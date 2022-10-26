"Ми вже не можемо віддавати": Командувач ЗС Литви Рупшис проти передачі Україні гаубиць та ППО
Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що на наступному засіданні Державної ради оборони країни він запропонує не передавати Україні самохідні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.
"У мене повинні бути інструменти. Ми не можемо виконувати завдання без відповідних можливостей, але ті можливості, які у нас є, перебувають на тій межі, коли ми вже не можемо віддавати", - сказав Рупшис журналістам на полігоні у Пабраді в середу.
"Я внесу таку пропозицію. Ми повинні шукати інші засоби підтримки", - додав він.
За словами генерала, Литва могла б підтримати Київ озброєнням, якби швидко закупила нову зброю замість тієї, що використовується нині.
"Ми повинні розуміти, що у нас також є зобов'язання перед НАТО. Ми чітко заявили, які підрозділи ми надаємо НАТО. Це мають бути підрозділи, здатні вести неприцільний вогонь, або польова артилерія, маневрені підрозділи з вогневою міццю, а також засоби протиповітряної оборони для надання підтримки як приймаюча країна", - сказав Рупшис.
Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS.
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Ресурси умовно-безмежні, китайці дадуть необхідне обладнання.
Не від успіхів на фронті вони після півроку "СВО" почали фактично загальну мобілізацію.
Ідейні остаточно перевелись влітку, коли почався суворий некомплект "добровольческіх батальонов".
Стало зрозуміло, що запаси активних дурнів, раптово, через непомірне використання з 2014 року, майже вичерпались.
Також стало зрозуміло, що запаси підготованого і годного до бою м`яса теж досягли загрозливо низької позначки. Отже довелось кидати на фронт всіх, кого спіймали.
Якість таких кадрів не висока.
Але їх кількість і принцип "природнього відбору" ще нароблять нам чимало лиха.
Там нещодавно підписані контракти здається з 50 країнами на виготовлення зброї.
Лобіювали США з партнерами.
Просто жить роками в війні - це жесть якась. Тому ця війна,або поки не виженемо кацапів за порєбрік,або до смерті *****.
А він не перестане . Тут вийшла така фігня - ***** зачепив Захід за живе , він не просто напав на Україну , він - наклав купу лайна на західні принципи , і тому в Заходу не залишилось вибору як тільки - покарати гниду .!! Захід не дозволить витирати об себе ноги якомусь підарюзі , хоч який він - повільний , неповороткий і боязливий . Бо це означатиме крах Західної цивілізації - в очах світу .
Зараз на Заході нарощують потужності заводи з виробництва зброї і *********** . Тому підтримка України зброєю буде лише зростати . Фінансів у Заходу достатньо . А от кацапів ця війна обанкротить . Захід ( ЕС + США ) це майже половина світового ВВП , паРаша лише - 2 % . Тобто тут навіть порівнювати нема що .
Кацапня вже видихається , вже зараз бігають по світу з простягнутою рукою , то дайте зброї , то людей , то ще чогось ,, економіка їх дихає на ладан вже зараз , хоч вони й бахваляться , і це попри те що ціна на енергоресурси їх більш чим влаштовує . Кацапня не витримає тривалої війни , та ще й в умовах санкцій . .
А їх напевно таки повно на складах!
Велике спасибі і за те, що вже надали.
Так, це дуже дорого.
Цікаво, а скільки коштуватиме Європі пряме зіткнення НАТО і московії?
Щось здається, набагато більше, ніж допомога нам і превентивні заходи вдома.
Ви й так допомогли нам, як ніхто!
Лише подяка Литві. разом - до Перемоги над кацапстаном!
К сожалению, невозможно возродить и вернуть погибших... Эти раны долго будут заживать... Всегда думаю о жертвах. Больно...😢
p.s. це яку наглість треба мати щоб ще насамс у них просити, не здивуюсь що зелень таки попросила... у них у самих їх там 4шт всього які отримала також відносно недавно.
але стратегічно дядько помиляється бо ситуація така що якщо Україна розіб'є росію то загрози литві не буде а, отже, і литовська армія може видихнути з полегшенням.