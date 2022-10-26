ЗСУ на Херсонщині ведуть активну оборону. Території ми не втрачаємо, - Маляр
На Херсонщині Збройні сили України ведуть активну оборону та здійснюють деякі наступальні дії.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ситуацію на Херсонщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Там ідуть бої. Сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, в рамках яких здійснюються деякі наступальні дії. Останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті і ми фактично знаходимося в активній обороні", - сказала Маляр.
Вона закликала довіряти ЗСУ та наголосила, що ситуація під контролем.
"Ми не втрачаємо території", - запевнила заступниця міністра.
Топ коментарі
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Тільки немає у нас стільки гармат, снарядів, танків і людей.
Вже майже 3 роки, як Вальцман (з твоїх слів) не президент, а зеленофілів ніяк не пропускає 🤦🏻♂️
щось мало віри до цих зелених...
"Херсон залишають" - это вражеская ИПСО. Никто его не оставляет, наоборот насыщают пушечным мясом из мобиков, которых не жалко. Еще и линию обороны с арт-батареями на левом берегу сооружают.
Но "информационная война" - это игра для двоих. Так что единственные слова Маляр, которым стоит верить - это информация об освобожденных населенных пунктах. Так как наш генштаб, в отличие он мошканского, объявляет о победах только после полной зачистки (а не при взятии сарая на краю села). Часто - через недели после появления слухов в соц-сетях и фоток от наших военных.
Херсон - очень сложное направление. Отрытые площади без укрытий, Ингулец, каналы. И областной центр, который нам нужно сохранить в целости, а Пуйло готов стереть с лица земли вместе со своими мобиками.
А какое отношение Арестовичи с Подоляками к военным действиям имеют?
И неужели вы хотите услышать честные прогнозы от главы разведки? Ага, щаз!
Остается только ждать очередной блестящей операции и помогать ВСУ.
(конец мысли, а дальше еще багато слів ні про що)
Но факты остаются фактами (не нужно никаких марафонов, чтоб проанализировать):
- переправы, пути отхода/поставки на Херсонщине окончательно уничтожить невозможно (понтон сбили - русня тут же новый пригнала, баржи они тоже наворовали, катаются туда-сюда). Можете зайти в Твиттер - там фанатичные америкосы и прочие любители помониторить военные действия сообща спутниковые снимки в высоком разрешении покупают, и находят все новые и новые переправы.
- а из роликов наших военных понятно, как пукин ведет войну - лупит артиллерией по нашим позициям без устали. Никто никуда не движется - вот вам и активная оборона. Популяла русня - популяли ВСУ. Русня пытается брать количеством, ВСУ - качеством.
- местность там очень сложная, об этом и обычные военные говорят
(поля, без укрытий, река по всему направлению, каналы (читайте, преграды для техники))
Можете сами убедиться, по какой-нибудь https://satellites.pro/Ukraine_map#47.003583,33.576536,14 спутниковой карте (apple maps), дойдя с Востока от какого-нибудь условного с. Милове, где кaцaпы (по старым слухам) закрепились, до Херсона.
Или с Запада так же само от условной Александровки (но в этот раз по https://opentopomap.org/#map=12/46.7835/32.2421 топографической карте , где водоемы видно).
Только мочить на расстоянии, уничтожая снабжение быстрее, чем они пополняются, накапливать силы наступления, и собирать разведданные обо всех слабых местах, готовя врагу сюрпризы.
А быть может все вообще с Токмака, Мелитополя, Каховки начнется.
‼️ Херсон, було чути вибух! Пернбувайте у безпечних місцях!
https://t.me/kavuncity/20160 t.me/kavuncity/20160
1.1Kviewshttps://t.me/kavuncity/20160 Oct 26 at 12:33 Сообщают, что взрыв был на полигоне, где проходят учения чмобиков
Самоуничтожаются
Але варто зазначити що навіть за таких дій окупанти просто будуть вірити у свою перемогу і до останнього будуть залишатися в Херсоні що і призведе їх загибелі
Що стосується тактики - довіряєм Генштабу.
Є такі моменти,про які ми не повинні знати...
розумні люди це розуміють.