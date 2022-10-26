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Росія вербує на війну з Україною колишніх афганських командос, - Foreign Policy

афганістан

Члени елітного корпусу командос Національної армії Афганістану отримують пропозиції долучитися до російських військових для ведення бойових дій в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це пише Foreign Policy.

Численні джерела в афганських збройних силах і службах безпеки кажуть, що навчена США легка піхота, яка майже 20 років боролася пліч-о-пліч з американськими та іншими союзними спецпідрозділами, може відіграти вирішальну роль у досягненні Росією своїх цілей на полі бою в Україні, пише видання.

Як зазначається, Сполучені Штати витратили майже 90 млрд доларів на створення афганських національних сил оборони та безпеки. Хоча сили загалом були некомпетентні і передали країну талібам за лічені тижні, командос завжди мали велику повагу, оскільки їх навчали морські котики США та британська спеціальна авіаційна служба, пише видання.

"Після того, як США залишили Афганістан у серпні 2021 року, там залишилося 20-30 тис. афганських добровольців-командос. Евакуювали при цьому лише кілька сотень старших офіцерів. Водночас багато афганських спецпризначенців все ще чекають евакуації до США чи Британії. За словами джерел в афганських службах безпеки, це потенційно робить їх легкою здобиччю для російських вербувальників. Колишній високопоставлений співробітник афганської служби безпеки, який побажав залишитися анонімним, сказав, що їхня інтеграція до російських збройних сил "змінить правила гри" на полі бою в Україні", - зазначає видання.

Інший ексчиновник, який також був офіцером афганського спецназу, вважає, що за вербуванням афганського спецназу стоїть ПВК "Вагнера".

Деякі колишні спецназівці повідомляють, що з ними зв'язувалися через WhatsApp та Signal із пропозиціями приєднатися до так званого російського "іноземного легіону". Колишні афганські військові кажуть, що до 10 тисяч колишніх командос можуть погодитися на пропозиції росії. "У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати", - вважають військові.

Також читайте: Байден позбавив Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО

Автор: 

армія рф (17337) Афганістан (491) росія (65122)


