208 людей у полоні на тимчасово окупованих територіях Запорізької області

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники викрали та взяли в полон загалом 540 людей. 208 з них досі перебувають у полоні.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Є чітка цифра: в полон захоплено 540 людей, з них 208 - продовжують перебувати в полоні, решту звільнено", - сказав він.

Починаючи з березня в полоні перебувають міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв, перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Наразі про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.

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