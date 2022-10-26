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"Ми вже не можемо віддавати": Командувач ЗС Литви Рупшис проти передачі Україні гаубиць та ППО

литва

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що на наступному засіданні Державної ради оборони країни він запропонує не передавати Україні самохідні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"У мене повинні бути інструменти. Ми не можемо виконувати завдання без відповідних можливостей, але ті можливості, які у нас є, перебувають на тій межі, коли ми вже не можемо віддавати", - сказав Рупшис журналістам на полігоні у Пабраді в середу.

"Я внесу таку пропозицію. Ми повинні шукати інші засоби підтримки", - додав він.

Також читайте: Комплекс IRIS-T збиває 9 із 10 ракет, - Шмигаль

За словами генерала, Литва могла б підтримати Київ озброєнням, якби швидко закупила нову зброю замість тієї, що використовується нині.

"Ми повинні розуміти, що у нас також є зобов'язання перед НАТО. Ми чітко заявили, які підрозділи ми надаємо НАТО. Це мають бути підрозділи, здатні вести неприцільний вогонь, або польова артилерія, маневрені підрозділи з вогневою міццю, а також засоби протиповітряної оборони для надання підтримки як приймаюча країна", - сказав Рупшис.

Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS.

Також читайте: Спікерка Сейму Литви Чміліте-Нільсен закликає терміново забезпечити Україну системами ППО

Автор: 

Литва (2397) зброя (7460) ППО (3183)


