Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Харківщини з мінометів, ствольної та реактивної артилерії

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти", - йдеться в повідомленні.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано. У Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями.

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