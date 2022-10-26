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Чинна заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції, - НАЗК

кордон,польща

Указом президента України про запровадження воєнного стану в Україні від 24 лютого не введено заборону на виїзд чоловіків за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив під час брифінгу заступник голови Національного агентства із запобігання корупції Артем Ситник.

За його словами, відповідно до норм Конституції, чинні обмеження на виїзд за кордон не відповідають нормам чинного законодавства.

"Обмеження права залишати територію України в умовах воєнного стану відповідно до Конституції може бути запроваджено виключно в указі президента. Однак в указі від 24 лютого такої норми не було", - заявив Ситник.

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Він додав, що в разі необхідності обмеження має бути введеним в чинний указ та затверджене парламентом, однак указ від 24 лютого досі не був змінений.

Водночас випускати чоловіків за межі держави перестали на підставі піднормативних актів, які створили низку корупційних ризиків.

Ситник зазначив, що вивчення питання ажніяк не є політичним, а було обов’язком НАЗК, оскільки створює цілий блок корупційних ризиків. Тому НАЗК проводило оцінку ситуації насамперед для усунення корупційних ризиків.

Водночас він наголосив, що у тому, що в Україні повністю неврегульоване питання виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків, в першу чергу, винна Росія - країна-агресор.

За його словами, саме через напад Росії держава повинна була швидко реагувати на нові виклики. У той же час, Ситник зазначив, що у не врегулюванні цього питання є провина і деяких працівників Офісу президента.

"Окремі особи Офісу президента, які забезпечують юридичне супроводження указів президента, просто на нашу думку, не зовсім повністю виконали свою роботу в належний спосіб", - зауважив заступник голови НАЗК.

Автор: 

кордон (4765) заборона (1451) чоловіки (157) мобілізація (3053) Ситник Артем (863) НАЗК (1685)


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Топ коментарі
+29
ПреЗеденту виднее ! Он же юрЫст.....
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26.10.2022 15:55
+27
ЗЕ ЕРМАКОЩИНА
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26.10.2022 15:51
+27
Зе навмисно не надав президентського наказу про обмеження перетинання кордону щоб уникнути аідпоаідальності у майбутньому
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26.10.2022 15:57
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ЗЕ ЕРМАКОЩИНА
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26.10.2022 15:51 Відповісти
Батальон Монако , Вена ………ТУДА-СЮДА катаются - бабло , драгоценности вывозят , а студентам нельзя
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26.10.2022 18:21 Відповісти
назк - це конституційний суд?
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26.10.2022 15:52 Відповісти
ну це таке наче голова пенсійного фонду або податкової подібне видав...
вважаєш так - подавай позов
офіційно
а не хайпуй, сцук, розгойдуючи країну під час війни
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26.10.2022 15:54 Відповісти
а чому не можна розхитувати?
зевлада це ще не країна
західні партнери з розумінням віднесуться
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26.10.2022 16:00 Відповісти
дуже схоже на піар себе рідненького..

всі приклад Зе Гундосовича беруть..

я прикидую, скільки всього повилазить, коли копати почати..там не тільки велике крадівнитво, гуманітарка повилазять..
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26.10.2022 16:00 Відповісти
Знову хтось порушив Закон України.... таке враження що для ЗЕкоМанди це вже норма.
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26.10.2022 15:54 Відповісти
Порушив чи не порушив - визначає Конституційний Суд
НАЗК не має робити подібні заяви.
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26.10.2022 17:04 Відповісти
Якщо хтось пограбує людину то й без суду зрозуміло що він порушив Закон. Не тупіть.
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26.10.2022 19:29 Відповісти
то вже ведіть до кінця - Конституцію мають право читати тільки члени КС. Тому що по великому рахунку, читаючи закони і прикидуючі їх кожного дня в/до конкретних ситуацій, люди роблять не що інше, як інтерпретують
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26.10.2022 20:10 Відповісти
Довго думав, перед тим як таку дурню ляпнути?
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26.10.2022 21:16 Відповісти
ПреЗеденту виднее ! Он же юрЫст.....
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26.10.2022 15:55 Відповісти
Менеджер Пркзидента - юрист! Це ще круче!!!
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26.10.2022 16:02 Відповісти
йому треба заслуженого юриста дати