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Топ коментарі
+52
Литва зробила більше ніж можна було очікувати-будьмо вдячні й спроможні на розуміння!
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26.10.2022 16:25
+47
Та ми без того вдячні , що могли те передали . Все ми розумієм.
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26.10.2022 16:25
+42
Дякуємо за вашу підтримку та допомогу.
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26.10.2022 16:29
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Ми її і не тягнемо. Тягне антихуйловська коаліція. І що? Хочете сказати, що США і компанія втруться після того як їх обісцють іран з засрашкою?
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26.10.2022 16:27 Відповісти
Не мають права "втертися". Сам не вірю у це.
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26.10.2022 16:35 Відповісти
Серйозно? Ніхто тобі не дасть зброї більше ніж треба, в такий складний період віддавати все і залишатися без нічого ніхто не буде,а Україні потрібно було самій про свою безпеку і зброю піклуватися всю свою незалежність, а то нічого взагалі не робили від слова зовсім, існуємо зараз за рахунок західних грошей і зброї іще хтось буде розказувати "заваліть хлєбало", жалюгідно якщо чесно виглядає
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26.10.2022 16:28 Відповісти
якраз таки до чого,тому,що з таким наплювательським відношенням до особистого майбутнього і безпеки ніхто з нас не має права дорікати чи вимагати ще чогось там від заходу,вони не будуть віддавати усе,що мають,жертвувати своєю безпекою через те що у нас ніхто інколи цим не переймався для самих себе
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26.10.2022 16:44 Відповісти
Така маленька країна і так вже дуже гідно поставляє зброю, це не промисловий гігант , який має «все і вся». А до інших країн іноді таке запитання дужедоречне
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26.10.2022 16:35 Відповісти
Воно потроху тепер так буде. Можливості партнерів не безмежні. Звісно нас будуть підтримувати, але не вічність, і навіть не роками. Саме тому і вважаю, що у нас є ще максимум півроку для досягнення перемоги. В мене можуть полетіти "тухлі помідори", але скажу так: будь-яку затяжну війну з орками на роки ми не потягнемо. Разом із цим, вірю що до літа східна Орда таки почне руйнуватися ізсередини. В них теж ресурси не безмежні...
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26.10.2022 16:24 Відповісти
Навіть не сподівайтесь на руйнування росії зсередини у найближчій перспективні. Це питання десятиліть.
Ресурси умовно-безмежні, китайці дадуть необхідне обладнання.
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26.10.2022 16:26 Відповісти
Фінал цих "десятиліть" ми і бачимо. Як бачили в 91 році розвал набагато міцнішого утворення.
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26.10.2022 16:30 Відповісти
Ага, ножки буша підтримують
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26.10.2022 19:13 Відповісти
Ззовні дадуть поштовх тим процесам. за наступної весни на кацапії розпочнуться цікаві процеси. )
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26.10.2022 16:31 Відповісти
Я все ж думаю, що деструктивні процеси там почнуться набагато швидше.
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26.10.2022 16:33 Відповісти
тут згідний, ресурси є,бабки також, міста ніхто не бомбить, інфраструктура працює, ВПК виготовляє що треба,а чого немає купляють і Ірану, заліза і снарядів які накопичувалися з часів холодної війни купу,мяса дурнуватого яке готове за пуйла іти подихати також предостатньо
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26.10.2022 16:35 Відповісти
От з останнім у них як раз і проблемка.
Не від успіхів на фронті вони після півроку "СВО" почали фактично загальну мобілізацію.
Ідейні остаточно перевелись влітку, коли почався суворий некомплект "добровольческіх батальонов".
Стало зрозуміло, що запаси активних дурнів, раптово, через непомірне використання з 2014 року, майже вичерпались.
Також стало зрозуміло, що запаси підготованого і годного до бою м`яса теж досягли загрозливо низької позначки. Отже довелось кидати на фронт всіх, кого спіймали.
Якість таких кадрів не висока.
Але їх кількість і принцип "природнього відбору" ще нароблять нам чимало лиха.
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26.10.2022 16:44 Відповісти
То, что кончились добровольцы -ещё не говорит о конце. Все принудительно мобилизированные требуют не свалить, а кормёжки и патронов.
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26.10.2022 18:20 Відповісти
Будуть підтримувать ,скільки потрібно.
Там нещодавно підписані контракти здається з 50 країнами на виготовлення зброї.
Лобіювали США з партнерами.
Просто жить роками в війні - це жесть якась. Тому ця війна,або поки не виженемо кацапів за порєбрік,або до смерті *****.
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26.10.2022 16:32 Відповісти
Вигін "за порєбрік" ще не дає гарантій, що орки не підуть на реванш. Тут важливо, щоб цьому їх режиму прийшов кінець.
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26.10.2022 16:39 Відповісти
Поки русня смокче соки Сибіру і Далекого Сходу, у них будуть сили на нові війни.
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26.10.2022 16:47 Відповісти
Это так. Сердце сего дракона не Москва, а Ханты-мансийский и Ямало-ненецкий «автономные» окруна.
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26.10.2022 17:23 Відповісти
Уранус сказал до весны 2024.....
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26.10.2022 21:40 Відповісти
посмотрите минут 15 их первых каналов... это зазеркалье с шозофренией напополам....
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26.10.2022 17:07 Відповісти
Так. Тепер принципово уріжуть. Причина аж кричить. Справа в тім, що ****************** почали ходити світом, винявкуючи зброю проти "мопедів", котрих можна збивати досить легко власними засобами, котрих на складах є досить. Повторилася історія з ничкою джавелінів у яворові, куди потім прилетіло так незле. Розвідки розкусили і цей саботаж, дали інфо поважним виданням (WSJ,до прикладу). То ж, хто має вуха і аналітичний склад розуму, рекомендую послухати ці всі розклАди на хлопський розум від Юрія Швеця. От тільки не починайте мені тут виконувати про те, що він шпійон і дотепер кегебіст....
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26.10.2022 18:13 Відповісти
Навздогін... Це за крилатою ракетою можна погнатися і знищити літаком-винищувачем. А пердоплани збивають зі звичайної стрілецької зброї, не кажучи про калібри пів дюйма і вище (до 30мм), котрих вдосталь і БК не бракує, починаючи від тих же 12,7мм
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26.10.2022 18:28 Відповісти
хто тобі дав команду злізати з пляшки? На місце!!
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27.10.2022 00:25 Відповісти
...Так і є...набутилочників з нашваберниками поналітало....боїться ж правди лаптєноге одоробло...
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27.10.2022 00:46 Відповісти
Ми потягнемо , якщо буде чим тягти . . Тобто - якщо Захід не перестане надсилати озброєння , фінанси та іншу допомогу .
А він не перестане . Тут вийшла така фігня - ***** зачепив Захід за живе , він не просто напав на Україну , він - наклав купу лайна на західні принципи , і тому в Заходу не залишилось вибору як тільки - покарати гниду .!! Захід не дозволить витирати об себе ноги якомусь підарюзі , хоч який він - повільний , неповороткий і боязливий . Бо це означатиме крах Західної цивілізації - в очах світу .
Зараз на Заході нарощують потужності заводи з виробництва зброї і *********** . Тому підтримка України зброєю буде лише зростати . Фінансів у Заходу достатньо . А от кацапів ця війна обанкротить . Захід ( ЕС + США ) це майже половина світового ВВП , паРаша лише - 2 % . Тобто тут навіть порівнювати нема що .
Кацапня вже видихається , вже зараз бігають по світу з простягнутою рукою , то дайте зброї , то людей , то ще чогось ,, економіка їх дихає на ладан вже зараз , хоч вони й бахваляться , і це попри те що ціна на енергоресурси їх більш чим влаштовує . Кацапня не витримає тривалої війни , та ще й в умовах санкцій . .
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26.10.2022 20:01 Відповісти
Тут він прав. Треба наполягати на ленд-лізі і ППО на складах США, яких там десятки тисяч і які були на озбброєнні до ПАТРІОТів.
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26.10.2022 16:25 Відповісти
американці якщо б хотіли уже б давно надали стільки,що Україна була б звільнена давним давно,скільки вони зброї залишили в Афганістані це просто капець, і нічого,стільки могли б і Україні надати,і це на їхню обороноздатність взагалі б не вплинуло, але не надають
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26.10.2022 16:31 Відповісти
Є якісь сили чи цинічний план, проти якого ні президент США, ні демократи ні республіканці. ні конгресс нічого не можуть зробити. Там на складах і базах дійсно кошмар що робиться хоч по ППО, хоч по авіації. Нічого що 70-х, 90-х років, все в належному стані і з запасними частиними, десятками тисяч і проти рашен-рейха піде за милу душу без всякої ядерної зброї.
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26.10.2022 16:40 Відповісти
американці просто не хочуть бути втягнутими у війну,і тому надають стільки,скільки потрібно щоб не стати прямим учасником. Одне діло воювати з іракцями чи афганцями,чи вєтнамцями якщо це згадати ще,а друге діло з расєєю,у якої ядерний боєзапас настільки великий,що якщо вона навіть його підірве на своїй території то всій планеті кінець, американцям важливо,щоб ціни у них не росли і щоб саме головне не було ядерної війни,а живуть вони добре,і їм більше і не треба, Маск до речі ці думки і транслював, він навіть пропонував поступитися Кримом для того щоб не було ядерної війни,ось за це вони найбільше переживають
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26.10.2022 16:50 Відповісти
Невже якісь зенітні кулемети і розривні патрони 50-х років запоребрики вважатимуть "Червоною лінією"?

