока, ВСУ с вами шутить не будет и быстренько упакует вас, дебилов в мешки для мусора. И молите вашего бога, чтобы в эти мешки не поместили свинные головы.
показати весь коментар
26.10.2022 07:51 Відповісти
О тикотоковського війська поменшало на десять рил!
Паліть хлопці їх далі!
показати весь коментар
26.10.2022 08:45 Відповісти
Отправились к Шайтану. В добрый путь и сала на дорожку
показати весь коментар
26.10.2022 09:29 Відповісти
тільки побільше 200-х /300-х на раSSію може "промити мозги" руZZкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
26.10.2022 13:52 Відповісти
 
 