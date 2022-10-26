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Генпрокурор Костін відмовився відкривати провадження проти "слуги народу" Аллахвердієвої, якій подарували 20 млн грн та коштовний годинник, - Шабунін

аллахвердієва

Протягом 24 годин генпрокурор був зобов’язаний розпочати розслідування, але порушив цю норму.

Про це повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор злякався відкрити провадження щодо народної депутатки від Слуг Народу Аллахвердієвої. Нардепка отримала в подарунок 14,4 млн грн. До цього їй подарували ще 5,3 млн грн та швейцарський годинник за 310 тис. грн, інкрустований 11 білими діамантами. Дарувальник, очевидно і близько не має офіційних доходів у такому розмірі.  Ми звернулися до Андрія Костіна з простою вимогою – зареєструвати провадження, в рамках якого дослідити наведені факти. Закон утаких випадках гранично чіткий: протягом 24 годин генпрокурор зобовʼязаний розпочати розслідування (див. ст. 214 КПК). Однак, Костін порушив цю норму", - розповів він.

За словами Шабуніна, відповіді на заяву про злочин так і не отримали, тому звернулися до суду.

"Цей кейс вкотре доводить, що байка про скасування депутатської недоторканності є обманом українського суспільства. Це черговий приклад того, як генпрокурори блокують саму навіть можливість розслідування ймовірного корупційного злочину провладної народної депутатки.

Нагадаю, що чинна Рада наділила генпрокурора виключним правом давати дозвіл на розслідування справ щодо нардепів (див ст. 482-2 КПК). Як зручно для провладних депутатів, правда? Рівно так само Венедіктова блокувала початок розслідувань щодо колишніх колег по фракції: Юрченка, Халімона, Дубінського, а також держзрадника Деркача та нардепа-кнопкодава Іванчука. І де зараз Венедіктова? Сильно їй допомогло те прогинання? Люди, які зараз нагинають Костіна, раніше прогинали її – а потім викинули. Просто хочу нагадати гепрокурору, що заради гідності і справедливості українці готові втрачати життя. А ви нехтуєте своїми обовʼязками через страх втратити посаду. Серйозно?!" - наголосив голова ЦПК.

Читайте: Гірша частина СБУ може використати пропонований до голосування законопроєкт щодо діяльності Служби для тиску на бізнес, - Шабунін

Автор: 

Шабунін Віталій (534) Кормишкіна Аллахвердієва Ірина (39) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+77
Пачєму ви єщє нє в НАТО? А довпойопи 73%?
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26.10.2022 12:41
+57
Это всё,что надо знать о зеленом генпрокуроре.
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26.10.2022 12:44
+54
Байдєн почєму ми нє в ЄС? Кокая корупция у нас прехзідент юріст всєх посодют, вовка наш парєнь.
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26.10.2022 12:43
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Всі генпрокурори що в нас були за 30 років- гніди. А та влада що ми маем теж зрадники. Зараз вон вигоражаують Лукашенко в той час як белоруси приймають участь в війні, і їх війська допомогают окупувати країну.

https://gordonua.com/news/war/polnocennoe-podrazdelenie-mer-okkupirovannogo-melitopolya-soobshchil-chto-v-odnom-iz-sel-rayona-nahodyatsya-*******-iz-belarusi-1632759.html
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26.10.2022 13:06 Відповісти
хоть поржом.....(с) зеплєсєнь....
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26.10.2022 13:07 Відповісти
Вчепилися до дівчини , як тей лишай !
Красивим депутаткам - красиві подарунки .
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26.10.2022 13:12 Відповісти
Може смоктонула файно?
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26.10.2022 13:15 Відповісти
Патамучто нельзябыть красивойтакой!
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26.10.2022 13:16 Відповісти
Все просто...В мене питання. Чому не впровадять на законодавчому рівні ліміт грошей- прибуток на особу?? Як це колись було в Німеччині після чого Німеччина з марками своїми була з самим якісним ввп і економічним соціумом
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26.10.2022 13:17 Відповісти
так ми потроху і до "каждому по потрєбності, с каждого по способності" доберемося
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26.10.2022 14:18 Відповісти
Баба, Да, робочая сосна. Заробила. Губи он які...
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26.10.2022 13:31 Відповісти
Так эпоху бедности ЗеКодломойские чуваки после учебы в академии Трускавце давно прикрыли...🤣На РабSSee круче...
Татьяна Голикова скомуниздила только на Виллу кажись в Испании 60 млрд.РЖУблей...🤣ото бабло...
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26.10.2022 13:36 Відповісти
Хтось, щось чув з єдиного Г+Г про злочинну владу? Нє? А чого?
Бо..., етоДругоє?

