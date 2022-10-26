Світ не вірить у російський фейк про "брудну бомбу", це провальна ІПСО, - ГУР МО

Заяви Кремля про намір України нібито застосувати "брудну бомбу" – це не лише психологічна, а й геополітична операція, орієнтована на зовнішній світ з метою змусити українців прийняти факт окупації і вести переговори з агресором.

Про це повідомив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Весь світ не повірив у цей відвертий фейк, це абсолютно провальна ІПСО (інформаційно-психологічна операція. - Ред.). 24 жовтня в москві відбулась закрита зустріч з представниками дипломатичних та інших представництв на Росії, де спецслужби намагались лякати міжнародних представників страшною загрозою з боку України – "брудною бомбою". Звичайно, ніхто не повірив. Тому що зроблено це все так-сяк, жодних доказів не було. Крім того, весь світ бачить насправді, хто агресор і хто на кого напав, хто займається терором проти мирного населення", - пояснив він.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.

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