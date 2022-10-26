ЗСУ на Херсонщині ведуть активну оборону. Території ми не втрачаємо, - Маляр

На Херсонщині Збройні сили України ведуть активну оборону та здійснюють деякі наступальні дії.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ситуацію на Херсонщині, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Там ідуть бої. Сам Генштаб це позиціонує як оборонні дії, в рамках яких здійснюються деякі наступальні дії. Останній тиждень дещо інтенсивність подій знижується на фронті і ми фактично знаходимося в активній обороні", - сказала Маляр.

Вона закликала довіряти ЗСУ та наголосила, що ситуація під контролем.

"Ми не втрачаємо території", - запевнила заступниця міністра.

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