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Топ коментарі
+34
98-й год..... кому-то уже тогда все было понятно.....
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26.10.2022 13:19
+32
Це не ті що до колес літаків чіплялися, коли США виходили з Афганістану?
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26.10.2022 13:15
+27
Афганских командос , у меня на концерте єщьо нєбило .
.Жду с нєтєрпєньєм .. .
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26.10.2022 13:29
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Православних чи сатаністів?
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26.10.2022 13:14 Відповісти
Это другое! Это по Фрейду, кого кацапы бояться теми и пугают . Весной кадыр овцами стращали, но всем пох. Теперь афганцами
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26.10.2022 14:53 Відповісти
Це не ті що до колес літаків чіплялися, коли США виходили з Афганістану?
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26.10.2022 13:15 Відповісти
Їх навчала «британська спеціальна авіаційнаеміграційна служба»
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26.10.2022 13:21 Відповісти
Та вони. Тільки їм кацапи не кажуть, що скоро в Україні зима. Вона звісно не така жорстока як у кацапів, але ж всетаки зима
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26.10.2022 13:21 Відповісти
Справа в тому, що у Афганістані теж зима є. У горах Гіндукушу скажімо вона більш сувора, ніж у нас.
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26.10.2022 13:27 Відповісти
Так в Афганістані теж не дуже тепло.
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26.10.2022 13:27 Відповісти
Вони самі. Ті, які покірно дали себе захопити бородатим дядькам у жіночих халатах, ожброєним тою ж кацапською зброєю, але більш древньою. Тф, яких НАТО, Штати озброїли до зуьів і авіацією, і навіть танками.
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26.10.2022 13:25 Відповісти
Окремі підрозділи командос чинили опір, але командування розбіглося, ніяких задач військовим ніхто не ставив, жодних наказів не було. У таких умовах ефективно протидіяти переважаючим силам талібів вони не могли. Тому не потрібно ставитись до них занадто зневажливо - вони непогано навчені і можуть становити проблему і забрати багато українських життів.
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26.10.2022 15:44 Відповісти
Хай в кишені своїх зернят насиплять.
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26.10.2022 21:24 Відповісти
Нехай їдуть , може пики салом намажемо і прикопаємо в свинячій шкірі .
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26.10.2022 13:15 Відповісти
10 тисяч підготовлених найманців - це не жарт, вони багато крові можуть попити у українців...
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26.10.2022 13:37 Відповісти
Это те которые разбежались при виде отсталых талибов? Я поверю что они талибов на войну нанимают, которые в афгане все уже разграбили, а кушать то хочется.
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26.10.2022 14:04 Відповісти
Они умеют воевать, хорошо обучены, в отличие от мобиков. И если за ними поставить обычный для вс рф заградотряд - они будут воевать и убивать. Так что это серьезная неприятность для нас.
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26.10.2022 15:40 Відповісти
Це ті що повтікали коли таліби зайшли в Кабул? Нє ну то да командос спробуй на крилі літака полетіть так тільки Афганскій командос може🤡
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26.10.2022 13:16 Відповісти
Видели мы эти **********😂в Кабуле когда цеплялись за шасси американских самолётов,втоб свалить
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26.10.2022 13:17 Відповісти
Элитные командос?
Что же эти "элитные" с талибами не воевали, а разбежались поджав свои овечьи хвосты?
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26.10.2022 13:18 Відповісти
Релігія не дозволила.
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26.10.2022 13:21 Відповісти
Видели мы эту "религию" в исполнения иранских ушлёпков с половыми тряпками на головах, которые помогали типа христианской Армении в войне с мусульманским Азербайджаном.
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26.10.2022 13:25 Відповісти
Щодо зовнішньої політики Ірану, ост непогано роз`яснено щодо іранської влади. Релігія тут ні до чого. Ті командос є афганцями за національністю, вихованням та віросповіданням. Американці для них - тричі чужі. І не схотіли вони воювати за чужі цінності, їм свої, відомі з дитинства, виявились ближчими. Тому і віддали країну.
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26.10.2022 13:40 Відповісти
Так им наверное "ценности" типа православных парашников ближе? Да и Афганистан многонационален.
Население Афганистана состоит из следующих этнических групп:
пуштуны,
таджики,
хазарейцы,
узбеки,
туркмены,
белуджи,
пашаи,
парачи,
нуристанцы,
аймаки,
арабы,
киргизы,
кизилбаши,
гуджары,
брагуи,
народы Памира,
афшары.
Понятие "афганец" распространяется на всех граждан Афганистана. А вот именно АФГАНЦЕВ, как отдельного этноса, что то там не наблюдается.
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26.10.2022 14:38 Відповісти
Та. звісно. що так! Що ви верзете? *Американці для них трижди чужі....* Бо в них друге вероісповідання.... А га! Американці. які їх снабдили всім. обучили -чужі. А рашисти -свої? *не схотіли воювати за чужі цінності* А які такі цінності в рашки. що вони захочуть їх захищати? Пишите . що *релігія тут ні до чого* і тут же *що вони афганці за віросповіданням*. Якісь методички ви . мабуть переплутали.
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26.10.2022 14:43 Відповісти
А чого ж вони без бою, за місяць, всю країну талібам віддали?
Про релігію ні до чого - це про Іран було. Не моя аналітика, у коментарі є посилання на блог.
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26.10.2022 14:47 Відповісти
як це нема що втрачати - а життя. Чи може автор думає що зараз стрілкотнею здобуваються перемоги. Прилитить 155 снаряд і вся стрілецька вправність супер елітним бійцям не знадобиться.
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26.10.2022 13:19 Відповісти
При перспективе уличных боев за наши города, когда арта, танки и авиация (ограниченно - вертолеты) до одного места, наличие у русни подготовленных командос откровенно не радует.
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26.10.2022 13:51 Відповісти
Москали в уличные бои не входят, они просто стирают города.
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26.10.2022 14:06 Відповісти
При наступлении - да. А вот при отступлении... По Херсону увидим.
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26.10.2022 14:19 Відповісти
98-й год..... кому-то уже тогда все было понятно.....
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26.10.2022 13:19 Відповісти
Це була по справжньому талановита Людина.
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26.10.2022 16:03 Відповісти
Перемелемо їх теж
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26.10.2022 13:19 Відповісти
а що, сирійські ******** командос скінчились??
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26.10.2022 13:20 Відповісти
Це ті командос, що від талібів з"..балися?
Шварц, тихо заплакав в обіймах Хижака.
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26.10.2022 13:20 Відповісти
Ага.Супер-пупер воїни,що здали власну країну,ніде не знадобилися.
А от в Україну поїдуть.Здихати за кількасот баксів.
Та ще й тисячі ! 😁😁
Певно,приєднаються до лівійських та сирійських найманців 🤡
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26.10.2022 13:20 Відповісти
Вони не здали, вони повернули її до милого серцю шаріату.
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26.10.2022 13:22 Відповісти
"Командос" яких таліби з Афганістану з одними автоматами за місяць вигнали.
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26.10.2022 13:23 Відповісти
У них немає ні країни, ні роботи, ні майбутнього. Їм нема чого втрачати", - вважають військові. Джерело:
...Як це - нема ,, а життя !??
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26.10.2022 13:24 Відповісти
Грязна бомба в чемоданчику пуйла вже не діє, то тепер через якихось "анонімів" афганцями лякають?
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26.10.2022 13:25 Відповісти
Посол из Гвинеї-Бісау скоро прибуде в Москву
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26.10.2022 13:27 Відповісти
Афганских командос , у меня на концерте єщьо нєбило .
.Жду с нєтєрпєньєм .. .
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26.10.2022 13:29 Відповісти
Бачу, ці командос такі небезпечні, що їх таліби навіть добивати не стали. А командувати ними будуть оті генії стратегії по-бахмутськи з Вагнера- заодно трафік переділять.
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26.10.2022 13:33 Відповісти
Це ті командос, що при фактичній присутності і допомозі США, просрали свою країну зграйці терористів?
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26.10.2022 13:35 Відповісти
ви не знаєте специфіки того регіону,цим командос було плювати на той Афганістан який хотіли бачити там американці,тому нічого і не робили
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26.10.2022 13:41 Відповісти
в такому випадку кажуть іншаллах, дурню афганский
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26.10.2022 13:35 Відповісти
Цікаво, чому кацапи думають, що якісь нікчемні гандони нас мають налякати більше ніж регулярна армія?
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26.10.2022 13:35 Відповісти
бо регулярної армії вже немає .
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26.10.2022 13:48 Відповісти
Ви не зрозуміли питання.
Що такого можуть зробити зеки, або якісь дегенерати обрізані в платочках, чого не могли зробити навчені суворі професіонали, що ми маємо прям забоятися?
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26.10.2022 13:49 Відповісти
я дуже добре все зрозумів ! регулярна армія вже в чорних пакетах , а ***** думає виграти війну чужими руками . переконати людину з віком 70+ практично не можливо , тим більше що кацапи раби і йдуть мовчки на тупу смерть .
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26.10.2022 13:59 Відповісти
Afganskii komandos .....eta samo posibe smeshno .....
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26.10.2022 13:37 Відповісти
чому кацапи можуть наймати вбивць які мають бойовий досвід і вміють воювати у Афгані,Ірані,Сирії а у нас тільки красти можуть і дороги робити?
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26.10.2022 13:39 Відповісти
стікуни - афганські командос , та вони розбіжаться після першого приходу мінометів !
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26.10.2022 13:46 Відповісти
БУДЕТ ТЕПЕРЬ У КОБЗОНА РАЗНОШЕРСТНЫЙ ОРКЕСТР. НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО ГЛАВНОГО ДИРИЖЕРА.
ПОДОЖДЕМ ЧУТОК ПРИЕДЕТ ЧЕРЕЗ ГААГУ. СЛАВА ВСУ!
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26.10.2022 14:08 Відповісти
це ті котрі від страху обісрались і сдались талібам?
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26.10.2022 14:23 Відповісти
Бачив по чеському телебаченню, як американці тренують ті ,,командос". Американський сержант був у відчаї. Він їм показує що треба робити, а вони роблять інше. Американець просто хитав головою. То стадо тупих баранів. А ще кажуть, що змінять ситуацію на фронті. Вони свої родини не захистили, а в Україні вони покажуть як треба воювати..Клоуни.
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26.10.2022 14:25 Відповісти
Будут по ночам кадыровцев натягивать в очко.А потом наоборот.
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26.10.2022 15:28 Відповісти
Многострадальна украинская земля (и народ ее) - какая только срань на нее не зарилась. Теперь еще и моджахеды афганские прибавились. Но Залужный говорит, что "...украинские защитники уничтожат всех врагов, сколько бы их ни было".
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26.10.2022 16:02 Відповісти
и будут эти командос бегать по Украине в бронежилетах для страйкбола и тренироваться в френдлифаере
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26.10.2022 16:13 Відповісти
не нагнетайте эту туфту 👎👎👎
ни один наемник за деньги подыхать не будет ибо мертвым они ни к чему
народ, который защищает свою землю победить нельзя.
настрящие афганцы хорошо знают и помнят кто принес войну в их дом и на ком лежит смерть их родных и близких
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26.10.2022 19:55 Відповісти
Це тих, хто врасились тільки від одного імені Талібану?
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26.10.2022 23:28 Відповісти
Це ті командос що здали афган за 3 дня
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27.10.2022 00:33 Відповісти
 
 