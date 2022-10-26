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Новини Війна
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"Проблем у ЗСУ із забезпеченням немає, на складах надлишок зимової форми, не вистачає тільки снарядів 152 мм", - "слуга народу" Веніславський

форма

Збройні Сили України повністю забезпечені до зимового періоду необхідним одягом.

Про це повідомив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні, жодних проблем із забезпеченням військовослужбовців зимовим одягом немає. До того, вже є надлишки військового зимового одягу, які постачаються на склади. Тобто, якщо виникне додаткова необхідність, одяг буде поставлено", - запевнив він.

Проте, за його словами, не вистачає боєприпасів.

На превеликий жаль, проблеми деякі є саме з боєприпасами старого радянського зразка – 152 калібр. Ми над цим працюємо. Але у зв’язку з війною міжнародний ринок цих боєприпасів уже вичерпаний. росія також відчуває їх дефіцит і намагається їх купувати. Тобто це є проблема. Інших проблем із забезпечення сектору оборони немає", - повідомив представник президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 жовтня зимова форма надійде до бойових підрозділів, - Резніков

Автор: 

одяг (200) ЗСУ (7540) Веніславський Федір (285)


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Топ коментарі
+51
Вениславский, ты же уверял незадолго до вторжения, что дополнительное финансирование ВСУ - популизм....
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26.10.2022 10:01
+38
Лише повний дебіл міг ляпнути про нестачу снарядів під час війни.
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26.10.2022 09:57
+36
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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26.10.2022 09:59
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Лише повний дебіл міг ляпнути про нестачу снарядів під час війни.
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26.10.2022 09:57 Відповісти
але тут правда, стосовно 152-го калібру. Хоча М777, PzH 2000, CAESAR, Zuzana 2, AHS Krab та інші аналогічні натівські системи працюють зі 155-им калібром; і тут також дефіцит, за який федя вертлявий мовчить.
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26.10.2022 10:05 Відповісти
или шпион . . .
хотя болтун - тоже находка для шпиона, скорее дебил всё-таки, Вы правы
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26.10.2022 11:05 Відповісти
срусня и так прекрасно знает что у нас диффицит 152, у них самих их уже не так уж много осталось
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26.10.2022 11:21 Відповісти
Але хіба це для когось таємниця?
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26.10.2022 14:05 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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26.10.2022 09:59 Відповісти
Виникає аналогія.
Як впевнитися, що москаль бреше? Відкрив рота - бреше.
Так і з усіма Зе.

"Совпаденіє? Нє думаю"
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26.10.2022 10:41 Відповісти
До речі, адепти зелені (зелена маса) ведуть себе точно так, як срусскіє. Совпадєніє?
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04.11.2022 18:32 Відповісти
Вениславский, ты же уверял незадолго до вторжения, что дополнительное финансирование ВСУ - популизм....
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26.10.2022 10:01 Відповісти
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26.10.2022 12:48 Відповісти
брехливе стерво...знову блефує
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26.10.2022 15:55 Відповісти
арестовали агента фсб, допросили, расстреляли.
нет?
тогда чему вы удивляетесь?
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26.10.2022 20:00 Відповісти
Веніславський? Віримо, віримо!
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26.10.2022 10:02 Відповісти
Зелень ще ті тріпачі.
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26.10.2022 10:02 Відповісти
"Проблем у ЗСУ з пстачанням" немає тому, що..... Вєніславскій, яка заслуга вашої зеленої команди у розбудові ЗСУ, постачанні їй не лише зимової форми, але й тих самих 152мм снарядів? Навфть не так. Що ви зробили щоб попемедити цю війну, щи хоча б підготуватися до неї? І навфть ще простіше - скільки комплектів зимовох форми з'явилися на складаз ЗСУ завдяки вам?
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26.10.2022 10:06 Відповісти
Зезедент вів себе як п"яна шалава в компаніі сексуального маньяка-вбивці. Спочатку в очах маньяка побачив мир, а потім почав знищувати власну армію, та призначати на ключові посади відвертих ворогів та зрадників. Скільки житиму повторюватиму, що якби зезедент ще маленьким здох, то ніякої війни 22 не було би.
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26.10.2022 11:19 Відповісти
Певно " тщательно виполнял" оманський договір! ...
Звалити все на про *** набагато простіше, певно на те й розраховують: " ми ніхотелі..., случайно получілось..."!...
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26.10.2022 13:08 Відповісти
Всего хватает, даже есть лишнее - Вениславский.

