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Світ не вірить у російський фейк про "брудну бомбу", це провальна ІПСО, - ГУР МО

шойгу

Заяви Кремля про намір України нібито застосувати "брудну бомбу" – це не лише психологічна, а й геополітична операція, орієнтована на зовнішній світ з метою змусити українців прийняти факт окупації і вести переговори з агресором.

Про це повідомив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Весь світ не повірив у цей відвертий фейк, це абсолютно провальна ІПСО (інформаційно-психологічна операція.  - Ред.). 24 жовтня в москві відбулась закрита зустріч з представниками дипломатичних та інших представництв на Росії, де спецслужби намагались лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України – "брудною бомбою". Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все так-сяк, жодних доказів не було. Крім того, весь світ бачить насправді, хто агресор і хто на кого напав, хто займається терором проти мирного населення", - пояснив він.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.

Читайте: Спецслужби РФ готують кампанію з дискредитації національних рухів народів Росії, - ГУР

Автор: 

пропаганда (2801) розвідка (3858) росія (65122) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+4
Світ починає розуміти що кацапія найбільша божевільня у світі.
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26.10.2022 12:33
+2
Никто так и не увидел грязную бомбу а грязного оленевода увидели все.
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26.10.2022 12:28
+2
Ага українська "брудна бомба" комусь загрожує. А тисячі кацапських якими вони щей погрожують всьому світу то це нормально. Скільки вже можна з "мавпою з гранатою" панькатися?!!
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26.10.2022 12:35
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Никто так и не увидел грязную бомбу а грязного оленевода увидели все.
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26.10.2022 12:28 Відповісти
це по нам луплять а не по ним. Ми відмовились від ядерної зброї, але меморандум опинився фейком. У кого є ядерна зброя того не чіпають. і нас би не посміли. Тепер нам погрожують ядерною зброєю лише за те що ми сопротивляємось, та хочемо повернути своє. Ми маємо ПОВНЕ право на пропорційну відповідь, не амеріканськи погрози (пєкєльні санкіі) а РЕАЛЬНЄ застосування всіх заходів. сьогодні байден а завтра може приде трамп друг пуйла і шо тоді?. віддасть Україну рашке на блюді. РОБИТИ бомбу треба, багато бомб, щоб на всю рашку. Засекретити ні кого не слухати, брехати що її нема. НЕ МИ ПОЧАЛИ ЦЮ ВІЙНУ
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26.10.2022 12:49 Відповісти
Світ починає розуміти що кацапія найбільша божевільня у світі.
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26.10.2022 12:33 Відповісти
Що потрібно?
Це тупо висадити в повітря це капище Шойгу - "храм вооруженних сіл срашки"
Це тупо, реально наші вороги, сектанти, там же реально якісь жертвоприношення роблять
Сектанти, вони реально жертви складають.
Ну як цього не бачить тов. Бен і його колега Лойд?
І так, якщо я неправий - згоден пройти в т.н. "пекло".
А якщо просто - вони й..бнуті, і я реально впевнений що сектанти.
Детс іт олл волл айм сейт.
(блін, давайте ракетами туди вже?)
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26.10.2022 12:34 Відповісти
Ага українська "брудна бомба" комусь загрожує. А тисячі кацапських якими вони щей погрожують всьому світу то це нормально. Скільки вже можна з "мавпою з гранатою" панькатися?!!
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26.10.2022 12:35 Відповісти
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26.10.2022 12:35 Відповісти
паРашка заявляє, що ми бажаємо застосувати її на теріторіі України, і от тут вони помиляються. Тільки по рашке, зробити з рашкі великий Чернобиль. ЦЕ буде справедлива відповідь в разі забруднення НАШОЇ ЗЕМЛІ. Як що брудних бомб немає ЦЕ ЗРАДА, вони повинні бути в великому обсязі, щоб хватило на всю рашу. думай зе
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26.10.2022 12:40 Відповісти
Розігруючи сценарій ІПСО "брудна бомба", рашистська пітьма намагається осягнути третю грань Трикутника Злочину "тиск обставин - можливості - самовиправдання".
Опинившись на грані військової поразки й водночас володіючи готовою до застосування ТЯЗ, все що зараз цій ворОжині потрібно - це реалізація схибленого мотиву персонажа літератора Достоєвського: "Тварь ли я дрожащая или право имею?".
Як свідчить практика, у переважній більшості випадків запобігти скоєнню очікуваного злочину вдавалось тоді, коли усувалась основоположна грань цього Трикутника - "можливості".
Тому, збройним силам США й іншим інтернаціональним об'єднаним Силам Світу слід завдати превентивного удару по всіх місцях дислокації засобів ТЯЗ пітьми.
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26.10.2022 13:10 Відповісти
Понты для лохов. В основном для российского населения,
с целью объяснить мобилизацию .
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26.10.2022 13:12 Відповісти
Ну, курнув алєнєвод кізяка лєммінгов. Ну, пробило його на подзвонити і попатякати усяку фігню знайомим. Чого ви одразу - божевільний, придурок, гуйшо...
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26.10.2022 14:06 Відповісти
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26.10.2022 15:53 Відповісти
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26.10.2022 15:54 Відповісти
 
 