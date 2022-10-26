УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7876 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 755 7

Вибух у центрі окупованого Мелітополя - результат війни двох кланів окупаційної влади, - мер Федоров

мелітополь

Вчорашній вибух - це однозначно переділ сфер впливу між двома групами, першу з яких представляє сам Балицький, який є представником генштабу та військових РФ З іншого - ФСБ, місцевим ставлеником яких є Володимир Рогов.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора у Мелітополі біля будівлі, яка належить сім’ї Балицьких, вибухнуло авто. Але сама будівля є знаковою для рашистів: ця будівля захоплена ФСБ з перших днів тимчасової окупації. В ній розміщався особовий склад відомства. Дійшло до того, що навіть Балицького та його сім’ю на другий-третій день тимчасової окупації перестали пускати цю будівлю. Також, через три або чотири місяці окупації на базі цієї будівлі було розміщено одне з пропагандистських ЗМІ, яке ретранслювало на територію всієї тимчасово окупованої Запорізької області пропаганду та неправдиву інформацію. Також, знаковою ця будівля є тим, що біля неї знаходиться телевежа, яка ретранслює всі російські пропагандистські ЗМІ", - розповів мер Мелітополя.

Тож вчорашній вибух - це однозначно переділ сфер впливу між двома групами окупантів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля відділення ФСБ та штабу роспропагандистів у окупованому Мелітополі вибухнула автівка, - Федоров. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4449) Мелітополь (770) Федоров Іван (648)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
супер !!! нехай перебють один одного окупанти і колоборанти !!!
показати весь коментар
26.10.2022 13:56 Відповісти
Вот, Василий Иванович, мужики сумлеваются: ты за большевиков али за коммунистов? ... Я за Интернационал. - А ты за какой, за второй или за третий?
показати весь коментар
26.10.2022 14:05 Відповісти
Син татові.
- Тату, чим відрізняються геї від підарасів..
Татка замисливсф дорослому пмианню
-Синку, геї то коли, два чоловіка люлять один одного....., а підари - це ті хто любить кацпію.
показати весь коментар
26.10.2022 14:13 Відповісти
Идея для михалкова. Москальский вонюч дух и ненависть в окупированном Херсоне. Семья Казлы Ностра против клана Геморра. Поречников в роли безрукого голубого берета, который спасает спизженную стиральную машинку от посягательств бурятов зоофилов. Басков в роли самого себя, чеченской шлюхи. Сам михалков исполнит роль дона балицкого, под прозвищем глубокий рот. Эпизодическую роль Дон дона сыграет гандон резиновый, должен потянуть, а медведева нынешний руководитель драм театра Херсона, он тоже спившееся шизофреническое ничтожество. Чую прям оскаром попахивает.
показати весь коментар
26.10.2022 14:30 Відповісти
Все в стилі рускага міра : рекет,групіровкі,клани,кгб,нквд,смерш....
босота кацапська.
показати весь коментар
26.10.2022 14:30 Відповісти
Коли вже пі@ дора Балицького грохнуть ?
показати весь коментар
26.10.2022 15:10 Відповісти
Флаг їм в руки та електричку назустріч-тре починати ставки робити, який щур кого перший загризе.
показати весь коментар
26.10.2022 17:02 Відповісти
 
 