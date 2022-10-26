Маляр про ситуацію на фронті: Триває позиційна оборона, на певних ділянках є просування вперед
Станом на 26 жовтня триває позиційна оборона на всіх ділянках фронту. В рамках цієї оборони десь є певний поступ уперед з метою вирівнювання лінії фронту, заняття панівних висот та інші цілі, але ключова - це звільнення наших територій.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Динаміка фронту різна, тому іноді відбувається багато подій. Умовно зараз можна говорити, що триває період позиційної оборони і рамках цієї оборони на певних ділянках фронту є просування вперед", - розповіла Маляр.
За її словами, Генштаб своєю інформацією теж вирішує воєнні задачі, тому до моменту поки не завершаться певні дії успішно, цю інформацію не оголошують. Маляр також додала, що кінцева мета ЗСУ - визволення всіх наших територій. Українські військові добре розуміють, де росіяни провокують нас, а де вони обманюють.
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Военный картограф
@War_Mapper
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https://twitter.com/War_Mapper/status/1585062340659056640 8ч
Обновления: теперь визуально подтверждено, что вернули контроль над Петропавловкой, к востоку от Купянска.
А кто покрывал Богусраева?
И да - я верю однозначно "зеленым". Шашлычки когда?
у мну мясо уже сгнило(если бы я послушал без мата, высер подчиненного Ермака, некого Зелю). Арахамию подавать снаряды, и всех других котлеток колей и Зюзю, или как там, Яцек, ну, тот кого "снайпер сразу завалит". Сидят и важно трендят себе. А где ваши детки то? Я понимаю что им с фронта тяжело говорить, ибо в аудитории Гарварда надо слушать лекцию, ой!!! А что, не так?
какие же все таки..... плохие, ну ничего, будете "вечно гореть"!!111
Після того, як ***** могилізацію провів, наші методи змінилися: чужих на фарш, своїх бережимо.
Станом на лінії фронту і бойовими діями опікується ГенШтаб, у якого є свій пресцентр. І він працює, надає інформацію, яку може надати та яку вважає потрібною і такою, що не зашкодить ЗСУ.
Тож... Якого ти вилізла?
Хай МО займеться своєю прямою справою! Та ще пошукає 1600 ракет ПЗРК " Печора" , які на ЇХ складах знайшли американці!...