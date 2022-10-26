Територію України перетворили на полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю, - Путін

Президент країни-окупанта Путін заявив, що Україну нібито накачують зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Україна стала інструментом зовнішньої політики США, практично втратила суверенітет, українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю", - сказав російський диктатор.

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