УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8250 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
479 0

Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Харківщини з мінометів, ствольної та реактивної артилерії

харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"Зокрема з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти", - йдеться в повідомленні.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано. У Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 28 населених пунктів Харківської області залишаються під окупацією

Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 