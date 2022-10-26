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Новини Війна
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Звинувачення РФ щодо "брудної бомби" є фальшивими, світ дуже уважно за цим спостерігає, - Столтенберг

столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від ескалації під приводом звинувачень України у намірах застосувати "брудну бомбу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз Росія намагається фальшиво звинуватити Україну у підготовці до використання радіоактивної "брудної бомби" на власній території. Союзники по НАТО відкидають це очевидно фальшиве звинувачення. Росія часто звинувачує інших у тому, що вони мають намір робити самі. Ми вже бачили таку тенденцію раніше, від Сирії до України. Росія не має використовувати фальшиві приводи для подальшої ескалації. Світ дуже уважно за цим спостерігає", - наголосив Столтенберг.

Генсек НАТО зауважив, що жорстока війна Росії проти України вступає у вирішальний момент. На свої провали на полі бою президент путін відповідає посиленням агресії, ударами по цивільному населенню та цивільній енергетичній інфраструктурі, атаками дронів та ракет по житлових районах.

Він нагадав, що протягом минулих днів стало очевидним, що Іран надає росії військову підтримку у її війні проти України. Керівник НАТО назвав таку ситуацію "неприйнятною".

"Жодна країна не повинна допомагати агресору у цій злочинній війні. Я вітаю той факт, що союзники та Європейський Союз застосовують потужні санкції проти Тегерана", - сказав генеральний секретар НАТО.

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це було ясно відразу !!! кацап як не збреше то жити неможе - брехня основна кацапська скрепа !!!
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26.10.2022 14:11 Відповісти
Москаль открыл ротяку - уже сбрехал
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26.10.2022 14:12 Відповісти
Кацапи ні ким не перевершені брехуни у світі. Окрім 95 кварталу.
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26.10.2022 14:13 Відповісти
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26.10.2022 14:17 Відповісти
Відгадай країну по фото :
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26.10.2022 14:15 Відповісти
перша подія - це мапа того, що буде потім.
москалі почали з фальшу, прибрали собі історію Русі, щоб отримати право на візантійський престол у 15-му столітті - тому все що вони роблять - фальш
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26.10.2022 14:15 Відповісти
Против Ирана не обязательно вводить санкции. Достаточно уничтожить гего ВПК.
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26.10.2022 14:33 Відповісти
Побачив що москалькаль роззявив пельку? Пздить!
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26.10.2022 14:49 Відповісти
 
 