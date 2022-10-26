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Новини Агресія Росії проти України
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Населення окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей тримають у заручниках російські окупанти, - Федоров

василівка

Російські військові не випускають мешканців окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей на підконтрольні Україні території.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 94 людини. З них 33 мешканців Мелітополя і району. При цьому погодні умови з кожним днем стають дедалі гіршими", - наголосив Федоров.

Ґрунтову дорогу в "сірій" зоні поблизу селища Кам’янське, яке є наступним населеним пунктом після ворожого блокпосту у Василівці, розмивають дощі. Якщо не випустити людей зараз, далі їм буде виїхати набагато складніше. Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч.

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Автор: 

окупація (6685) Запорізька область (3598) Донецька область (8440) Федоров Іван (648) Луганська область (4877)


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Більшість переселенців поїхали далі після обстрілів Запоріжжя.
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26.10.2022 14:24 Відповісти
Якщо це про людей з нових окупованих територій,то це так,але це не стосується ЛУГАНДОНОВ,які СІМ років не могли вирішити - вони "розумні" чи "красиві". Як на мене то МЕРЗОТА не може бути ні красивою,ні розумною.Так само як і ті, які СЬОГОДНІ катаються між василівкою та Запоріжжям туди,сюди.Теж розумні та красиві?
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26.10.2022 15:09 Відповісти
лугандонцы все при паспортах рф их дети тоже. И с новых оккупированных территорий в очередь стоят для получения, присягу будут принимать. Сволота они все.
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26.10.2022 15:25 Відповісти
 
 