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Новини Війна
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Резніков розповів про три етапи війни в Україні: Завершальним є визволення окупованих населених пунктів

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Боротьбу України проти Росії можна умовно поділити на три етапи. Завершальним є визволення окупованих населених пунктів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков інтерв'ю NHK, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що перший етап боротьби України проти російської агресії полягав у стримуванні військ РФ, а другий - зводився до стабілізації лінії фронту.

За словами Резнікова, на даний момент ситуація на третьому етапі - проведенні контрнаступальної операції, під час якої ЗСУ відвойовують свої території.

Міністр оборони додав, що деокупація земель на півдні сповільнилася, оскільки окупанти використовують зрошувальні канали як траншеї. При цьому він додав, що ЗСУ будуть просуватися вперед із настанням зими, коли мобільність військ РФ знизиться.

Резніков зазначив, що Україна має реальний план з визволення всіх тимчасово окупованих територій.

Також читайте: Контрнаступ на Півдні трохи уповільнився через дощі, - Резніков

Автор: 

армія рф (17337) деокупація (950) Резніков Олексій (1446)


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Четвертий етап---очищення від колаборантів,зрадників.та люстрація, бажано на шибенеці.
Я ще задавав питання Портнікову у стрімі..два чи три роки тому,Чому не зроблять загін по типу "список візенталя"?
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26.10.2022 12:56 Відповісти
Зі зрадниками ні другий ні третій етап можут не наступити. https://gordonua.com/news/war/polnocennoe-podrazdelenie-mer-okkupirovannogo-melitopolya-soobshchil-chto-v-odnom-iz-sel-rayona-nahodyatsya-*******-iz-belarusi-1632759.html
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26.10.2022 13:09 Відповісти
Як мене вже ******* ці вангування про закінчення війни! Складається таке враження, що у клоунів якась фобія сказати людям правду - ця війна на багато років, а не на декілька місяців. навіщо вони постійно обманюють населення невиправданими очікуваннями?! Невже бояться, що рейтинг почне падати і не зможуть красти на асфальті і гуманітарці?
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26.10.2022 13:09 Відповісти
Сказане Резніковим - це ні про шо! Рівень уроку по НВП у середній школі совкового зразку.
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26.10.2022 13:46 Відповісти
Три стадії це: 1. Готуємось до шашликів 2. Про**алі 3. Визволення окупованих населених пунктів
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26.10.2022 14:30 Відповісти
 
 