"Справа Микитася: чи є межа зашкварів ОПУ?"
https://www.youtube.com/watch?v=oBV94J6Q5RM
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26.10.2022 13:37 Відповісти
Недавно умершая Королева Британии во время войны с Гитлером кажись летом 1940 года работала в госпитале простой санитаркой ухаживала за раненными солдатами и получала лимитированные продукты питания из того же госпиталя,типа продуктовая карточка...,о времена...о нравы...
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26.10.2022 13:42 Відповісти
Тому Елізабет пам'ятатимуть і через 300, і через 1000 років.
А цю ***** забудуть через рік (але, сподіваюсь, не відповідні органи, тим забувати не треба).
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26.10.2022 13:46 Відповісти
Також водіем вантажівки,правда в тилу на передову її не пустили.
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26.10.2022 18:43 Відповісти
А податок з займання простітуцією вона заплатила?
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26.10.2022 13:42 Відповісти
Ви що? Вона ж просто дерево, хоч і сосна.
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26.10.2022 16:21 Відповісти
Война все поменяла. Просто Костин , как мужчина, испытывает симпатию к Аллахвердиєвой.
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26.10.2022 13:42 Відповісти
красива така подруга, яку там справу можна відкрити?
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26.10.2022 13:43 Відповісти
"В раба мужчину превращает красота..."(Из мюзикла "Собор Нотр Дам де Пари")

Наверное, эффектная депутатка - это своего рода Эсмеральда для прокурора Костина.
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26.10.2022 15:41 Відповісти
До речі, зверніть увагу на демедж контрол прямо тут у чатіку від подляцьких ботів.
На це в них гроші є. Відмазувать свою простітутку. А на відбудову зруйнованих через них же будинків, або на ЗСУ у них грошей нєт.
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26.10.2022 13:48 Відповісти
Кто посмел замахнуться топором на сосну ?
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26.10.2022 13:57 Відповісти
Генпрокурор подарував, генпрокурор відмовив...
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26.10.2022 13:57 Відповісти
"шабуніне", їж хуцпу на повний рот. Головне, що не Порошенко.
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26.10.2022 14:08 Відповісти
За Порошенка теж саме ******** було.
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26.10.2022 19:14 Відповісти
в державі нема ніхуа, ні прокурора ні президента..
тількі у будинку розпусти на банковій знімається щодня кількахвилинне кіно з якимись закомплексованими хвойдами під продюсуванням їхнього папіка бєні
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26.10.2022 14:11 Відповісти
Наголосували придурки? Тепер їжте.
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26.10.2022 14:11 Відповісти
Причому тут "наголосували"?
Все при том.

При кримінально-мафіозній системі нормальних прокурорів не буде?
Значит ты признаешь, что власть зеленых - это криминально- мафиозная система.
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26.10.2022 15:45 Відповісти
а раніше яка була?
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26.10.2022 16:34 Відповісти
А может уже пора отвечать нынешней владе за свое?

