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Територію України перетворили на полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю, - Путін

путин,путін

Президент країни-окупанта Путін заявив, що Україну нібито накачують зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Україна стала інструментом зовнішньої політики США, практично втратила суверенітет, українську територію перетворили на полігон для біологічних експериментів, а тепер накачують зброєю", - сказав російський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО окупувало Україну, вона стала колонією США, - спікер Держдуми РФ Володін

Автор: 

путін володимир (23798) росія (65122)


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Топ коментарі
+41
Щоб ти, путін, здох, і якнайшвидше!
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26.10.2022 14:58
+39
Як ця істота остопи#діла зі своєю маячнею. Та здохни вже в кінці кінців.
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26.10.2022 14:58
+37
Надо же, срёт в чемодан, а про какой то там биологический полигон ртом пукает.
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26.10.2022 14:59
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Интересно, о чем он думает когда кончает в кабаеву. Наверное про украину, про лани та кручі...
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26.10.2022 16:47 Відповісти
.........не мешки ворошить. СЛАВА УКРАИНЕ!
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26.10.2022 17:04 Відповісти
Що воно вживаэ, щоб таке молоти? ********* кончене.
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26.10.2022 17:14 Відповісти
*****, а може зайва хромосома згниє, на полях України? А зброя? Ти що і є, США? Млин то Ната, а зараз вже і США!
Хоч ти і *****, для тебе є порада, поки є час, їдь до Гааги! ЗСУ тебе не врятує, по шматка у пляшках з горілкою, будеш стояти у сервантах свинопсів! А Гаага дасть можливість дожити до кінця, а потім як сифілітик в мафзалеї, тільки у колбі кунсткамери!
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26.10.2022 17:14 Відповісти
"...господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: "Раззорю!" и "Не потерплю!"."

(Салтыков-Щедрин, "История одного города")
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26.10.2022 17:22 Відповісти
******** дід.

А в мене питання. Якщо ці дебіли вірять у всю цю фігню про біолабораторії та брудні бомби, що ж вони гатять без разбору куди попало і лізуть всюди?

По ідеї, якщо б кацапи справді так вважали, то без ОЗК та протигазів не перетинали б кордон України.

Взагалі, після окопування у Рудому лісі не кацапам розмовляти про якусь небезпеку. 😁
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26.10.2022 17:50 Відповісти
Так потому и без противогазов, что знают правду. А врут своим. Те и верят. Там вакуум и формационный много лет. Кроме телика. Просторы, глушь, нищета, пьянь, убогость, разные этносы, не ездят никуда абсолютно большинство, раньше хоть на присягу ездили, или в профилакторий от своего завода в лес за 5 км итд! Неандертальцы--- но без мамонтов! И здесь нескладуха! Высоцкий спел 50 лет назад:---, без реклам, без эмблем, в пимах косолапых--- со звездою в лапах,, . Идеальный приговор.
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26.10.2022 19:36 Відповісти
йому хтось ще вірить? Чи вірить йому хоча би бульбопюрер?
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26.10.2022 17:56 Відповісти
І хто ж це накачує? Першість за поставками зброі для ЗСУ належить саме паРаші
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26.10.2022 18:31 Відповісти
Сказочный *******.
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26.10.2022 18:53 Відповісти
дебільне створіння
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26.10.2022 19:24 Відповісти
Саме путінська росія перетворила територію України на полігон і саме путін накачує Україну зброєю
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26.10.2022 19:27 Відповісти
У главного федераста голова по форме и содержанию, явно перешла в стадию ж..ы
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26.10.2022 19:28 Відповісти
ну дурак.....
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26.10.2022 21:48 Відповісти
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