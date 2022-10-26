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Унаслідок російського обстрілу АЗС у Дніпрі напередодні загинула 25-річна вагітна, - мер Філатов. ФОТО

25-річна Інна живцем згоріла в результаті російської атаки на автозаправку в Дніпрі напередодні. Дівчина була вагітна.

Відповідну інформацію оприлюднив у фейсбуці Дніпровський міський голова Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Це вагітна красуня Інна, 25 років, яка вчора живцем згоріла в авто на звичайній АЗС у Дніпрі, розбомбленій російською ракетою. А це повідомлення Мінвбивства РФ про знищення "нафтосховища, яке забезпечувало паливом угруповання на Донбасі", - вказав він, додавши фото та скріни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Дніпру: пожежу на АЗС ліквідовано. ФОТО

Унаслідок російського обстрілу АЗС у Дніпрі напередодні загинула 25-річна вагітна, - мер Філатов 01

Унаслідок російського обстрілу АЗС у Дніпрі напередодні загинула 25-річна вагітна, - мер Філатов 02
Унаслідок російського обстрілу АЗС у Дніпрі напередодні загинула 25-річна вагітна, - мер Філатов 03

Нагадаємо, 25 жовтня  у Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу російських окупантів міста спалахнула автозаправна станція. Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару двоє людей загинули, четверо - поранені, троє з них - важкі.

Автор: 

Дніпро (3273) смерть (6746) вагітність (70) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+47
Они убивают даже нерожденных детей.
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26.10.2022 15:27
+40
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26.10.2022 15:32
+37
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26.10.2022 15:30
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Они убивают даже нерожденных детей.
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26.10.2022 15:27 Відповісти
В Польші ненароджена дитина також вважається громадянином своєї держави і підлягає захисту це вписано до Конституції, у нас теж треба таке запровадити якщо ще не зробили, щоб жодна наволоч не казала, що це не рахується, бо дитина ще не народилася.
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26.10.2022 23:32 Відповісти
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26.10.2022 15:30 Відповісти
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26.10.2022 15:32 Відповісти
Якщо звичайна АЗС це нафтосховище, то що тоді розбомблені zондер-карателями сортири - сховища біологічної зброї?
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26.10.2022 15:45 Відповісти
Возле того АЗС подстанция, промазали типо...
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26.10.2022 16:01 Відповісти
Вони не промазують, а точно влучають в заплановану ціль... От тільки план створюється після влучання. Тому підстанції в планах не було...
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26.10.2022 16:07 Відповісти
а в чому різниця? по твоєму закидувати ракетами електростанції чи навіть військові частини сусідньої країни можна занчить? рф - фашистська помийка, а росіяни - оскотинені нацисти, крапка. вони злочинці незалежно від того куди вони ціляться, і куди потрапляють,. Вони повинні бути засуджені і повішені, а рф має перестати існувати, інакше ці злочини будуть безкінечними.
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27.10.2022 01:28 Відповісти
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26.10.2022 16:00 Відповісти
"Днепропетровск"... Почему мы не называем их города ленинград, куйбышев, горький, брежнев?
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26.10.2022 16:00 Відповісти
Я сам с Днепра, даже до официально переименования, все местные называли Днепропетровск - Днепр))
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26.10.2022 16:03 Відповісти
Да и не местные тоже.
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26.10.2022 16:09 Відповісти
потому что, такие километровые названия это жутко непрактично и тупо.
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26.10.2022 16:23 Відповісти
Мне немало лет. Родился в Днепропетровской обл. Дедушка был шофер и часто брал в поездки по области. Сколько себя помню везде во всей области Днепропетровск называли Днепр.
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26.10.2022 16:33 Відповісти
Потому же, почему и "НА Украине", "Белоруссия", "Молдавия" и прочие совковые словечки. Все от банального презрения ко всем, отличным от русни.
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26.10.2022 17:21 Відповісти
Так об этом и речь. Почему не отвечать на хамство таким же хамством?
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26.10.2022 18:41 Відповісти
Хама на его поле ты вряд ли победишь.
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26.10.2022 22:06 Відповісти
Білорусь, Молдова, Туркменістан замість Туркменії, Киргизстан замість Киргизії офіційно стали називатися з початком Перебудови при СССР.
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26.10.2022 18:52 Відповісти
Горіть у Пеклі москалі!
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26.10.2022 16:13 Відповісти
Коли вже цим ********* з росії почне "повертатися бумеранг"? Коли вже вони відчують весь той біль і горе, що українці відчувають по їх вині? Якщо цього не станеться, я перестану вірити у будь-яке добро і справедливість взагалі.
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26.10.2022 16:19 Відповісти
Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.
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26.10.2022 17:19 Відповісти
Все вірно. Негативну карму можна перейняти на себе. Але важко стримати себе від ненависті до тих, хто спричинює стільки горя твоєму народу...
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26.10.2022 19:04 Відповісти
не існує ніякого "бумерангу" і "сили добра".
Про справедливість взагалі смішло.
Лише сила
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27.10.2022 08:42 Відповісти
Чтобы эти кассабские мрази посдыхали все!
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26.10.2022 16:46 Відповісти
і це страна не агресорка??? так же треба відповідати! скількі ще вбивств мирного населення будемо терпіти???
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26.10.2022 16:54 Відповісти
Царство Небесне...
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26.10.2022 17:00 Відповісти
русские - это террористы! должен быть трибунал по каждому оккупанту!!!
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26.10.2022 17:17 Відповісти
Тварюки кацапські,сміття Землі.Вони вбивають навіть янголів-ненароджених діток.Відплата буде,навіть якщо слуги кремлівського сатани думають,що все зійде їм з рук.Не зійде,ні на цьому світі,ні на тому.Платити будуть до сьомого коліна,тварі болотні ,за кожного українського янгола
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26.10.2022 17:38 Відповісти
не зійде, особливо якщо до нашої Конституції буде вписано що ненароджена дитина також є громадянином нашої держави, як і її батьки і підлягає захисту так само як би вже народилася. Інакше дитинку просто "не порахують", зроблять вигляд що її і не було, і що вона не вмирала і що не мучалася перед смертю разом з мамцьою.
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26.10.2022 23:40 Відповісти
Що б вуи рашиські варвари виздихали всі ,будьб проклятий народ цієї імперії зла і що б ви гади зазнали стільки біди ,скільки завдали нашому народу ,ви зло ,ви ізгої.
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26.10.2022 17:39 Відповісти
Нічого цим виродкам не зробиш, нащо ці пусті розмови.
Он кати українців НКВДисти спокійно в теплих ліжечках померли. Не було до них справи владі. Тридцять років Україна виростала на корупції, влада не бажає її викорінювати, бо очолює.
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26.10.2022 17:41 Відповісти
не все їм так буде, а хто в теплих ліжечках помер, тим в пеклі ще тепліше буде.
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26.10.2022 23:41 Відповісти
кацапы не люди
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26.10.2022 17:58 Відповісти
І хороші і погані.Це бидло зрощенге брехнею, РПЦ і телевізором.
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26.10.2022 19:26 Відповісти
***** подонок конченный
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26.10.2022 19:13 Відповісти
 
 