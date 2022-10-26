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Новини
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Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними заяви Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу" на своїй території.

Про це написав Блінкен у твіттері у ніч проти середи, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляв сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити подальшу підтримку України та спростувати помилкові твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на своїй території", - зазначив Блінкен.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 23 жовтня заявляв, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби". 

Читайте також: Росія не надала Радбезу ООН доказів створення "брудної бомби" в Україні, – представник Британії Каріукі

Автор: 

росія (65122) ядерна зброя (1153) Столтенберг Єнс (1595) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+3
росія завжди брехала і буде брехати далі.Вона в цьому була і є неперевершеною.
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26.10.2022 08:12
+2
А из-за того, что Путин ослабил защиту азиатской части России, перебросив оттуда войска в Украину, территория, прилегающая к Китаю, фактически открыта для захвата.

Примечательно, что военную операцию Китая по захвату части РФ аналитики Forbes считает более вероятной, чем атаку на Тайвань. При этом в качестве оснований для конфликта приводится тот факт, что Поднебесная и Россия ссорились из-за своей общей границы на протяжении многих столетий.

«Настроенные на экспансию китайские националисты вкупе с растущим и едва скрываемым презрением Китая к слабости России способны мгновенно подорвать нынешнее сближение РФ и Китая», - пишут журналисты Forbes.

Они добавляют, что военная репутация России после неудачной «спецоперации» в Украине сейчас изрядно подорвана, а российская армия вынуждена выпрашивать боеприпасы у Ирана. Следовательно, если Китай решится на военную кампанию, Москве будет нечем ему ответить.
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26.10.2022 08:11
+2
Не "хибні заяви", а "тупа цинічна брехня".
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26.10.2022 08:51
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А из-за того, что Путин ослабил защиту азиатской части России, перебросив оттуда войска в Украину, территория, прилегающая к Китаю, фактически открыта для захвата.

Примечательно, что военную операцию Китая по захвату части РФ аналитики Forbes считает более вероятной, чем атаку на Тайвань. При этом в качестве оснований для конфликта приводится тот факт, что Поднебесная и Россия ссорились из-за своей общей границы на протяжении многих столетий.

«Настроенные на экспансию китайские националисты вкупе с растущим и едва скрываемым презрением Китая к слабости России способны мгновенно подорвать нынешнее сближение РФ и Китая», - пишут журналисты Forbes.

Они добавляют, что военная репутация России после неудачной «спецоперации» в Украине сейчас изрядно подорвана, а российская армия вынуждена выпрашивать боеприпасы у Ирана. Следовательно, если Китай решится на военную кампанию, Москве будет нечем ему ответить.
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26.10.2022 08:11 Відповісти
росія завжди брехала і буде брехати далі.Вона в цьому була і є неперевершеною.
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26.10.2022 08:12 Відповісти
паРашка заявляє, що ми бажаємо застосувати її на теріторіі України, і от тут вони помиляються. Тільки по рашке, зробити з рашкі великий Чернобиль. ЦЕ буде справедлива відповідь в разі забруднення НАШОЇ ЗЕМЛІ. Як що брудних бомб немає ЦЕ ЗРАДА, вони повинні бути в великому обсязі, щоб хватило на всю рашу. думай зе
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26.10.2022 12:38 Відповісти
Нанотехнологии...Суперинновации...
А в деревне 20 лет нет канализации.
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26.10.2022 08:15 Відповісти
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26.10.2022 08:30 Відповісти
Згідно з нормами ******** української мови, і так і так правильно.
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26.10.2022 11:01 Відповісти
Та не хибні ті заяви, а ***...ті! Досить вже толерантності до представників держави-агресора.
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26.10.2022 08:40 Відповісти
От цікава ситуація , кацапня на весь світ верещить про "брудну" бомбу в Україні яку ніхто не бачив і не чув про неї, і війну розпочала бо це загроза для них.А те що кацапи мають кілька тисяч бомб і лякають ними світ то чогось ніхто не іде війною щоб не дати застосувати кацапами їхні ядерні бомби.
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26.10.2022 08:42 Відповісти
Не "хибні заяви", а "тупа цинічна брехня".
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26.10.2022 08:51 Відповісти
Почему жертва насилия должна еще и оправдываться.
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26.10.2022 11:09 Відповісти
паРашка заявляє, що ми бажаємо застосувати її на теріторіі України, і от тут вони помиляються. Тільки по рашке, зробити з рашкі великий Чернобиль. ЦЕ буде справедлива відповідь. Як що брудних бомб немає ЦЕ ЗРАДА, вони повинні бути в великому обсязі. думай зе
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26.10.2022 12:36 Відповісти
 
 