Резніков розповів про три етапи війни в Україні: Завершальним є визволення окупованих населених пунктів
Боротьбу України проти Росії можна умовно поділити на три етапи. Завершальним є визволення окупованих населених пунктів.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков інтерв'ю NHK, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що перший етап боротьби України проти російської агресії полягав у стримуванні військ РФ, а другий - зводився до стабілізації лінії фронту.
За словами Резнікова, на даний момент ситуація на третьому етапі - проведенні контрнаступальної операції, під час якої ЗСУ відвойовують свої території.
Міністр оборони додав, що деокупація земель на півдні сповільнилася, оскільки окупанти використовують зрошувальні канали як траншеї. При цьому він додав, що ЗСУ будуть просуватися вперед із настанням зими, коли мобільність військ РФ знизиться.
Резніков зазначив, що Україна має реальний план з визволення всіх тимчасово окупованих територій.
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Я ще задавав питання Портнікову у стрімі..два чи три роки тому,Чому не зроблять загін по типу "список візенталя"?