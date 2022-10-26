"Проблем у ЗСУ із забезпеченням немає, на складах надлишок зимової форми, не вистачає тільки снарядів 152 мм", - "слуга народу" Веніславський
Збройні Сили України повністю забезпечені до зимового періоду необхідним одягом.
Про це повідомив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Станом на сьогодні, жодних проблем із забезпеченням військовослужбовців зимовим одягом немає. До того, вже є надлишки військового зимового одягу, які постачаються на склади. Тобто, якщо виникне додаткова необхідність, одяг буде поставлено", - запевнив він.
Проте, за його словами, не вистачає боєприпасів.
На превеликий жаль, проблеми деякі є саме з боєприпасами старого радянського зразка – 152 калібр. Ми над цим працюємо. Але у зв’язку з війною міжнародний ринок цих боєприпасів уже вичерпаний. росія також відчуває їх дефіцит і намагається їх купувати. Тобто це є проблема. Інших проблем із забезпечення сектору оборони немає", - повідомив представник президента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хотя болтун - тоже находка для шпиона, скорее дебил всё-таки, Вы правы
Як впевнитися, що москаль бреше? Відкрив рота - бреше.
Так і з усіма Зе.
"Совпаденіє? Нє думаю"
нет?
тогда чему вы удивляетесь?
Звалити все на про *** набагато простіше, певно на те й розраховують: " ми ніхотелі..., случайно получілось..."!...
Пойди и утопист в реке, без тебя ВСУ легче воевать, ты - обуза.
К нам в группу постоянно приходят заказы наших хлопцев с передовой .
Начиная от нижнего белья , термобелья , тёплых свитеров и носков до берц, мы закупаем здесь и отправляем. Скоро выезжает на передовую фура с одеждой и тёплыми одеялами .
Недавно опять джип отправили !
Помогаем как можем . Всё для победы !!! ❤️🇺🇦
Джерело:
*
У вас і гуманітарки на складах надлишок. Гниє.
Замість того, щоб потрапити до тих, хто її потребує.
Так само і з формою для ЗСУ.
ЧОМУ ця чичмарка коментує речове та *********** забезпечення ЗСУ ?????
Юра говорит, шо таки ЛПП.
П*****дит штоле? Юра, прекращай клеветать на честных людей!!!
Кальсоны с начёсом входят в понятие "зимняя форма"?
Ну, тоді слідкуйте за ЗЕленими ручками араХамій, катлет та інших ЗЕлуплених.
___
Вы, гниды, уже поработали в период 2019-2022. Сокращение финансирования, сокращение программ.
Ще й командири наїзжають - *****, в тебе ж 40 штук зарплата, ти што, купіть нє можешь?
А на складі мабуть 44-50 розмір 2 росту. вони мабуть не знають що у 40 - 50 років ДЯДЬКИ ТАКЕ НЕ НОСЯТЬ?? З задоволенням набив би пику цьому недодепутату
А ще краще в бліндаж на ноль - ВСЮ ВР - АЛЕ - без підтримки і ПОЗВОНКІВ
Хай там звітують про зимову форму на складах((. Чи ВЖЕ притримали на продаж??