Генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник, - Шабунін
Протягом 24 годин генпрокурор був зобов’язаний розпочати розслідування, але порушив цю норму.
Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Генпрокурор злякався відкрити провадження щодо народної депутатки від Слуг Народу Аллахвердієвої. Нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальник, очевидно і близько не має офіційних доходів у такому розмірі. Ми звернулися до Андрія Костіна з простою вимогою – зареєструвати провадження, в рамках якого дослідити наведені факти. Закон утаких випадках гранично чіткий: протягом 24 годин генпрокурор зобовʼязаний розпочати розслідування (див. ст. 214 КПК). Однак, Костін порушив цю норму", - розповів він.
За словами Шабуніна, відповіді на заяву про злочин так і не отримали, тому звернулися до суду.
"Цей кейс вкотре доводить, що байка про скасування депутатської недоторканності є обманом українського суспільства. Це черговий приклад того, як генпрокурори блокують саму навіть можливість розслідування ймовірного корупційного злочину провладної народної депутатки.
Нагадаю, що чинна Рада наділила генпрокурора виключним правом давати дозвіл на розслідування справ щодо нардепів (див ст. 482-2 КПК). Як зручно для провладних депутатів, правда? Рівно так само Венедіктова блокувала початок розслідувань щодо колишніх колег по фракції: Юрченка, Халімона, Дубінського, а також держзрадника Деркача та нардепа-кнопкодава Іванчука. І де зараз Венедіктова? Сильно їй допомогло те прогинання? Люди, які зараз нагинають Костіна, раніше прогинали її – а потім викинули. Просто хочу нагадати гепрокурору, що заради гідності і справедливості українці готові втрачати життя. А ви нехтуєте своїми обовʼязками через страх втратити посаду. Серйозно?!" - наголосив голова ЦПК.
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https://gordonua.com/news/war/polnocennoe-podrazdelenie-mer-okkupirovannogo-melitopolya-soobshchil-chto-v-odnom-iz-sel-rayona-nahodyatsya-*******-iz-belarusi-1632759.html
Красивим депутаткам - красиві подарунки .
Татьяна Голикова скомуниздила только на Виллу кажись в Испании 60 млрд.РЖУблей...🤣ото бабло...
Бо..., етоДругоє?
"Справа Микитася: чи є межа зашкварів ОПУ?"
https://www.youtube.com/watch?v=oBV94J6Q5RM
А цю ***** забудуть через рік (але, сподіваюсь, не відповідні органи, тим забувати не треба).
Наверное, эффектная депутатка - это своего рода Эсмеральда для прокурора Костина.
На це в них гроші є. Відмазувать свою простітутку. А на відбудову зруйнованих через них же будинків, або на ЗСУ у них грошей нєт.
тількі у будинку розпусти на банковій знімається щодня кількахвилинне кіно з якимись закомплексованими хвойдами під продюсуванням їхнього папіка бєні
Все при том.
При кримінально-мафіозній системі нормальних прокурорів не буде?
Значит ты признаешь, что власть зеленых - это криминально- мафиозная система.
За шо ж боролся галабародька?
Подобное вложение средств, по мнению специалистов по недвижимости, обеспечивает постоянный пассивный и весьма немалый доход.
http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/33633
В начале июня 2020 года Ирину Аллахвердиеву заметили в элитном киевском ресторане итальянской кухни Fabius, куда она приехала по приглашению скандального народного депутата фракции ОПЗЖ https://www.dsnews.ua/dosie/illya-kiva-09032021-417666 Ильи Кивы .
В тот день он праздновал свое 43-летие.
По данным СМИ, у Кивы и Аллахвердиевой "давние дружеские отношения"
Муж народного депутата - Яшар Новрузович Аллахвердиев, предприниматель. Информации о нем в открытых источниках также практически нет. Он является сыном известного в Николаевской области мостостроителя
https://www.dsnews.ua/dosie/irina-allahverdiyeva-28062021-428577
С теми хоть цацкаться не надо. Открытые враги.
А эти сидят в кабинетах власти. Украинской власти
Зразу вірю, що ій подарували такий коштовний годинник!
Судячи з фото, вона може мати якісь неординарні здібності!
Хотя, если вы не про возраст...
НАУМОВА ПІДОЗРЮЮТЬ У ШАХРАЙСТВІ. А ДЕ ДЕРЖЗРАДА?
ДБР повідомило про підозру колишньому генералу СБУ, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайськими методами заволодів понад 3,2 млн гривень.
Мова йде про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова, якого, серед іншого, підозрюють у https://zn.ua/ukr/POLITICS/eksheneral-sbu-naumov-mozhe-otrimati-pritulok-u-rf-vin-zlivav-okupantam-dani-pro-chaes.html співпраці із Росією щодо роботи Чорнобильської АЕС.
https://ord-ua.com/2022/10/26/naumova-ppidozrjujut-u-shahrajstvi-a-de-derzhzrada/
Наумов - человек с криминальным прошлым, настоящим и будущим - фактически очень быстро стал не только реальным руководителем СБУ, но и «кормильцем» народных депутатов от «Слуги народа».
Весьма интересны свидетельства о том, что Наумова продвигали именно российские спецслужбы, которые содержатся в недавно обнародованных материалах уголовного производства по группе Сивковича - Кулинича.
https://ord-ua.com/2022/07/25/ivan-bakanov-ili-koe-chto-o-kadrovoj-politike-zelenskogo/
Але враховуючи що самий гуманий суд може його відпустити ще з трапа літака, або розтягнути справу на 10 років, не знати чи зможемо щось з ним зробити як варіант поміняти на когось з полонених якщо на болотах хтось схоче за нього замовити слово
ще раз я реально не знаю жодного випадку крім Луценка і Тимошенко хто б реально присів на срок
Согласно отдельным статьям Закона Украины "О предотвращении коррупции" председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).
Баканов пока не ответил на вопрос, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, он не превышает предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона О предотвращении коррупции.
Отпраздновать 70-летие Суркиса https://bykvu.com/ru/bukvy/na-dne-rozhdenija-surkisa-guljali-bakanov-shefir-tkachenko-i-drugie-slugi-naroda/ приехали
глава СБУ Баканов, помощник Зеленского Шефир,
нардепы от "Слуги народа" Радуцкий и Ткаченко,
актеры студии "95 Квартал" и другие.
https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-sbu-narushil-zakon-o-korrupcii-surkis-podaril-bakanovu-fotoramku-za-15-tys-grn/
Й де той янєлох-боневтік "найвялічнєшій" лідор!?
Одни - на фронте воюют и погибают, люди голодные сидят, а шлюхи в Верховной Раде прибарахляются бриллиантами и шикарными авто