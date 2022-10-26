Чинна заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції, - НАЗК

Указом президента України про запровадження воєнного стану в Україні від 24 лютого не введено заборону на виїзд чоловіків за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник.

За його словами, відповідно до норм Конституції, чинні обмеження на виїзд за кордон не відповідають нормам чинного законодавства.

"Обмеження права залишати територію України в умовах воєнного стану відповідно до Конституції може бути запроваджено виключно в указі президента. Однак в указі від 24 лютого такої норми не було", - заявив Ситник.

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Він додав, що в разі необхідності обмеження має бути введеним в чинний указ та затверджене парламентом, однак указ від 24 лютого досі не був змінений.

Водночас випускати чоловіків за межі держави перестали на підставі піднормативних актів, які створили низку корупційних ризиків.

Ситник зазначив, що вивчення питання ажніяк не є політичним, а було обов’язком НАЗК, оскільки створює цілий блок корупційних ризиків. Тому НАЗК проводило оцінку ситуації насамперед для усунення корупційних ризиків.

Водночас він наголосив, що у тому, що в Україні повністю неврегульоване питання виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків, в першу чергу, винна Росія - країна-агресор.

За його словами, саме через напад Росії держава повинна була швидко реагувати на нові виклики. У той же час, Ситник зазначив, що у не врегулюванні цього питання є провина і деяких працівників Офісу президента.

"Окремі особи Офісу президента, які забезпечують юридичне супроводження указів президента, просто на нашу думку, не зовсім повністю виконали свою роботу в належний спосіб", - зауважив заступник голови НАЗК.