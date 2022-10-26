Генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник, - Шабунін

Протягом 24 годин генпрокурор був зобов’язаний розпочати розслідування, але порушив цю норму.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор злякався відкрити провадження щодо народної депутатки від Слуг Народу Аллахвердієвої. Нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальник, очевидно і близько не має офіційних доходів у такому розмірі. Ми звернулися до Андрія Костіна з простою вимогою – зареєструвати провадження, в рамках якого дослідити наведені факти. Закон утаких випадках гранично чіткий: протягом 24 годин генпрокурор зобовʼязаний розпочати розслідування (див. ст. 214 КПК). Однак, Костін порушив цю норму", - розповів він.

За словами Шабуніна, відповіді на заяву про злочин так і не отримали, тому звернулися до суду.

"Цей кейс вкотре доводить, що байка про скасування депутатської недоторканності є обманом українського суспільства. Це черговий приклад того, як генпрокурори блокують саму навіть можливість розслідування ймовірного корупційного злочину провладної народної депутатки.

Нагадаю, що чинна Рада наділила генпрокурора виключним правом давати дозвіл на розслідування справ щодо нардепів (див ст. 482-2 КПК). Як зручно для провладних депутатів, правда? Рівно так само Венедіктова блокувала початок розслідувань щодо колишніх колег по фракції: Юрченка, Халімона, Дубінського, а також держзрадника Деркача та нардепа-кнопкодава Іванчука. І де зараз Венедіктова? Сильно їй допомогло те прогинання? Люди, які зараз нагинають Костіна, раніше прогинали її – а потім викинули. Просто хочу нагадати гепрокурору, що заради гідності і справедливості українці готові втрачати життя. А ви нехтуєте своїми обовʼязками через страх втратити посаду. Серйозно?!" - наголосив голова ЦПК.

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