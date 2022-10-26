Жодна країна не повинна допомагати РФ у її агресивній війні проти України, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "неприйнятним" постачання Іраном безпілотних літальних апаратів Росії, які вона використовує у війні проти України, вітаючи санкції, які до Тегерана вже застосував Європейський Союз.

Про це заявив генсек альянсу на борту американського авіаносця "Джордж Буш", який наразі бере участь у навчаннях НАТО Neptune Strike 2022 у Середземному морі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В останні дні ми також бачили, як Іран надає військову підтримку російським військовим зусиллям. Це не прийнятно. Жодна країна не повинна допомагати агресору в незаконній війні. Тому я вітаю запровадження суворих санкцій проти Тегерана союзниками та Європейським Союзом", - сказав.

Столтенберг також висловив думку, що "жорстока та незаконна війна Росії проти України перебуває у ключовому моменті".

"Президент Путін відповідає на свої невдачі на полі бою ще більшою агресією. Удари по цивільному населенню, по цивільній енергетичній інфраструктурі та безпілотні й ракетні удари по житлових кварталах. Тепер Росія неправдиво стверджує, що Україна готується застосувати радіологічну "брудну бомбу" на своїй території. Союзники НАТО відкидають це відверто неправдиве твердження", - заявив він.

У зв'язку з цим генсек НАТО звернув увагу на те, що й раніше "ми бачили закономірність", коли "Росія звинувачує інших у тому, що вони самі мають намір зробити - від Сирії до України". "Росія не повинна використовувати неправдиві приводи для подальшої ескалації. Світ уважно спостерігає (за її діями. - Ред.)", - наголосив Столтенберг.

Він знову констатував, що НАТО не є учасником війни в Україні, але продовжуватиме підтримувати фундаментальне право українців на самооборону стільки, скільки потрібно.