Пойди и утопист в реке, без тебя ВСУ легче воевать, ты - обуза.
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26.10.2022 10:09 Відповісти
ці снаряди вже давно треба було виготовляти самим, побудувати/арендувати заводські площі в Європі якщо тут є страх ракетного удару. Перша світова війна - ще тоді снаряди випускали десятками мільйонів бо війна була роками позиційна. Там немає ніяких "високих технологій", все століттям відпрацьоване. Якийсь нонсенс....
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26.10.2022 10:09 Відповісти
Ці снаряди були у великій кількості на знищених при Порошенкові артскладах.
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26.10.2022 11:43 Відповісти
зараз це напрошується на думку що все так і було "заплановано" судячи з подій лютий-березень, здачі Півдня та Енергодару
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26.10.2022 13:22 Відповісти
...чуваки, чому ви обидва ще не на керівних посадах у ГШ ЗСУ?
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26.10.2022 19:18 Відповісти
Эти снаряды 152 и 155 мог произвести "Артем" в количестве 360 тыс. шт. в год. Как-раз при Порошенко успели смонтировать линии и наладить производство. И даже испытали в конце 2018 года. Только вот Зеля за 2.5 года не дал ни копейки на выпуск этих снарядов
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26.10.2022 19:51 Відповісти
На тих складах зберігались мільйони снарядів, яких зараз так бракує.
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26.10.2022 20:37 Відповісти
Там были снаряды со времен совка и вывезенные еще с Европы. Им уже было больше 40 лет и их нужно было восстанавливать или утилизировать. За 3 года мы могли произвести около миллиона новых своих. Только вот у зеленой падали не было желания.
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27.10.2022 23:43 Відповісти
А хто ж тоді знищив? Невже не ********? І нагадаю, цьому дуже сприяли кварталівці-95!...
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27.10.2022 07:31 Відповісти
Це ж працювати треба, а не язиком з екрана ляпати.

