США надають Україні інформацію, але участі у плануванні операцій не беруть, - Пентагон

Сполучені Штати Америки надають Україні інформацію, що може використовуватися при розробці військових операцій, однак не беруть безпосередньої участі в оперативному плануванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.

"Ми регулярно спілкуємося з нашими українськими колегами на різних рівнях і робимо це вже тривалий час, починаючи з 2014 року. Ми надаємо Україні інформацію, щоб вони могли ухвалювати рішення та проводити операції. Але, знову ж таки, це операції України. Вони ухвалюють рішення і виконують свої плани", - заявив на брифінгу речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

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