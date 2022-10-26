208 людей у полоні на тимчасово окупованих територіях Запорізької області
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники викрали та взяли в полон загалом 540 людей. 208 з них досі перебувають у полоні.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.
"Є чітка цифра: в полон захоплено 540 людей, з них 208 - продовжують перебувати в полоні, решту звільнено", - сказав він.
Починаючи з березня в полоні перебувають міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв, перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк. Наразі про їхнє місцезнаходження нічого невідомо.
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Ирина Склярова
показати весь коментар26.10.2022 20:11 Відповісти Мені подобається 0
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