За шо ж боролся галабародька?
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26.10.2022 17:32 Відповісти
При тому що 73% довбойобів, взяли і вбирали клоуна. Маріонетку. І твоя дупа вже в його руках повністтю. І не треба про попердників. Минуло було хорошим досвідом, аде зелені їбанати все спустили в унітаз. Приколу їм захотілося чортям дурним
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26.10.2022 15:48 Відповісти
при тому наголосували , що слухали і "хавали" "зелену лапшу" ,якою переконували і годували таких як Ти ,що їхні "зелені" не тільки прокурори,а й вся влада буде краща,як та що була.
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26.10.2022 18:58 Відповісти
Ну а що симпотна та Аллах як її там,таким дарують 20мільярдів кожен тиждень🤣
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26.10.2022 14:21 Відповісти
на думку саміх слуг занаддто симпотна , мовою автора "...тюнинг немножко Too Much"
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26.10.2022 14:46 Відповісти
Ну не на армию им жертвовать
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26.10.2022 15:40 Відповісти
Кому и кобыла невеста. Посмотрите на нее без фотошопа
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26.10.2022 15:41 Відповісти
20 лярдів сперматозоїдів на ґембу
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26.10.2022 19:02 Відповісти
нічого дивного
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26.10.2022 14:25 Відповісти
Быстрее бы ввели прямую демократию, как в Швейцарии.
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26.10.2022 14:30 Відповісти
Костін, віла на рубльовці уже є?
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26.10.2022 14:31 Відповісти
Заводити справи в Україні можна тільки на рядових службовців
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26.10.2022 14:33 Відповісти
"Це мєрзость". А, враховуючи війну, ці зелені суки просто "внутрішні кацапи" і відношення до них має бути відповідним.
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26.10.2022 14:34 Відповісти
Зачарувала...
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26.10.2022 14:36 Відповісти
стопе, це ж та яка "сосна"? Точно! Хто ж проти неї відкриє кримінальну справу, вона ж така няшка, "поулибалась" кост іну" і вуаля, справу закрито! Учітєсь, дєвачькі!
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26.10.2022 14:41 Відповісти
Віталік, бери Бігуса під ручку, і у мегафони верещіть "Сви-нар-чу-ки!!!!" на всю пельку.
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26.10.2022 14:44 Відповісти
ну, ця "сосна" прокурору костіну не відмовить... алаверди-алахверди...
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26.10.2022 14:49 Відповісти
Це ж скіки можна купити для біженців скумбрії по 8 гривень - холодильну сцепку з 4 вагонів.
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26.10.2022 14:56 Відповісти
хвойди вдалися до здорової конкуренції
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26.10.2022 15:02 Відповісти
Алахвєрдієва талант,нє-талантіщє...Це ж нада стока насаса...тобто заработала чєсним дупататськім очєнь тяжолим трудом...
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26.10.2022 15:04 Відповісти
Думаю она честно насосала. Такой просто мозгов не хватит столько украсть.
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26.10.2022 15:17 Відповісти
Це ж який вакуум треба мати, щоб на таку суму смоктанути !
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26.10.2022 15:19 Відповісти
Корабельная сосна ж! Кто ж на деревья уголовные дела заводит?
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26.10.2022 15:24 Відповісти
вобщєм-карабєльная сосна...
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26.10.2022 15:26 Відповісти
В одном из грузинских банков Аллахвердиева взяла кредит в 20 тыс. американских долларов, за который, по-видимому, приобрела номер площадью 30 кв. м в одном из отелей солнечной Грузии.

Подобное вложение средств, по мнению специалистов по недвижимости, обеспечивает постоянный пассивный и весьма немалый доход.

http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/33633
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26.10.2022 15:28 Відповісти
Дружеские отношения с Кивой

В начале июня 2020 года Ирину Аллахвердиеву заметили в элитном киевском ресторане итальянской кухни Fabius, куда она приехала по приглашению скандального народного депутата фракции ОПЗЖ https://www.dsnews.ua/dosie/illya-kiva-09032021-417666 Ильи Кивы .

В тот день он праздновал свое 43-летие.

По данным СМИ, у Кивы и Аллахвердиевой "давние дружеские отношения"

Муж народного депутата - Яшар Новрузович Аллахвердиев, предприниматель. Информации о нем в открытых источниках также практически нет. Он является сыном известного в Николаевской области мостостроителя

https://www.dsnews.ua/dosie/irina-allahverdiyeva-28062021-428577
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26.10.2022 15:31 Відповісти
это такие же враги Украины как и кацапы.
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26.10.2022 15:35 Відповісти
Еще хуже.
С теми хоть цацкаться не надо. Открытые враги.

А эти сидят в кабинетах власти. Украинской власти
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26.10.2022 15:50 Відповісти
Та ви на неї подивіться!
Зразу вірю, що ій подарували такий коштовний годинник!
Судячи з фото, вона може мати якісь неординарні здібності!
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26.10.2022 15:50 Відповісти
вроде не в рашке живем, а в депутатах соски.
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26.10.2022 15:56 Відповісти
батенька, ей 44, на минуточку!
Хотя, если вы не про возраст...
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26.10.2022 17:09 Відповісти
Нынешняя власть и прокурор отмазывает своих сосен и дубов от чего угодно, даже от держзрады

НАУМОВА ПІДОЗРЮЮТЬ У ШАХРАЙСТВІ. А ДЕ ДЕРЖЗРАДА?