а скумбрії з каклєтой - заслужених економістів...все по зеленому феншую..
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26.10.2022 16:03 Відповісти
Такі так, бо на жодну петицію стосовно виїзду чоловіків (остання дозвіл студентам) не відповів сам. А ви кажете)))
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26.10.2022 17:04 Відповісти
Зе навмисно не надав президентського наказу про обмеження перетинання кордону щоб уникнути аідпоаідальності у майбутньому
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26.10.2022 15:57 Відповісти
без майна й коштів
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26.10.2022 16:04 Відповісти
Пам'ятаєте початок вторгнення?
Наші чоловіки повертались В Україну.
95 квартал та журнашлюхи "зЕмарафону" тікали у Польщу. Може, заберемо у них паспорти?
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26.10.2022 16:21 Відповісти
Коли законодавство не відповідає життю - тим гірше для законодавства.
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26.10.2022 16:04 Відповісти
Одним із головних, на сьогодні, є питання відновлення та поповнення особовим складом військових частин та підрозділів ЗСУ !!! Зараз це НАДВАЖЛИВЕ питання!!‼️‼️‼️⚔️⚔️⚔️
За цей фронт роботи відповідають Шмигаль, Резніков та, особливо, місцеві керівники ‼️‼️‼️

Яка якість роботи Центр комплектування, особливо військово-медичної комісії, - такий і результат на ФРОНТІ!!
якщо Центри будуть копіювати методику роботи таких комісій рашистів, тоді ні про яке звільнення територій України не може бути і мови!!
Поповнення віком 58-60 років, з явними обмеженнями рухового апарату, слабим зором мінус 0,3-0,6 та слухом, будуть ярмом для свого підрозділу та командира!!! Це ярмо для підрозділів та командирів‼️‼️😡😡
Оперативного реагування, мобільності та швидкості небуде !!!
Таке тупе виконання ПЛАНУ мобілізованих, тільки завдасть шкоди у військах!!! Штамп лікарської комісії «ГОДЕН» у Центрах комплектування,
нанесе великої шкоди командирам під час виконання ними завдан по вчасному виконання бойових завдань з таким неякісним поповнення!!
Мабуть, Шмигаль та Резніков повинні не тільки читати статистичні звіти ЗСУ про чисельність, а і вимагати надання правдивої інформації про якісний склад цього поповнення!! Теплі кабінети статистику витримають, а бойові завдання ХТО БУДЕ ВИКОНУВАТИ???
Можливо і в медкомісіях засіли зкацаплені агенти, щоб забезпечити неякісним поповненням ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ!!!
Це дуже дієвий саботаж зкацаплених на місцях, з аргументом, що «нам план треба ж якось виконувати!»‼️‼️‼️‼️
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26.10.2022 16:06 Відповісти
дійсно, таке враження, що зараз стали тільки 58+ призивати! Дурість? Чи це щось інше...
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26.10.2022 16:25 Відповісти
ви пересічні ні..уя не зрозуміли! Це говорить про те що батальйон Монако та Портнов з сином ЗАКОННО залишили країну. А вам баранам 73% зараз напишуть новий Указ.
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26.10.2022 16:10 Відповісти
100%. Адвокати батальйону Монако вже потирають руки...
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26.10.2022 16:13 Відповісти
Всі нормальні адвокати це все і так давно знали.
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26.10.2022 16:27 Відповісти
А чого дивуємося? Ви ж так хвалите того зеленого придурка, вам має все подобатися. Терпіть із міцно стиснутими скулами.
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26.10.2022 16:11 Відповісти
Та воно як би було так то Юзік кабан Жека ************* тай той наркоман Пікалов вже би смоталися давно.Там Бодя сьогодні на шоубісикі сьогодні цікафий фактаж розповідав що сцицирон ще у грудні знав що напад рф не минучий.
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26.10.2022 16:14 Відповісти
давно вже начасі регулювати тему виїзду. війна, схоже, надовго. людям треба ходити в рейси, їздити на заробітки , бо в Україні стільки не заробиш як там. А так би дозволили без корупційних перешкод. Всеодно хто ладен і готовий воювати, той повернеться і буде воювати, а той хто не може чи не хоче і даром непотрібний напередку. Для таких потрібно створити якусь трудову армію, бо роботи по прибиранню і облаштуванню країни - непочатий край.
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26.10.2022 16:16 Відповісти
Не переживай, сейчас врегулюють. В рф-всеобщая мобилизация, соответственно у Украины то же есть необходимость в увеличении численности вооруженных сил. Та кто там сильно хотел " в рейс"? Будет предоставлена возможность ходить и в рейс и в рейд. Война, отечественная ничего не поделаешь, родину надо защищать.
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26.10.2022 19:13 Відповісти
Це вже маячня якась.
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26.10.2022 16:16 Відповісти
Що саме?Що чоловіків перетворили на кріпацьке бидло не маючи на це жодної законної підстави?
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26.10.2022 17:17 Відповісти
***, а закон то кто-нить читал? Одни херню несут, другие разносят.
Тут главное не расплескать. Особенно когда несешь полную *****.
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26.10.2022 16:18 Відповісти
Ну а тепер серьйозно. Мобілізували 700- 800 тис., зброї вистачає на 250-300 тис. Це - офіційні заяви зелених та наближених до них ікспердів.
З південних та східних областей "тимчасово перемістилося" 2-3 млн. чоловіків. Роботи для них у центральній і західній Україні немає. Бізнес стає...
Шмигаль пообіцяв, що всі безробітні можуть записатись на громадські роботи за 6800 грн. на місяць.
Хтось пробував прогодувати сім'ю за 6800 грн. на місяць?
Є в чаті такі генії?
Чи краще дати можливість цим чоловікам підзаробити в Польщі, Чехії чи Німеччині?
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26.10.2022 16:21 Відповісти
Те що чоловіки не мають права виїхати закордон це правильне рішення підчас воєнного стану але воно повинно стосуватися військовозобов'язаних але військовим надають відпустки навіть закордон якщо там перебуває його сім'я
А навіщо забороняти тим людям якщо вони ніколи не служили і мають проблеми зі здоров'ям ?
Від цих людей користі на фронті не буде а більше шкоди буде .
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26.10.2022 16:22 Відповісти
Ну давайте бути чесними половина так званих звільнень від призову з липовими хворобами... Тобто важко працювати закордоном може а служити десь в тилу ні))))
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26.10.2022 17:21 Відповісти
Виходить, батальйон"монако" ні чого не порушив, як і дітки суркісів-портнових...
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26.10.2022 16:39 Відповісти
Тобто маємо справу з порушенням законодавства. І він всі вісім місяців сидів і мовчав. Тоді які підстави у них зараз не випускати чоловіків за кордон???
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26.10.2022 16:43 Відповісти
Чудово! Тепер з'ясовується, що ніякої заборони на виїзд нема. Воно якось само так сталося.
І ніхто ні за що не відповідає.
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26.10.2022 16:49 Відповісти
ЗеЙобики ціею забороною налаштували проти себе значну частину громадян.
Грошей в країну поступає шалена кількість.
Наймайте по світу проф найманців та вперед!! Хто бажає виїхати треба дозволяти.
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26.10.2022 16:53 Відповісти
Якщо подивитись позови юристів до прикордонної служби то юридичний ДПСУ відповідає що їм невідомо про нормативні документи в яких забороняється виїзд....

