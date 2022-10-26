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Новини Війна
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ЗСУ на Херсонщині ведуть активну оборону. Території ми не втрачаємо, - Маляр

херсонщина,техніка,червоне

На Херсонщині Збройні сили України ведуть активну оборону та здійснюють деякі наступальні дії.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ситуацію на Херсонщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Там ідуть бої. Сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, в рамках яких здійснюються деякі наступальні дії. Останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті і ми фактично знаходимося в активній обороні", - сказала Маляр.

Вона закликала довіряти ЗСУ та наголосила, що ситуація під контролем.

"Ми не втрачаємо території", - запевнила заступниця міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маляр про ситуацію на фронті: Триває позиційна оборона, на певних ділянках є просування вперед

Автор: 

ЗСУ (7540) Маляр Ганна (525) Херсонська область (5744)


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Топ коментарі
+16
дивна заява, останнім часом купа повідомлень - там розгромлено, там знищено, там зруйновані переправи, шляхи відходу та особливо постачання, Херсон залишають..а тут територій не втрачаємо????
щось мало віри до цих зелених...
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26.10.2022 13:19
+11
Віримо ЗСУ та молимось за них 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.10.2022 13:15
+8
Не знаю як цій "падругє маладой жени міністра абарони" ,після роботи "експертом" для вагітних транссексуалів на "стосуєть кожного" все ж вдалося влаштуватись в МО, але це пзд якщо там такі кадри.
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26.10.2022 13:17
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Віримо ЗСУ та молимось за них 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.10.2022 13:15 Відповісти
Давайте як русня, місяцями штурмувати один Бахмут і одну Авдіївку.
Тільки немає у нас стільки гармат, снарядів, танків і людей.
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26.10.2022 13:18 Відповісти
Не знаю як цій "падругє маладой жени міністра абарони" ,після роботи "експертом" для вагітних транссексуалів на "стосуєть кожного" все ж вдалося влаштуватись в МО, але це пзд якщо там такі кадри.
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26.10.2022 13:17 Відповісти
Дядя Вітя, ти довболоб чи да?!

Вже майже 3 роки, як Вальцман (з твоїх слів) не президент, а зеленофілів ніяк не пропускає 🤦🏻‍♂️
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26.10.2022 13:37 Відповісти
дивна заява, останнім часом купа повідомлень - там розгромлено, там знищено, там зруйновані переправи, шляхи відходу та особливо постачання, Херсон залишають..а тут територій не втрачаємо????
щось мало віри до цих зелених...
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26.10.2022 13:19 Відповісти
Судя по вашему комментарию, вы и в ВСУ не верите. Либо Вы, сидя на уютном диванчике, нарисоваали уже на столике карту быстрого продвижения наших войск к Севастополю?

"Херсон залишають" - это вражеская ИПСО. Никто его не оставляет, наоборот насыщают пушечным мясом из мобиков, которых не жалко. Еще и линию обороны с арт-батареями на левом берегу сооружают.

Но "информационная война" - это игра для двоих. Так что единственные слова Маляр, которым стоит верить - это информация об освобожденных населенных пунктах. Так как наш генштаб, в отличие он мошканского, объявляет о победах только после полной зачистки (а не при взятии сарая на краю села). Часто - через недели после появления слухов в соц-сетях и фоток от наших военных.

Херсон - очень сложное направление. Отрытые площади без укрытий, Ингулец, каналы. И областной центр, который нам нужно сохранить в целости, а Пуйло готов стереть с лица земли вместе со своими мобиками.
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26.10.2022 15:03 Відповісти
багато слів ні про що. А по факту послухавши Арестовичів, Буданових та Подоляків зараз віри владі немає. Тому ЗСУ нехай роблять свою роботу, а всяким "прес-марафонцям" краще взагалі помовчати до остаточних результатів. Я про це
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26.10.2022 15:08 Відповісти
Ну так і я про це. Зі слів Маляр і Гуменюк мають цікавити тільки остаточні результати.

А какое отношение Арестовичи с Подоляками к военным действиям имеют?
И неужели вы хотите услышать честные прогнозы от главы разведки? Ага, щаз!

Остается только ждать очередной блестящей операции и помогать ВСУ.

(конец мысли, а дальше еще багато слів ні про що)

Но факты остаются фактами (не нужно никаких марафонов, чтоб проанализировать):

- переправы, пути отхода/поставки на Херсонщине окончательно уничтожить невозможно (понтон сбили - русня тут же новый пригнала, баржи они тоже наворовали, катаются туда-сюда). Можете зайти в Твиттер - там фанатичные америкосы и прочие любители помониторить военные действия сообща спутниковые снимки в высоком разрешении покупают, и находят все новые и новые переправы.

- а из роликов наших военных понятно, как пукин ведет войну - лупит артиллерией по нашим позициям без устали. Никто никуда не движется - вот вам и активная оборона. Популяла русня - популяли ВСУ. Русня пытается брать количеством, ВСУ - качеством.

