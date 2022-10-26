Територію України перетворили на полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю, - Путін
Президент країни-окупанта Путін заявив, що Україну нібито накачують зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Україна стала інструментом зовнішньої політики США, практично втратила суверенітет, українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю", - сказав російський диктатор.
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+41 Oksana Kolesnykova
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+39 Garry Grant
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(Салтыков-Щедрин, "История одного города")
А в мене питання. Якщо ці дебіли вірять у всю цю фігню про біолабораторії та брудні бомби, що ж вони гатять без разбору куди попало і лізуть всюди?
По ідеї, якщо б кацапи справді так вважали, то без ОЗК та протигазів не перетинали б кордон України.
Взагалі, після окопування у Рудому лісі не кацапам розмовляти про якусь небезпеку. 😁