Чинна заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції, - НАЗК
Указом президента України про запровадження воєнного стану в Україні від 24 лютого не введено заборону на виїзд чоловіків за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник.
За його словами, відповідно до норм Конституції, чинні обмеження на виїзд за кордон не відповідають нормам чинного законодавства.
"Обмеження права залишати територію України в умовах воєнного стану відповідно до Конституції може бути запроваджено виключно в указі президента. Однак в указі від 24 лютого такої норми не було", - заявив Ситник.
Він додав, що в разі необхідності обмеження має бути введеним в чинний указ та затверджене парламентом, однак указ від 24 лютого досі не був змінений.
Водночас випускати чоловіків за межі держави перестали на підставі піднормативних актів, які створили низку корупційних ризиків.
Ситник зазначив, що вивчення питання ажніяк не є політичним, а було обов’язком НАЗК, оскільки створює цілий блок корупційних ризиків. Тому НАЗК проводило оцінку ситуації насамперед для усунення корупційних ризиків.
Водночас він наголосив, що у тому, що в Україні повністю неврегульоване питання виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків, в першу чергу, винна Росія - країна-агресор.
За його словами, саме через напад Росії держава повинна була швидко реагувати на нові виклики. У той же час, Ситник зазначив, що у не врегулюванні цього питання є провина і деяких працівників Офісу президента.
"Окремі особи Офісу президента, які забезпечують юридичне супроводження указів президента, просто на нашу думку, не зовсім повністю виконали свою роботу в належний спосіб", - зауважив заступник голови НАЗК.
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офіційно
а не хайпуй, сцук, розгойдуючи країну під час війни
зевлада це ще не країна
західні партнери з розумінням віднесуться
всі приклад Зе Гундосовича беруть..
я прикидую, скільки всього повилазить, коли копати почати..там не тільки велике крадівнитво, гуманітарка повилазять..
НАЗК не має робити подібні заяви.
а скумбрії з каклєтой - заслужених економістів...все по зеленому феншую..
Наші чоловіки повертались В Україну.
95 квартал та журнашлюхи "зЕмарафону" тікали у Польщу. Може, заберемо у них паспорти?
За цей фронт роботи відповідають Шмигаль, Резніков та, особливо, місцеві керівники ‼️‼️‼️
Яка якість роботи Центр комплектування, особливо військово-медичної комісії, - такий і результат на ФРОНТІ!!
якщо Центри будуть копіювати методику роботи таких комісій рашистів, тоді ні про яке звільнення територій України не може бути і мови!!
Поповнення віком 58-60 років, з явними обмеженнями рухового апарату, слабим зором мінус 0,3-0,6 та слухом, будуть ярмом для свого підрозділу та командира!!! Це ярмо для підрозділів та командирів‼️‼️😡😡
Оперативного реагування, мобільності та швидкості небуде !!!
Таке тупе виконання ПЛАНУ мобілізованих, тільки завдасть шкоди у військах!!! Штамп лікарської комісії «ГОДЕН» у Центрах комплектування,
нанесе великої шкоди командирам під час виконання ними завдан по вчасному виконання бойових завдань з таким неякісним поповнення!!
Мабуть, Шмигаль та Резніков повинні не тільки читати статистичні звіти ЗСУ про чисельність, а і вимагати надання правдивої інформації про якісний склад цього поповнення!! Теплі кабінети статистику витримають, а бойові завдання ХТО БУДЕ ВИКОНУВАТИ???
Можливо і в медкомісіях засіли зкацаплені агенти, щоб забезпечити неякісним поповненням ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!!!
Це дуже дієвий саботаж зкацаплених на місцях, з аргументом, що «нам план треба ж якось виконувати!»‼️‼️‼️‼️
Тут главное не расплескать. Особенно когда несешь полную *****.
З південних та східних областей "тимчасово перемістилося" 2-3 млн. чоловіків. Роботи для них у центральній і західній Україні немає. Бізнес стає...
Шмигаль пообіцяв, що всі безробітні можуть записатись на громадські роботи за 6800 грн. на місяць.
Хтось пробував прогодувати сім'ю за 6800 грн. на місяць?
Є в чаті такі генії?
Чи краще дати можливість цим чоловікам підзаробити в Польщі, Чехії чи Німеччині?
А навіщо забороняти тим людям якщо вони ніколи не служили і мають проблеми зі здоров'ям ?
Від цих людей користі на фронті не буде а більше шкоди буде .
І ніхто ні за що не відповідає.
Грошей в країну поступає шалена кількість.
Наймайте по світу проф найманців та вперед!! Хто бажає виїхати треба дозволяти.
Якщо реально подивитись на це то просто зробили неофіційний збір бабла з ухилянтів... Тому що пограничник навіть не несе ніякої відповідальності якщо його зловлять на взятці а за що взятка складу злочину там немає, він типу добровільно просто допомагає людині на митному пості.... типу сервіс додатковий)))))
1. Реєстрація у військоматі.
2. Заява на воєнкома, або командира частини.
3. Документ встановленого зразку з дозволом одного, чи другого на виїзд.
4. На кордоні документи на виїзд + військовий і документ.
5. У разі неповернення у встановлений строк перші йдуть за ухилення від мобілізації, другі за залишення частини.
#ЙДУНАВИ