Росія вербує на війну з Україною колишніх афганських командос, - Foreign Policy
Члени елітного корпусу командос Національної армії Афганістану отримують пропозиції долучитися до російських військових для ведення бойових дій в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Foreign Policy.
Численні джерела в афганських збройних силах і службах безпеки кажуть, що навчена США легка піхота, яка майже 20 років боролася пліч-о-пліч з американськими та іншими союзними спецпідрозділами, може відіграти вирішальну роль у досягненні Росією своїх цілей на полі бою в Україні, пише видання.
Як зазначається, Сполучені Штати витратили майже 90 млрд доларів на створення афганських національних сил оборони та безпеки. Хоча сили загалом були некомпетентні і передали країну талібам за лічені тижні, командос завжди мали велику повагу, оскільки їх навчали морські котики США та британська спеціальна авіаційна служба, пише видання.
"Після того, як США залишили Афганістан у серпні 2021 року, там залишилося 20-30 тис. афганських добровольців-командос. Евакуювали при цьому лише кілька сотень старших офіцерів. Водночас багато афганських спецпризначенців все ще чекають евакуації до США чи Британії. За словами джерел в афганських службах безпеки, це потенційно робить їх легкою здобиччю для російських вербувальників. Колишній високопоставлений співробітник афганської служби безпеки, який побажав залишитися анонімним, сказав, що їхня інтеграція до російських збройних сил "змінить правила гри" на полі бою в Україні", - зазначає видання.
Інший ексчиновник, який також був офіцером афганського спецназу, вважає, що за вербуванням афганського спецназу стоїть ПВК "Вагнера".
Деякі колишні спецназівці повідомляють, що з ними зв'язувалися через WhatsApp та Signal із пропозиціями приєднатися до так званого російського "іноземного легіону". Колишні афганські військові кажуть, що до 10 тисяч колишніх командос можуть погодитися на пропозиції росії. "У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати", - вважають військові.
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авіаційнаеміграційна служба»
Что же эти "элитные" с талибами не воевали, а разбежались поджав свои овечьи хвосты?
Население Афганистана состоит из следующих этнических групп:
пуштуны,
таджики,
хазарейцы,
узбеки,
туркмены,
белуджи,
пашаи,
парачи,
нуристанцы,
аймаки,
арабы,
киргизы,
кизилбаши,
гуджары,
брагуи,
народы Памира,
афшары.
Понятие "афганец" распространяется на всех граждан Афганистана. А вот именно АФГАНЦЕВ, как отдельного этноса, что то там не наблюдается.
Про релігію ні до чого - це про Іран було. Не моя аналітика, у коментарі є посилання на блог.
********командос скінчились??
Шварц, тихо заплакав в обіймах Хижака.
А от в Україну поїдуть.Здихати за кількасот баксів.
Та ще й тисячі ! 😁😁
Певно,приєднаються до лівійських та сирійських найманців 🤡
...Як це - нема ,, а життя !??
.Жду с нєтєрпєньєм .. .
Що такого можуть зробити зеки, або якісь дегенерати обрізані в платочках, чого не могли зробити навчені суворі професіонали, що ми маємо прям забоятися?
ПОДОЖДЕМ ЧУТОК ПРИЕДЕТ ЧЕРЕЗ ГААГУ. СЛАВА ВСУ!
ни один наемник за деньги подыхать не будет ибо мертвым они ни к чему
народ, который защищает свою землю победить нельзя.
настрящие афганцы хорошо знают и помнят кто принес войну в их дом и на ком лежит смерть их родных и близких