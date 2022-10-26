За минулу добу росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у 15 населених пунктів у Запорізькій області
Російські війська за минулу добу вели обстріли районів 15 населених пунктів у Запорізькій області
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Запорізьку ОВА.
За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Залізничне, Новоандріївка, Малинівка, Полтавка, Дорожнянка, Преображенка, Степове, Малі Щербаки, Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівка, Ольгівське, Білогір'я, Мала Токмачка, Червоне", - йдеться у повідомленні.
За добу надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.
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