- местность там очень сложная, об этом и обычные военные говорят
(поля, без укрытий, река по всему направлению, каналы (читайте, преграды для техники))

Можете сами убедиться, по какой-нибудь https://satellites.pro/Ukraine_map#47.003583,33.576536,14 спутниковой карте (apple maps), дойдя с Востока от какого-нибудь условного с. Милове, где кaцaпы (по старым слухам) закрепились, до Херсона.
Или с Запада так же само от условной Александровки (но в этот раз по https://opentopomap.org/#map=12/46.7835/32.2421 топографической карте , где водоемы видно).

Только мочить на расстоянии, уничтожая снабжение быстрее, чем они пополняются, накапливать силы наступления, и собирать разведданные обо всех слабых местах, готовя врагу сюрпризы.

А быть может все вообще с Токмака, Мелитополя, Каховки начнется.
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27.10.2022 02:02 Відповісти
Вообще-то каждый день на этом сайте читаю и слушаю как кацапы в ужасе крича в рации в панике покидают Херсон.
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26.10.2022 15:27 Відповісти
ЗСУ ми віримо, зеленій пошесті, що присосалася до влади- аж ніяк!
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26.10.2022 16:42 Відповісти
https://gordonua.com/news/war/polnocennoe-podrazdelenie-mer-okkupirovannogo-melitopolya-soobshchil-chto-v-odnom-iz-sel-rayona-nahodyatsya-*******-iz-belarusi-1632759.html
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26.10.2022 13:22 Відповісти
https://t.me/kavuncity 🍉 КавунCity 🍉

‼️ Херсон, було чути вибух! Пернбувайте у безпечних місцях!

https://t.me/kavuncity/20160 t.me/kavuncity/20160

1.1Kviewshttps://t.me/kavuncity/20160 Oct 26 at 12:33 Сообщают, что взрыв был на полигоне, где проходят учения чмобиков

Самоуничтожаются
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26.10.2022 13:23 Відповісти
кто эту маляр слушает вообще?кому надо тот знает что там все норм,какая оборона,типа дыму напустить кацапам в глаза ,а то они не знают сами какая у нихх обстановка там)))эта лупоглазая зайобывала с самого начала войны напустным песимизмом.
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26.10.2022 13:25 Відповісти
Xotelos bi uvidet na etom juznom napravlenije rukovodstvo generala Sirskogo.Eto mojio mnenije,
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26.10.2022 13:28 Відповісти
Херсон звільнять коли буде звільнене все правобережжя і коли ділянка бойових дій буде скорочуватися залишиться один Херсон а його утримати буде ще важче чим правобережжя бо ЗСУ підійдуть впритул до Херсону а всі склади на правому березі будуть ліквідовані.
Але варто зазначити що навіть за таких дій окупанти просто будуть вірити у свою перемогу і до останнього будуть залишатися в Херсоні що і призведе їх загибелі
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26.10.2022 13:54 Відповісти
Так наступали наступали, що аж посади обороняться(. Що за хрєнь.
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26.10.2022 14:16 Відповісти
ЗСУ робить все правильно : треба берегти життя наших бійців,це головне.
Що стосується тактики - довіряєм Генштабу.
Є такі моменти,про які ми не повинні знати...
розумні люди це розуміють.
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26.10.2022 14:25 Відповісти
Шмідтове, Вавілове, Центральне, Максимівка... Точно нічого?
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26.10.2022 15:19 Відповісти
Ну віджали у нас орки сьогодні Шмідтове, а Вавілове, Цетральне і Максимівка давно під окупацією
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26.10.2022 15:52 Відповісти
Вавілове, Центральне, Максимівка( на 30.09) - були під орками. От Шмідтове було у сірій зоні. Зараз орки там. Тай орки трошки подвинулись у бік Миколаїва. А на марафоні кожен день розповідають що от от візьмуть Херсон.
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26.10.2022 15:54 Відповісти
Не читайте радянських газет (тобто марафону) до обіду. Настане час, коли зелена влада буде відповідати за даремно просрані гроші на той марафон з блюдолизів і шавок.
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26.10.2022 16:45 Відповісти
Та я і не давлюсь той марафон. Девлюсь ось тут - https://deepstatemap.live/?fbclid=IwAR1vUJE_WxCxhYnC3jJuuVLBM28gIGMS8V7o7sLoO4Fys04D0H3nlov4ZtU#7/48.919/28.026 https://deepstatemap.live/?fbclid=IwAR1vUJE_WxCxhYnC3jJuuVLBM28gIGMS8V7o7sLoO4Fys04D0H3nlov4ZtU#7/48.919/28.026

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26.10.2022 18:24 Відповісти
Ну нарешті після 20 днів поступового наступу - сьогодні 26.10 почали оборонятися міцно)). 06.10. спілкуючись з воєнними на півдні всі казали Все далі просунутись наявними засобами не можем,стали в оборону, о по марофону до 25.10.22 просувалися і звільняли кожен день територію на Херсонщині. Ну який смисл дебільної дезінформації?? Можна подумати орки не знають в яких селах вони оборону тримають.
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26.10.2022 15:43 Відповісти
Марафон має єдину мету- щоб в українців не зародилася думка- а на кой нам потрібна та бездарна, некваліфікована влада Зе та інших шахраїв та ворогів України-агрохімій, єрмаків, татарових, пошесті з каналів інтер, Г+Г та інш.
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26.10.2022 16:49 Відповісти
 
 