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Новини
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У Києві в усьому комунальному транспорті можна сплатити за проїзд банківською карткою, - Кличко

оплата,бесконтактная

Оплата за проїзд за допомогою банківської картки доступна на всіх маршрутах комунального громадського транспорту з середи, 26 жовтня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав  у телеграмі.

"Від сьогодні оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах комунального громадського транспорту, на всіх його маршрутах. Підключення маршрутів наземного транспорту розпочали 10 днів тому. І вже скрізь усе працює", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, раніше оплата за проїзд банківською карткою була доступна лише у столичному метрополітені. З 15 жовтня така нагода вперше з'явилася на частині комунальних автобусних маршрутів. Кличко анонсував її поширення на весь наземний міський транспорт упродовж двох-трьох тижнів. Проєкт реалізовує столична влада за підтримки Mastercard та Visa, розповів мер.

Також дивіться: В Україні із 7 жовтня заборонена музика в громадському транспорті. ФОТО

Вартість одноразової поїздки в разі оплати банківською карткою – 8 грн.

Автор: 

Київ (19457) Кличко Віталій (3512) оплата (101) транспорт (1391)


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Топ коментарі
+2
А у Запоріжжі проїзд у комунальному транспорті від початку війни-безкоштовний...
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26.10.2022 16:03
+2
у нас тоже был бесплатный до середины лета примерно.
Но раз киевляне создают очереди в Макдональдсы, где средний заказ от 300 грн, то и за проезд 8 грн способны заплатить.
я так считаю.
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26.10.2022 16:35
+1
Лжец опять за работой: столица европейского (?) государства наводнена скотовозами - "маршрутными такси", где оплата только наличкой - в карман хозяину "маршрутки", а за каждую машину идет откат в КГГА.
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26.10.2022 16:35
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А у Запоріжжі проїзд у комунальному транспорті від початку війни-безкоштовний...
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26.10.2022 16:03 Відповісти
так он всі ж вважають, що у киян грошей - як у депутатів, або Зе особисто бабло роздає..
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26.10.2022 16:09 Відповісти
у нас тоже был бесплатный до середины лета примерно.
Но раз киевляне создают очереди в Макдональдсы, где средний заказ от 300 грн, то и за проезд 8 грн способны заплатить.
я так считаю.
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26.10.2022 16:35 Відповісти
Брехати не гарно. Відразу видно, що не користуєтесь міським транспортом.
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26.10.2022 17:22 Відповісти
Лжец опять за работой: столица европейского (?) государства наводнена скотовозами - "маршрутными такси", где оплата только наличкой - в карман хозяину "маршрутки", а за каждую машину идет откат в КГГА.
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26.10.2022 16:35 Відповісти
он не лжец. а вот ты - дурак. Потому что маршрутки не относятся к коммунальному транспорту, довбань.
насчет откатов - доказательства в Генпрокуратуру.
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26.10.2022 16:37 Відповісти
он не только лжец, но и покрывает эти беззакония. Мне странно читать такое от быдла с регистрацией с серпня 2022 , которое, скорее всего тоже кормится с этих откатов. А насчет прокуратуры... как бы это помягче сказать... где ты, хитрая морда , видела в наших прокуратурах закон и порядочность?
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26.10.2022 16:40 Відповісти
Новость отличная.
Теперь осталось маршрутки в адекватное состояние привести - ввести кассовые аппараты и пусть платят с каждой оплаченной пассажиром поездки налоги.
Зажрались.
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26.10.2022 16:36 Відповісти
этого не будет никогда. с каждой машины идет откат в кгга. (см выше)
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26.10.2022 16:42 Відповісти
Зараз є більш актуальні питання для країни ,чим система оплати в столичних барбахайках.
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26.10.2022 16:52 Відповісти
Странно, что недоумка из КГГА никто не спросил: что тебе мешало заниматься этим лет 5-6 назад? Ведь денег ушло на эту цифровизацию немеряно! Знающие люди говорят, что дешевле было нанять самых крутых разработчиков и уже работало бы давно, а кроме того, десятки миллионов бюджетных (наших с вами!) денег уходит фирмочкам, сопровождающим эту "автоматизацию". Если в итоге посчитать, во что обошлась эта прохиндиада с "терминалами оплаты", то можно было бы уже дважды обновить парк автобусов. Только не говорите это недоумку из КГГА.
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26.10.2022 17:05 Відповісти
Віталє більш нічим похвалитись? Може новий призначений військовий керівник Попко порядок наведе, бо дерібан під час війни вже задовбав. Навіщо ремонт ще придатних шляхів на Троєщині, щоб бабло крапало у Монако?
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26.10.2022 17:21 Відповісти
 
 