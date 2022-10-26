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США надають Україні інформацію, але участі у плануванні операцій не беруть, - Пентагон

пентагон

Сполучені Штати Америки надають Україні інформацію, що може використовуватися при розробці військових операцій, однак не беруть безпосередньої участі в оперативному плануванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.

"Ми регулярно спілкуємося з нашими українськими колегами на різних рівнях і робимо це вже тривалий час, починаючи з 2014 року. Ми надаємо Україні інформацію, щоб вони могли ухвалювати рішення та проводити операції. Але, знову ж таки, це операції України. Вони ухвалюють рішення і виконують свої плани", - заявив на брифінгу речник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер.

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Автор: 

Пентагон (1421) допомога (8341) США (22769)


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Топ коментарі
+4
Враховуючи небажання Зеленського переводити країну на воєнний стан, висловлювалися припущення, що Залужний, можливо, намагався уникнути можливості того, щоб його попросили скоротити масштаб підготовки. Якби це було так, сказав американський військовий чиновник, можливо, Залужний не хотів ділитися ними з Міллі, бо боявся, що Міллі потім поінформує Білий дім, який, своєю чергою, переповість щось Зеленському.

https://bykvu.com/ua/bukvy/zaluzhnyi-prykhovuvav-vid-biloho-domu-i-imovirno-vid-zelenskoho-plany-zakhystu-ukrainy-the-new-yorker/
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26.10.2022 13:48
+4
путін - гівно
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26.10.2022 13:49
+4
путiн гiвняне *****
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26.10.2022 13:57
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кому яке діло що робить США? касабам? так на іх думку нам какати хотілось
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26.10.2022 13:31 Відповісти
А перед ким таке виправдовування йде? Перед Володіним?
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26.10.2022 13:32 Відповісти
Просто москалі на всіх платформах на весь світ волають, що програють бо воюють зі США. А це офіційне дистанціювання з боку США, допамагаємо але безпосередньої участі не беремо ))
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26.10.2022 13:49 Відповісти
Спілкування риторікою "пішли нах" більш продуктивне ніж виправдовування чи дистанціювання.
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26.10.2022 13:57 Відповісти
Не завжди, багато іноземців дивляться москальське лайно, не тільки москалі. Тому якщо промовчати, то типу у самих рильце в пушку і рашка молодці. А так типу офіційно "пішли нах" ))
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26.10.2022 14:00 Відповісти
Враховуючи небажання Зеленського переводити країну на воєнний стан, висловлювалися припущення, що Залужний, можливо, намагався уникнути можливості того, щоб його попросили скоротити масштаб підготовки. Якби це було так, сказав американський військовий чиновник, можливо, Залужний не хотів ділитися ними з Міллі, бо боявся, що Міллі потім поінформує Білий дім, який, своєю чергою, переповість щось Зеленському.

https://bykvu.com/ua/bukvy/zaluzhnyi-prykhovuvav-vid-biloho-domu-i-imovirno-vid-zelenskoho-plany-zakhystu-ukrainy-the-new-yorker/
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26.10.2022 13:48 Відповісти
путін - гівно
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26.10.2022 13:49 Відповісти
путін )(уйло ...
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26.10.2022 13:55 Відповісти
путiн гiвняне *****
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26.10.2022 13:57 Відповісти
Все правильно. Я верю в ЗСУ и Залужного
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26.10.2022 13:49 Відповісти
мериканці нам нічого не планують - вони всього-навсього у бойових симуляторах із штучним інтелектом MCOSM або AJEM проганяють різноманітні сценарії операцій, а наші потім на місці підбирають найбільш підходящі варіанти
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26.10.2022 13:58 Відповісти
по їх симуляторам виходило, що Україна повинна була впасти в перші 3 дні. Але не врахували "фактор Залужного"
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26.10.2022 14:39 Відповісти
не мели дурниць - MCOSM відразу спрогнозував що Київ не візьмуть - у кацапів було всього 2 бали із 7
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26.10.2022 17:43 Відповісти
 
 