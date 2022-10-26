У Новоіванівці знищено склад боєприпасів та понад 10 "кадирівців", у Сватовому вражено 5 ворожих вантажівок з боєкомплектом, - Генштаб
Російські війська продовжують зазнавати втрат в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
За уточненою інформацією, в результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Новоіванівка Луганської області знищено склад боєприпасів та понад 10 так званих "кадирівців". В населеному пункті Сватове також знищено до 10 окупантів та близько 5 вантажних автомобілів з боєкомплектом.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також 2 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, радіолокаційну станцію та інші важливі військові об’єкти окупантів.
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погодився повіситись, але тільки після отруєння, щоб не боляче було.
Паліть хлопці їх далі!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!