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26.10.2022 20:38 Відповісти
базікати - не рови копати...
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26.10.2022 10:18 Відповісти
Кількість і якість різні речі. Я уже писала,що замовила племіннику шолом і бронежилет,а також взуття. Ціна разом сягнула за 1тис.євро. Хоча, якщо дивитися ціни на форму Німеччини, то брюки ,куртки реально дешево. Бо бистро виходять з стану. В Україні продають одяг в 3 рази дорожче.
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26.10.2022 10:18 Відповісти
Берите английские или итальянские. Как показала практика - они наиболее практичные.
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26.10.2022 19:52 Відповісти
Тільки один якісний бронежилет 6-го класу з протиуламковим захистом коштує дорожче, що у нас, що в штатах, що в Європі. Тільки якісний ******** розвантажувальний пояс з бронезахистом по 2-му классу ДСТУ це 500 доларів.
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27.10.2022 07:03 Відповісти
Дякую, так і назбираю інформацію про якість і користь. Кошти не важливо, я маю хороший оклад,життя цінніше. Дякую від чистого серця
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27.10.2022 09:11 Відповісти
Будь ласка. Орієнтуйтеся на щось таке як Бойовий костюм: Plastoon, Level 6, тільки плити краще взяти штатівські ESAPI, а краще XSAPI, але ці XSAPI важко знайти, але якщо є гроші, то можна. XSAPI чим добрі, бо Штати їх зробили для захисту від куль з вольфрамовою серцевиною, які інші плити пробивають. І вперше кацапи їх використали саме в Україні.
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28.10.2022 02:18 Відповісти
Снаряды можно заменить битумом(скида от Арахамии будет приличной), а склады украсить переизбыточной одеждой. И будет все прекрасно.
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26.10.2022 10:18 Відповісти
прошу доповнити цю красу, лагідно розвішаними використаними нацюцюрниками, бажано підвішеними за причинні місця (гордон, лещенко, наєм, шабунін, богдан і т.д. і т.п+ сукінаріду).
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26.10.2022 11:08 Відповісти
Либо не знает, либо нагло брешет …
К нам в группу постоянно приходят заказы наших хлопцев с передовой .
Начиная от нижнего белья , термобелья , тёплых свитеров и носков до берц, мы закупаем здесь и отправляем. Скоро выезжает на передовую фура с одеждой и тёплыми одеялами .
Недавно опять джип отправили !
Помогаем как можем . Всё для победы !!! ❤️🇺🇦
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26.10.2022 10:22 Відповісти
Ці речі бистро зношуються під обстрілами.
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26.10.2022 10:55 Відповісти
не швидко?
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26.10.2022 11:09 Відповісти
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26.10.2022 10:23 Відповісти
А хто взагалі такий Веніславський в МО і хто йому делегував повноваження робити такі заяви? Ці зелені курви хоча б під час війни мали б сидіти у своїх кабінетах і не розповсюджувати публічно інформацію, яка розкриває наші проблеми з забезпеченням *********** і дискредитує армію. Проблеми рашки мене як і решти громадян не цікавлять. Цих вояк треба садити в тюрму чи просто розстрілювати, але це не про нас, на жаль(
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26.10.2022 10:24 Відповісти
Волонтери, значить, не на безпілотники, а собі на хатинки в Швейцарії збирають, так?
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26.10.2022 10:26 Відповісти
стули пельку вже. хто тобі дав уповноваження щось коментувати, клоун?
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26.10.2022 10:27 Відповісти
Настільки "надлишок", що досі просять зимову форму у Заходу?
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26.10.2022 10:27 Відповісти
"вже є надлишки військового зимового одягу, які постачаються на склади."

Джерело:

*
У вас і гуманітарки на складах надлишок. Гниє.
Замість того, щоб потрапити до тих, хто її потребує.
Так само і з формою для ЗСУ.
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26.10.2022 10:31 Відповісти
немає ніякого надлишку та і форми немає. Це просто щоб в телемарафоні показати, що Вєлікій Кормчій нам і три мільйони комплектів зимової форми створив за 3 тижні і ленд ліз приніс. До речі а де той ленд ліз дівся?
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27.10.2022 14:15 Відповісти
І ЗРК!!!!! На складах, **** про які ви ні хрена типу не знали, еге ж????
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26.10.2022 10:36 Відповісти
На сегодня наша часть зимней формой не обеспечена
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26.10.2022 10:36 Відповісти
Головне доповісти. а як воно насправді не важливо )
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26.10.2022 10:51 Відповісти
Та вже й збрехав би, що це все ЗЄ-влада забезпечила.
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26.10.2022 10:51 Відповісти
Брехлива зелена паскуда
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26.10.2022 10:54 Відповісти
Фєдя,-представник Зєлєнского у Верховній Раді.
ЧОМУ ця чичмарка коментує речове та *********** забезпечення ЗСУ ?????
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26.10.2022 11:14 Відповісти
У вас ус отклеился, Федор.
Юра говорит, шо таки ЛПП.

