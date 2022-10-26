Росія тримає у трьох морях на бойовому чергуванні 19 кораблів та катерів
РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 19 кораблів та катерів, серед яких є 8 носіїв крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 26.10.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 20 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів; в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Igor Grytselyak
показати весь коментар26.10.2022 14:38 Відповісти Мені подобається 0
Сергій Коркмен
показати весь коментар26.10.2022 15:03 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль