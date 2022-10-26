Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє загиблих, четверо поранених, троє важких. Окупанти вдарили "Градами" по Червоногригорівській громаді, - ОВА. ФОТО
Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє людей загинули, четверо - поранені, троє з них - важкі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, Цензор.НЕТ.
"Це були трагічні півдоби…Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо - поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі", - зазначає він.
Також Резніченко інформує, що окупанти знову били по Нікопольщині. Російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" Червоногригорівську громаду.
"Люди не постраждали. Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють. Увечері наші захисники приземлили черговий ворожий безпілотник. Військові з повітряного командування "Схід" збили дрон-камікадзе "Shashed-136" у небі над Нікопольщиною", - йдеться у повідомленні.
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