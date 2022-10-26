Населення окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей тримають у заручниках російські окупанти, - Федоров
Російські військові не випускають мешканців окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей на підконтрольні Україні території.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора з окупованих частин 4-х областей України рашисти випустили до Запоріжжя всього 94 людини. З них 33 мешканців Мелітополя і району. При цьому погодні умови з кожним днем стають дедалі гіршими", - наголосив Федоров.
Ґрунтову дорогу в "сірій" зоні поблизу селища Кам’янське, яке є наступним населеним пунктом після ворожого блокпосту у Василівці, розмивають дощі. Якщо не випустити людей зараз, далі їм буде виїхати набагато складніше. Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч.
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