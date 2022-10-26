Вибух у центрі окупованого Мелітополя - результат війни двох кланів окупаційної влади, - мер Федоров

Вчорашній вибух - це однозначно переділ сфер впливу між двома групами, першу з яких представляє сам Балицький, який є представником генштабу та військових РФ З іншого - ФСБ, місцевим ставлеником яких є Володимир Рогов.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора у Мелітополі біля будівлі, яка належить сім’ї Балицьких, вибухнуло авто. Але сама будівля є знаковою для рашистів: ця будівля захоплена ФСБ з перших днів тимчасової окупації. В ній розміщався особовий склад відомства. Дійшло до того, що навіть Балицького та його сім’ю на другий-третій день тимчасової окупації перестали пускати цю будівлю. Також, через три або чотири місяці окупації на базі цієї будівлі було розміщено одне з пропагандистських ЗМІ, яке ретранслювало на територію всієї тимчасово окупованої Запорізької області пропаганду та неправдиву інформацію. Також, знаковою ця будівля є тим, що біля неї знаходиться телевежа, яка ретранслює всі російські пропагандистські ЗМІ", - розповів мер Мелітополя.

Тож вчорашній вибух - це однозначно переділ сфер впливу між двома групами окупантів.

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