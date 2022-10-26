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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 68,9 тис. осіб, 2628 танків, 1686 артсистем, 5351 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 68 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько  68900 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 2628 (+17) од,

бойових броньованих машин - 5351 (+30) од,

артилерійських систем - 1686 (+12) од,

РСЗВ - 379 (+2) од,

засоби ППО - 192 (+2) од,

літаків - 271 (+0) од,

гелікоптерів - 248 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7),

крилаті ракети - 350 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22) од,

спеціальна техніка - 149 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 68,9 тис. осіб, 2628 танків, 1686 артсистем, 5351 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) знищення (7216) техніка (1825) втрати (4395)


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Топ коментарі
+23
Радує знищення арти та стабільна утилизація орків.
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26.10.2022 09:21
+20
Ото краса, удар по артусі, танкам та ББМ з автомобілями. Ну і + знову майже 500 орків! Молодці хлопці. Слава Україні!
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26.10.2022 09:17
+17
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26.10.2022 09:15
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26.10.2022 09:15 Відповісти
Ото краса, удар по артусі, танкам та ББМ з автомобілями. Ну і + знову майже 500 орків! Молодці хлопці. Слава Україні!
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26.10.2022 09:17 Відповісти
Радує знищення арти та стабільна утилизація орків.
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26.10.2022 09:21 Відповісти
так, видно, що дідьо Байден передав GMLRS, для РСЗВ M142 HIMARS...
наша арта тепер касапську викашує...
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26.10.2022 09:27 Відповісти
Косит Залужный кацапсину,
Косит Залужный кацапсину,
Косит Залужный кацапсину -
Он же любит Украину!💛💙
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26.10.2022 11:44 Відповісти
Не устану лайкать коменты в этой теме. А ВСУ просто боги войны.
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26.10.2022 09:30 Відповісти
Цікаво, коли буде 100000, вони це відчують це ж приблизно 300000 калік вже . І їх не хто не бачить,,,,??????
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26.10.2022 09:38 Відповісти
По зарубіжних смі уже давно є ця цифра, вони рахують також тих орків,які потім померли чи то здохли і інвалідів після операції дебілізму
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26.10.2022 10:14 Відповісти
Ранненых больше будет. Соотношение 1к 4, 1 к 5, так что на сто тыс улучшенных орков будет где то 450.000 средне-улучшенных
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26.10.2022 12:09 Відповісти
@SergejLysyj

****** Резникову не икается? Ничего поперек горла не стало? На складах МО, случайно по наводке партнёров, обнаружены системы ПВО ЗУ 23-2 против беспилотников и 1600 ракет ПВО ЗРК С125 Печора.
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26.10.2022 09:40 Відповісти
***....
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26.10.2022 09:47 Відповісти
Можливо Валоам знову запрацював????
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26.10.2022 09:40 Відповісти
Voc Vox ,Зачекайте, то вони для себе трошки зберігають, на всяк випадок
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26.10.2022 09:43 Відповісти
Схоже кацапи вирішили зробити переправу через Дніпро зі своєї затопленої техніки.
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26.10.2022 09:52 Відповісти
Почти 70 тысяч убитых, еще сюда следует добавить раненых, покалеченных, уже позднее умерших в госпиталях, тех, кто в плену. В общем, это около или даже больше 200 тысяч. То есть в России исчез средних размеров город, минимум областной центр. Исчезли кацапы, которые могли работать, которые должны были воспитать своих детей, теперь это сироты, вдовы, разрушенные судьбы. Кого-то похоронили, а кто-то зарыт в канаве или просто сгорел в танке. И это все натворил, послал их на смерть нынешний преступный режим в России вместе с Путиным. Слава вооруженным силам Украины и ее народу!
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26.10.2022 10:01 Відповісти
Можна добавити дуже великий і суттевий показник "пропавші без вісті".
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26.10.2022 10:12 Відповісти
"...кто-то зарыт в канаве или просто сгорел в танке.."
А кого-то съели собаки, а кого-то свиньи...
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26.10.2022 10:19 Відповісти
Процес самовідтворення рашистської скотобази зіпсований зусиллями самої скотобази.
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26.10.2022 12:55 Відповісти
Нехай здохне кожен кацап,який ступив на українську землю.
Слава непохитним бійцям ЗСУ!
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26.10.2022 10:23 Відповісти
очередная полу-БТГ определилась на концерт к борьке моисееву (кабздон уже обеспечен клиентурой)
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26.10.2022 11:36 Відповісти
Зважаючи на тишу на фронті через дощі, валять чмобіків, які тупо не розуміють куди попали.
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26.10.2022 13:06 Відповісти
 
 