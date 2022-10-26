"Проблем у ЗСУ із забезпеченням немає, на складах надлишок зимової форми, не вистачає тільки снарядів 152 мм", - "слуга народу" Веніславський

Збройні Сили України повністю забезпечені до зимового періоду необхідним одягом.

Про це повідомив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні, жодних проблем із забезпеченням військовослужбовців зимовим одягом немає. До того, вже є надлишки військового зимового одягу, які постачаються на склади. Тобто, якщо виникне додаткова необхідність, одяг буде поставлено", - запевнив він.

Проте, за його словами, не вистачає боєприпасів.

На превеликий жаль, проблеми деякі є саме з боєприпасами старого радянського зразка – 152 калібр. Ми над цим працюємо. Але у зв’язку з війною міжнародний ринок цих боєприпасів уже вичерпаний. росія також відчуває їх дефіцит і намагається їх купувати. Тобто це є проблема. Інших проблем із забезпечення сектору оборони немає", - повідомив представник президента.

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