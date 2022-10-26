Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 68,9 тис. осіб, 2628 танків, 1686 артсистем, 5351 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 68 900 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 68900 (+480) осіб ліквідовано,
танків - 2628 (+17) од,
бойових броньованих машин - 5351 (+30) од,
артилерійських систем - 1686 (+12) од,
РСЗВ - 379 (+2) од,
засоби ППО - 192 (+2) од,
літаків - 271 (+0) од,
гелікоптерів - 248 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1379 (+7),
крилаті ракети - 350 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4076 (+22) од,
спеціальна техніка - 149 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі
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Косит Залужный кацапсину,
Косит Залужный кацапсину -
Он же любит Украину!💛💙
****** Резникову не икается? Ничего поперек горла не стало? На складах МО, случайно по наводке партнёров, обнаружены системы ПВО ЗУ 23-2 против беспилотников и 1600 ракет ПВО ЗРК С125 Печора.
А кого-то съели собаки, а кого-то свиньи...
Слава непохитним бійцям ЗСУ!