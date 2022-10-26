Унаслідок російського обстрілу АЗС у Дніпрі напередодні загинула 25-річна вагітна, - мер Філатов. ФОТО

25-річна Інна живцем згоріла в результаті російської атаки на автозаправку в Дніпрі напередодні. Дівчина була вагітна.

Відповідну інформацію оприлюднив у фейсбуці Дніпровський міський голова Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Це вагітна красуня Інна, 25 років, яка вчора живцем згоріла в авто на звичайній АЗС у Дніпрі, розбомбленій російською ракетою. А це повідомлення Мінвбивства РФ про знищення "нафтосховища, яке забезпечувало паливом угруповання на Донбасі", - вказав він, додавши фото та скріни.

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Нагадаємо, 25 жовтня у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу російських окупантів міста спалахнула автозаправна станція. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, четверо - поранені, троє з них - важкі.