Якщо реально подивитись на це то просто зробили неофіційний збір бабла з ухилянтів... Тому що пограничник навіть не несе ніякої відповідальності якщо його зловлять на взятці а за що взятка складу злочину там немає, він типу добровільно просто допомагає людині на митному пості.... типу сервіс додатковий)))))
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26.10.2022 17:19 Відповісти
Та чого ви?!Все ж нормально,де ви бачили щоб для керування худобою приймали якісь закони?!Достатньо наказа Хозяїна -Пана для своїх псів-вертухаїв,щоб ті тримали бидло у загоні,і все.А Люди як їздили куди хотіли,так і їздять.
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26.10.2022 17:27 Відповісти
чувствую скоро многие патриоты Цензора поменяют украинский флажок на какой-то другой... ))
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26.10.2022 17:31 Відповісти
Все навмисне так і зроблено, зе-скоти повивозили своїх простим людям і противникам влади виїхати не можливо, а потім цим скотам ще і нічого не буде, закон не порушували. Зелені всі мразі, а найогидніші ті які тут на "Цензор.нет" в коментарях їх виправдовують.
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26.10.2022 17:44 Відповісти
Все для багатих? Безвізовий режим виявився не для всіх. Чинна заборона на виїзд чоловіків з України не відповідає Конституції... Тепер і війна не для всіх...? Конституція мирного часу... В Конституції напевно щось про Крим є і про ту територію, яка ЛуганДон... А окремі райони областей Запоріжжя і Херсона ?
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26.10.2022 18:06 Відповісти
а теперь надо отдать под суд тех, кто препятствовал выезду... каждого первого... и это буде правильно...
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26.10.2022 18:43 Відповісти
О! Правильная тема! Как только выходит тема за выезд за кордон все суппер-пуппер патриоты, посылающие в дупу Шольца, Штайнмаера , Маска, Макрона, Ердогана, тут же начинают блеять про "заборону чоловікам закордон". Вон мол, Портнов выехал, а меня чего не выпускають? " Я воевать не пойду, я на колчаковских фронтах ранен!"
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26.10.2022 19:21 Відповісти
Все просто!
1. Реєстрація у військоматі.
2. Заява на воєнкома, або командира частини.
3. Документ встановленого зразку з дозволом одного, чи другого на виїзд.
4. На кордоні документи на виїзд + військовий і документ.
5. У разі неповернення у встановлений строк перші йдуть за ухилення від мобілізації, другі за залишення частини.

#ЙДУНАВИ
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26.10.2022 20:37 Відповісти
Не випускають з відстрочкою 🤡🤣🤣🤣
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26.10.2022 21:12 Відповісти
Вважаю, що дозвіл на перетинання кордону можуть мати тільки ті, хто як мімінмум 1 рік провів на фронті. Ввести таку норму закону - і бажаючих перетинати кордон зменшиться в рази.
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26.10.2022 23:24 Відповісти
 
 