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Новини Війна
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Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє загиблих, четверо поранених, троє важких. Окупанти вдарили "Градами" по Червоногригорівській громаді, - ОВА. ФОТО

Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє людей загинули, четверо - поранені, троє з них - важкі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, Цензор.НЕТ.

"Це були трагічні півдоби…Російська ракета, що прилетіла у Дніпро, убила двох людей. За уточненою інформацією, четверо - поранені. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Усі у лікарні. Троє важкі", - зазначає він.

Також Резніченко інформує, що окупанти знову били по Нікопольщині. Російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" Червоногригорівську громаду.

"Люди не постраждали. Є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Аварійні бригади уже працюють. Увечері наші захисники приземлили черговий ворожий безпілотник. Військові з повітряного командування "Схід" збили дрон-камікадзе "Shashed-136" у небі над Нікопольщиною", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє загиблих, четверо поранених, троє важких. Окупанти вдарили Градами по Червоногригорівській громаді, - ОВА 01
Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє загиблих, четверо поранених, троє важких. Окупанти вдарили Градами по Червоногригорівській громаді, - ОВА 02
Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє загиблих, четверо поранених, троє важких. Окупанти вдарили Градами по Червоногригорівській громаді, - ОВА 03
Внаслідок ракетного удару по Дніпру двоє загиблих, четверо поранених, троє важких. Окупанти вдарили Градами по Червоногригорівській громаді, - ОВА 04

Автор: 

Дніпро (3273) ОСББ (69) ракети (4022) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3716)


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Ну суки, нелюди, слів немає, ну коли вже нарешті ми в'їбемо по Росії у відповідь так, щоб у цих сволочів закінчилися всі захоплення з приводу бомбардування наших українських міст.
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26.10.2022 07:55 Відповісти
росія-країна терорист. росіяни дикі, брудні терористи.
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26.10.2022 08:13 Відповісти
 
 