У Києві в усьому комунальному транспорті можна сплатити за проїзд банківською карткою, - Кличко
Оплата за проїзд за допомогою банківської картки доступна на всіх маршрутах комунального громадського транспорту з середи, 26 жовтня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у телеграмі.
"Від сьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь усе працює", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося, раніше оплата за проїзд банківською карткою була доступна лише у столичному метрополітені. З 15 жовтня така нагода вперше з'явилася на частині комунальних автобусних маршрутів. Кличко анонсував її поширення на весь наземний міський транспорт упродовж двох-трьох тижнів. Проєкт реалізовує столична влада за підтримки Mastercard та Visa, розповів мер.
Вартість одноразової поїздки в разі оплати банківською карткою – 8 грн.
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Но раз киевляне создают очереди в Макдональдсы, где средний заказ от 300 грн, то и за проезд 8 грн способны заплатить.
я так считаю.
насчет откатов - доказательства в Генпрокуратуру.
Теперь осталось маршрутки в адекватное состояние привести - ввести кассовые аппараты и пусть платят с каждой оплаченной пассажиром поездки налоги.
Зажрались.