Унаслідок російського обстрілу АЗС у Дніпрі напередодні загинула 25-річна вагітна, - мер Філатов. ФОТО
25-річна Інна живцем згоріла в результаті російської атаки на автозаправку в Дніпрі напередодні. Дівчина була вагітна.
Відповідну інформацію оприлюднив у фейсбуці Дніпровський міський голова Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Це вагітна красуня Інна, 25 років, яка вчора живцем згоріла в авто на звичайній АЗС у Дніпрі, розбомбленій російською ракетою. А це повідомлення Мінвбивства РФ про знищення "нафтосховища, яке забезпечувало паливом угруповання на Донбасі", - вказав він, додавши фото та скріни.
Нагадаємо, 25 жовтня у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу російських окупантів міста спалахнула автозаправна станція. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, четверо - поранені, троє з них - важкі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Про справедливість взагалі смішло.
Лише сила
Он кати українців НКВДисти спокійно в теплих ліжечках померли. Не було до них справи владі. Тридцять років Україна виростала на корупції, влада не бажає її викорінювати, бо очолює.