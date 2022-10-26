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Новини Війна
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Жодна країна не повинна допомагати РФ у її агресивній війні проти України, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "неприйнятним" постачання Іраном безпілотних літальних апаратів Росії, які вона використовує у війні проти України, вітаючи санкції, які до Тегерана вже застосував Європейський Союз.

Про це заявив генсек альянсу на борту американського авіаносця "Джордж Буш", який наразі бере участь у навчаннях НАТО Neptune Strike 2022 у Середземному морі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"В останні дні ми також бачили, як Іран надає військову підтримку російським військовим зусиллям. Це не прийнятно. Жодна країна не повинна допомагати агресору в незаконній війні. Тому я вітаю запровадження суворих санкцій проти Тегерана союзниками та Європейським Союзом", - сказав.

Столтенберг також висловив думку, що "жорстока та незаконна війна Росії проти України перебуває у ключовому моменті".

"Президент Путін відповідає на свої невдачі на полі бою ще більшою агресією. Удари по цивільному населенню, по цивільній енергетичній інфраструктурі та безпілотні й ракетні удари по житлових кварталах. Тепер Росія неправдиво стверджує, що Україна готується застосувати радіологічну "брудну бомбу" на своїй території. Союзники НАТО відкидають це відверто неправдиве твердження", - заявив він.

У зв'язку з цим генсек НАТО звернув увагу на те, що й раніше "ми бачили закономірність", коли "Росія звинувачує інших у тому, що вони самі мають намір зробити - від Сирії до України". "Росія не повинна використовувати неправдиві приводи для подальшої ескалації. Світ уважно спостерігає (за її діями. - Ред.)", - наголосив Столтенберг.

Він знову констатував, що НАТО не є учасником війни в Україні, але продовжуватиме підтримувати фундаментальне право українців на самооборону стільки, скільки потрібно.

Автор: 

безпілотник (4148) Іран (2030) НАТО (6440) Столтенберг Єнс (1595)


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Не зовсім так: можна помогти на ослінчик видертись, мило подати, волосся з-під зашморгу вивільнити...
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26.10.2022 12:27 Відповісти
Где-то в ООН должен стоять столб позора, презрения с названиями тех стран, которые против человечества, международного права, границ. Которые помогают России убивать людей, бомбить мирные города, которые есть участниками войны против цивилизации. Притом необходимо этот столб позора так поставить, чтобы делегаты ООН постоянно проходили возле него.
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26.10.2022 12:32 Відповісти
А як на рахунок...країни Евросоюзу та НАТО---Угорщини?
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26.10.2022 12:39 Відповісти
Жодна, окрім: ірана, білорусії, трішечки китаю, північної кореї, можливо афганістану...
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26.10.2022 12:50 Відповісти
"советчик" блд, сначала с орбаном разберись, моральная поддержка х.йла дорого стоит
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26.10.2022 13:01 Відповісти
Допомагають терористам росіі , такі самі терористичні краіни , як Іран ,
Північна Корея , Афганістан 😠
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26.10.2022 13:29 Відповісти
 
 