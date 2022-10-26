Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Харківщини з мінометів, ствольної та реактивної артилерії
Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зокрема з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти", - йдеться в повідомленні.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано. У Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями.
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