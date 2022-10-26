"Ми вже не можемо віддавати": Командувач ЗС Литви Рупшис проти передачі Україні гаубиць та ППО

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що на наступному засіданні Державної ради оборони країни він запропонує не передавати Україні самохідні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"У мене повинні бути інструменти. Ми не можемо виконувати завдання без відповідних можливостей, але ті можливості, які у нас є, перебувають на тій межі, коли ми вже не можемо віддавати", - сказав Рупшис журналістам на полігоні у Пабраді в середу.

"Я внесу таку пропозицію. Ми повинні шукати інші засоби підтримки", - додав він.

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За словами генерала, Литва могла б підтримати Київ озброєнням, якби швидко закупила нову зброю замість тієї, що використовується нині.

"Ми повинні розуміти, що у нас також є зобов'язання перед НАТО. Ми чітко заявили, які підрозділи ми надаємо НАТО. Це мають бути підрозділи, здатні вести неприцільний вогонь, або польова артилерія, маневрені підрозділи з вогневою міццю, а також засоби протиповітряної оборони для надання підтримки як приймаюча країна", - сказав Рупшис.

Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS.

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