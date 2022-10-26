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Росія тримає у трьох морях на бойовому чергуванні 19 кораблів та катерів

севастополь,чф,рф,корабель

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях 19 кораблів та катерів, серед яких є 8 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

"Станом на 26.10.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 ворожі носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 20 ракет; в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів; в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

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Росія тримає у трьох морях на бойовому чергуванні 19 кораблів та катерів 01

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Азовське море (1618) ВМС рф (141) корабель (1612) Чорне море (1666) Середземне море (101)


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Якби то підплисти ближче до того кодла,та чимось захерачити?
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26.10.2022 14:38 Відповісти
... і туєву купу гумових човнів теж
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26.10.2022 15:03 Відповісти
 
 