ДБР повідомило про підозру колишньому генералу СБУ, який на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років шахрайськими методами заволодів понад 3,2 млн гривень.

Мова йде про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова, якого, серед іншого, підозрюють у https://zn.ua/ukr/POLITICS/eksheneral-sbu-naumov-mozhe-otrimati-pritulok-u-rf-vin-zlivav-okupantam-dani-pro-chaes.html співпраці із Росією щодо роботи Чорнобильської АЕС.

https://ord-ua.com/2022/10/26/naumova-ppidozrjujut-u-shahrajstvi-a-de-derzhzrada/
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26.10.2022 16:07 Відповісти
Когда Баканов, находясь еще в статусе врио главы СБУ вдруг назначил заместителем начальника ГУ «К» СБУ некоего Андрея Наумова - стало понятно, что спецслужбы рф уже взяли под полный контроль Баканова.

Наумов - человек с криминальным прошлым, настоящим и будущим - фактически очень быстро стал не только реальным руководителем СБУ, но и «кормильцем» народных депутатов от «Слуги народа».

Весьма интересны свидетельства о том, что Наумова продвигали именно российские спецслужбы, которые содержатся в недавно обнародованных материалах уголовного производства по группе Сивковича - Кулинича.

https://ord-ua.com/2022/07/25/ivan-bakanov-ili-koe-chto-o-kadrovoj-politike-zelenskogo/
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26.10.2022 16:12 Відповісти
Ці статті про держзраду важко доказати, заїхали танки на зону відчуження скаже адвокат і докажи що хтось цьому сприяв..... а розкрадання держ майна це вже доп. кейс який дозволить його екстадувати за пів року-рік

Але враховуючи що самий гуманий суд може його відпустити ще з трапа літака, або розтягнути справу на 10 років, не знати чи зможемо щось з ним зробити як варіант поміняти на когось з полонених якщо на болотах хтось схоче за нього замовити слово

ще раз я реально не знаю жодного випадку крім Луценка і Тимошенко хто б реально присів на срок
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27.10.2022 10:45 Відповісти
Звісно Костін боїться відкривати провадження проти цієї "корабельної сосенки" бо вона обслуговує впливових людей, то б то Костін сам не хоче попрацювати корабєльной сосной 😆
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26.10.2022 16:24 Відповісти
Суркис подарил Баканову фоторамку за 15 тыс. грн

Согласно отдельным статьям Закона Украины "О предотвращении коррупции" председатель СБУ не может принять подарок, который стоит больше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц (около 2 тысяч гривен).

Баканов пока не ответил на вопрос, будет ли организована внутренняя проверка факта получения главой СБУ подарка на предмет того, он не превышает предельную допустимую стоимость, указанную в статье 23 закона О предотвращении коррупции.

Отпраздновать 70-летие Суркиса https://bykvu.com/ru/bukvy/na-dne-rozhdenija-surkisa-guljali-bakanov-shefir-tkachenko-i-drugie-slugi-naroda/ приехали

глава СБУ Баканов, помощник Зеленского Шефир,

нардепы от "Слуги народа" Радуцкий и Ткаченко,

актеры студии "95 Квартал" и другие.

https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-sbu-narushil-zakon-o-korrupcii-surkis-podaril-bakanovu-fotoramku-za-15-tys-grn/
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26.10.2022 16:30 Відповісти
Мразота кончена у майже всіх гілках влади!!! Війна, люди збирають останні гривні щоб допомогти ЗСУ вигнати ворога а паразити у ВР жирують!!!
Й де той янєлох-боневтік "найвялічнєшій" лідор!?
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26.10.2022 16:37 Відповісти
Тобто генпрокурор порушив закон, кто відкриє кримінальне провадження проти генпрокурора? Настав час щось міняти в консепваторії!
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26.10.2022 16:40 Відповісти
"карабєльная сасна"
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26.10.2022 16:56 Відповісти
Нічого з часом внєшнєє управлєніє всіх пузанів посадить на дієту.
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26.10.2022 17:02 Відповісти
Вешать!
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26.10.2022 17:22 Відповісти
уроды,до конца года они выполнят обещания перед Европой,суки ,война ,а они подарочками делятся,мрази народа.
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26.10.2022 17:22 Відповісти
Так зебобиков 73%
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26.10.2022 17:34 Відповісти
Ой, ну и "красавица", ах, ах! Обыкновенная чувиха, которых тысячи, другие намного красивее да и умнее, а эта...
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26.10.2022 17:35 Відповісти
Відкривати справи проти зелених---ЗЯ.
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26.10.2022 17:48 Відповісти
Через таких народных депутатов - шлюх и ворья и продажных генпрокуроров на зарплате у Ермака у ВСУ нет ни украинского оружия, ни формы.
Одни - на фронте воюют и погибают, люди голодные сидят, а шлюхи в Верховной Раде прибарахляются бриллиантами и шикарными авто
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26.10.2022 17:59 Відповісти
Почитал википедию.....78 года рождения,закончила аграрный универ.....бухгалтер.Дальше больше с 19 года политычный дияч от Слуги понятно какого народа)))Прикольно....Я так понимаю это за неё два самца говорили....типо сосна корабельная???
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26.10.2022 17:59 Відповісти
Эта должность - преоритет назначения президента! Вот и результат! Назначаем "СВОИХ"чтобы в случае - чего, отмазал,не дал в обиду! АУ! президент ЗЕЛЕНСКИЙ- отреагируй!!!
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26.10.2022 18:01 Відповісти
він от'ерегірує
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26.10.2022 19:08 Відповісти
Костин боится гнева Аллаха? Гнева граждан Украины не боится ,вот что грустно!!!
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26.10.2022 18:03 Відповісти
Страшно то, что эти "слуги" плевать хотели на все эти расследования. А сейчас прокурор, судьи все они под колпаком у Мюллера и будут выполнять волю ОП. Чем мы тогда отличаемся от других?. Всё тоже
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26.10.2022 18:22 Відповісти
Так бубочка кріворогульний цей непотріб по всім помойкам позбирав.. от де ще знайшли марьяну бездумну чи колю котлєту, чи клієнта путан яременко чи полупьяного дебіла арахамію..?!
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26.10.2022 18:30 Відповісти
Симпатична дупа
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26.10.2022 18:31 Відповісти
А ви піздуйте завали за мінімалку разгребати..
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26.10.2022 18:36 Відповісти
до конца войны надо подготовить столбы по трассам Одесса Харьков и Львов-Луганск...
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26.10.2022 18:36 Відповісти
ой...
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26.10.2022 18:59 Відповісти
А відмова в порушенні справи є ж теж порушення, хто може порушити справу на нього, якщо він не виконує обов'язки
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26.10.2022 18:39 Відповісти
Генпрокурор в той час був у бомбосховищі, тому не встиг впоратися за 24 години. А коли вже дістався свого кабінету, то вже закінчився робочій час. А на наступний день - знову повітряна тривога ! А ще окрім депутатки, в якої прізвище співзвучне з Аллахом, багато чого треба підписати. Прокурор знайде відповідь чому зволікає!
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26.10.2022 18:48 Відповісти
яке відкрите ******** в цій партії - напхали ув парлямент шльондр та повій, коханок та блідєй шоп нє от ходя от дєла трахатись в облаштованих борделями депутатських кабінетах прям у Верховній Раді
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26.10.2022 18:58 Відповісти
А що ви очікуваали? Чужинець -прокурор не буде відкривати справу проти чужинки-нардепки. Чурки своїх не здають
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26.10.2022 23:26 Відповісти
а хтось сподівався що підстилку посадять?
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27.10.2022 12:09 Відповісти
Видать сам генпрокурор в этом деле так же вмешан, рыльце тоже в пушку, раз уж так испугался. А иначе, как всё это объяснить???
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31.10.2022 18:52 Відповісти
Нужно ожидать, самого Костина родители скоро задарят подарками. Все такие неумелые в борьбе с коррупцией.
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22.01.2023 16:30 Відповісти
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