П*****дит штоле? Юра, прекращай клеветать на честных людей!!!
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26.10.2022 11:17 Відповісти
Вопрос в том, а что такое "зимняя форма"? Ватные штаны с бушлатом, ушанка и байковые портянки?
Кальсоны с начёсом входят в понятие "зимняя форма"?
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26.10.2022 11:18 Відповісти
При Порохе,даже проводили испытания наших бп такого калибра или 155мм....Вроде читал оборудование купили у Южной Кореии для производства артвыстрела в таком калибре.К сожалению,неудачно...снаряд не давал положенного ...фрагментация на осколки была никакая.....Должны были доводить до ума.....Наверное не довели!!!
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26.10.2022 11:29 Відповісти
Там мощность линии была на 16 тыс. снарядов в год. Полукустарщина. Нажаль, наши промышленные компетенции очень сильно деградировали.
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26.10.2022 21:45 Відповісти
Який же ти підор Веніславський. Стули пельку і проідся по бригадам а вже потім відкривай пельку.
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26.10.2022 11:34 Відповісти
"А в остальном, прекрасная маркиза, Все хорошо, все хорошо!" Вениславский.
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26.10.2022 11:35 Відповісти
А скільки всього було після 1991 року, і танків, і літаків, ядерна зброя, вах, вах, вах, і хто ж це все зробив? Давай скиглити...
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26.10.2022 12:04 Відповісти
То ніхто не має за це відповісти?
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26.10.2022 12:31 Відповісти
Так і відповідає, мудрий нрід що 25 років голосував за "крєпкіх хозяйственніков", зеків, и прочую муть. Все справедливо...
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26.10.2022 14:09 Відповісти
Нікого не забув?
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26.10.2022 14:12 Відповісти
Та я розумію чого ти прагнеш, так, у всему винен Порошенко, треба було в 2014м. за Королевську, чи Тимошенко голосувати, ну що, полегшало, ти щасливий? От я мало людині треба, особливо коли вона без мозку...
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26.10.2022 14:18 Відповісти
Дуже самокритично. Вітаю що наважився.
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26.10.2022 14:25 Відповісти
у всяк випадку, нанесена шкода Україні від втраченого під час підриву складів менша, ніж від зданого БК ворогу на тих же складах в Ічні, Балаклії та в Сватовому.
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26.10.2022 12:49 Відповісти
Чому ви так рішили?
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26.10.2022 13:45 Відповісти
В Колбасной ПМР, дофига снарядов, и от границы 500 метров. Договориться с Санду и пойти взять?
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26.10.2022 12:00 Відповісти
Было дофига. 15 лет назад.
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26.10.2022 21:46 Відповісти
Не вывозили ничего.
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27.10.2022 10:57 Відповісти
У меня иная информация. Вывозили ж/д составами еще со времен Кучмы. Все более-менее новое. Древнее говно оставляли.
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27.10.2022 16:52 Відповісти
Не брешіть за форму у@бні. Цілими бригадами не получили зимову форму.
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26.10.2022 12:02 Відповісти
Прикольно що за рік війни зелені так і не запустили власного виробництва снарядів, дронів... Нема фінансування вже готового виробництва Нептунів... "Закрийте нам небо", ага. Сцукі.
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26.10.2022 12:02 Відповісти
А пороха где брать? Поздно пить Боржоми, когда бабайка пришел.
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26.10.2022 21:48 Відповісти
Слухай, в мене під Луганськом заводи кацапня за місяць розбирала та вивозила на росію. Гадаєш за рік важко було щось в країну НАТО домовитись та вивезти, запустити на взаємовигідних умовах? Ні, не важко. Зробили? Ні. Тому що 2000 зелених довбограїв не тієї країни слуги.
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26.10.2022 23:34 Відповісти
А що вивозити? Совдепівське застаріле обладнання зразка 70-х? Кому це, не відповідаюче європейським стандартам безпеки одоробло потрібно? І в чому різниця між закупівлею готових якісних ***********, і створенням на базі одоробла якоїсь кустарщини через рік на чужий території? Ви хочете здивувати європейців старими трусами, до того ж яких в нас давно немає?
