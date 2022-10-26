Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними заяви Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"
Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу" на своїй території.
Про це написав Блінкен у твіттері у ніч проти середи, інформує Цензор.НЕТ.
"Розмовляв сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та спростувати помилкові твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території", - зазначив Блінкен.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 23 жовтня заявляв, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.
Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".
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Примечательно, что военную операцию Китая по захвату части РФ аналитики Forbes считает более вероятной, чем атаку на Тайвань. При этом в качестве оснований для конфликта приводится тот факт, что Поднебесная и Россия ссорились из-за своей общей границы на протяжении многих столетий.
«Настроенные на экспансию китайские националисты вкупе с растущим и едва скрываемым презрением Китая к слабости России способны мгновенно подорвать нынешнее сближение РФ и Китая», - пишут журналисты Forbes.
Они добавляют, что военная репутация России после неудачной «спецоперации» в Украине сейчас изрядно подорвана, а российская армия вынуждена выпрашивать боеприпасы у Ирана. Следовательно, если Китай решится на военную кампанию, Москве будет нечем ему ответить.
А в деревне 20 лет нет канализации.