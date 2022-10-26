Світ не вірить у російський фейк про "брудну бомбу", це провальна ІПСО, - ГУР МО
Заяви Кремля про намір України нібито застосувати "брудну бомбу" – це не лише психологічна, а й геополітична операція, орієнтована на зовнішній світ з метою змусити українців прийняти факт окупації і вести переговори з агресором.
Про це повідомив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.
"Весь світ не повірив у цей відвертий фейк, це абсолютно провальна ІПСО (інформаційно-психологічна операція. - Ред.). 24 жовтня в москві відбулась закрита зустріч з представниками дипломатичних та інших представництв на Росії, де спецслужби намагались лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України – "брудною бомбою". Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все так-сяк, жодних доказів не було. Крім того, весь світ бачить насправді, хто агресор і хто на кого напав, хто займається терором проти мирного населення", - пояснив він.
Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".
Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.
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Це тупо висадити в повітря це капище Шойгу - "храм вооруженних сіл срашки"
Це тупо, реально наші вороги, сектанти, там же реально якісь жертвоприношення роблять
Сектанти, вони реально жертви складають.
Ну як цього не бачить тов. Бен і його колега Лойд?
І так, якщо я неправий - згоден пройти в т.н. "пекло".
А якщо просто - вони й..бнуті, і я реально впевнений що сектанти.
Детс іт олл волл айм сейт.
(блін, давайте ракетами туди вже?)
Опинившись на грані військової поразки й водночас володіючи готовою до застосування ТЯЗ, все що зараз цій ворОжині потрібно - це реалізація схибленого мотиву персонажа літератора Достоєвського: "Тварь ли я дрожащая или право имею?".
Як свідчить практика, у переважній більшості випадків запобігти скоєнню очікуваного злочину вдавалось тоді, коли усувалась основоположна грань цього Трикутника - "можливості".
Тому, збройним силам США й іншим інтернаціональним об'єднаним Силам Світу слід завдати превентивного удару по всіх місцях дислокації засобів ТЯЗ пітьми.
с целью объяснить мобилизацию .