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27.10.2022 16:50 Відповісти
Надлишок кажуть? На складах?
Ну, тоді слідкуйте за ЗЕленими ручками араХамій, катлет та інших ЗЕлуплених.
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26.10.2022 12:10 Відповісти
Ну хтось ще вірить у брехні зелепухів, вже б закрили свої пельки, доки народ і волонтери не одягли ЗСУ.
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26.10.2022 12:24 Відповісти
Врёт, как всегда, гад зеленый???
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26.10.2022 12:55 Відповісти
На превеликий жаль, проблеми деякі є саме з ************ старого радянського зразка - 152 калібр. Ми над цим працюємо."
___
Вы, гниды, уже поработали в период 2019-2022. Сокращение финансирования, сокращение программ.
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26.10.2022 12:56 Відповісти
виступив так начебто це його заслуга в забезпеченні зимовою формою , а те що не хватає снарядів- це його вина також.
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26.10.2022 13:10 Відповісти
Полтора года, вони, накопичували війська, а Зеленский с компанией, мягко кажучи ні чого не робили .
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26.10.2022 13:37 Відповісти
Робили, і багато... І дуже ефективно. Тільки не на Україну вони працювали. Якби не Залужний - мали б фронт десь під Львовом, якщо не Будапештом.
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26.10.2022 23:36 Відповісти
Таладна?! А пятий опз про це знає? Бо нам досихпір не видали. Нєту! (С) Ну, точніше дещо є звичайно, але бушлатів з берцями - нєту. Думаю як і з літньою буде яку видали в серпні, коли всі вже покупляли самі.
Ще й командири наїзжають - *****, в тебе ж 40 штук зарплата, ти што, купіть нє можешь?
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26.10.2022 13:55 Відповісти
Все номально - Зе влада краде бюджет з випередженням графіку.
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26.10.2022 16:31 Відповісти
Хай ця **** приїде на Донбас , у нас 20 відсотків не мають форми, пізда...бол
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26.10.2022 16:40 Відповісти
и на Баштанку на рынок , там пацаны за свои кровные ( которые получили по 14 тыс за сентябрь !! ) покупают бушлаты по 3.5 т , !!
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26.10.2022 18:22 Відповісти
Крысы зеленые
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26.10.2022 17:44 Відповісти
Космонавт
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26.10.2022 18:09 Відповісти
Брат на фронті, і друзі які туди їдуть кажуть інакше. А тим що не на передовій то сказали що зимову видадуть тільки коли на нуль похдуть. Або за свої купуйте
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26.10.2022 18:50 Відповісти
Спілкувався нещодавно з людиною , що в арміїї. Не воює .На 100 чоловік особового складу - 5 комплектів зимової форми. Якось так от забезпечені на 100 відсотків.
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26.10.2022 19:17 Відповісти
Якщо декілька годин постояти коло якогось крупного транспортного вузла в Києві (вокзал чи пересадочна станція метро), то виявиться, що десь 70% військовослужбовців ходять по формі #4. І лише 10-15% мають уставний верхній одяг. Zeбіли можуть розказувати будь-що про зимову форму, однак по факту, військовослужбовці в кінці жовтня досі не мають курток по сезону.
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26.10.2022 19:45 Відповісти
Верим каждому слову слуг-брехунов.
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26.10.2022 20:13 Відповісти
В излишке говоришь))). За форму как все уже поняли 3,14 здешь.))) Конь-все за свои...
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26.10.2022 20:52 Відповісти
ви нЕ зрозуміли(( Всі хто на нулі і не тільки - знають - ПЕРЕОДІТІ не ВСІ. А Верховнв Зрада проводить спецоперацію по дезінформації противника - щоб боявся
А на складі мабуть 44-50 розмір 2 росту. вони мабуть не знають що у 40 - 50 років ДЯДЬКИ ТАКЕ НЕ НОСЯТЬ?? З задоволенням набив би пику цьому недодепутату
А ще краще в бліндаж на ноль - ВСЮ ВР - АЛЕ - без підтримки і ПОЗВОНКІВ
Хай там звітують про зимову форму на складах((. Чи ВЖЕ притримали на продаж??
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26.10.2022 21:27 Відповісти
Єдиним надлишком в Україні є наявність «слуг»!
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26.10.2022 21:30 Відповісти
А ТИ МАЄШ ДОЗВІЛ НА ОЗВУЧУВАНІ НАЯВНІСТЬ І ПОСТАВКА ЗБРОЇ ??? Тебе ж телепня просять --не базікай!
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26.10.2022 22:39 Відповісти
 
 