А їх напевно таки повно на складах!
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26.10.2022 21:41 Відповісти
Частково лише підтримаю...Ніхто нічого нам не дасть більше, а ніж треба на даний момент, і ніхто особисто за нас вписуватися не буде...хіба москалів направду дідько до кнопки потягне. Як би це цинічно в моєму викладі не виглядало, але теперішня кривава війна з москалотою є моментом очищення і гартування нації. Криця постає у вогні, а нація- в борні.
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27.10.2022 01:03 Відповісти
Та ми без того вдячні , що могли те передали . Все ми розумієм.
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26.10.2022 16:25 Відповісти
Литва зробила більше ніж можна було очікувати-будьмо вдячні й спроможні на розуміння!
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26.10.2022 16:25 Відповісти
Это всего лишь обычный запрос к США на получение дополнительного вооружения для Литвы.
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26.10.2022 16:27 Відповісти
Звичайно, така невелика країна не може віддати багато у абсолютному обчисленні.
Велике спасибі і за те, що вже надали.
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26.10.2022 16:27 Відповісти
NASAMS eto vsio sto jest iz PVO Litve,tak konecno nemozem otdat posledneje.Drugoje sto to dast
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26.10.2022 16:31 Відповісти
НАТО заодно з нами ще варто підсилювати і країни Балтії, у них є спільний кордон з московією.
Так, це дуже дорого.
Цікаво, а скільки коштуватиме Європі пряме зіткнення НАТО і московії?
Щось здається, набагато більше, ніж допомога нам і превентивні заходи вдома.
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26.10.2022 16:35 Відповісти
Ja vas ponimaju no eto PVO vsio sto Litva imejet iz PVO mi ejio sami kupili 2 goda nazad,vse stingera sto mi imeli otdali vam pered nacialom vojni,u samix ne odnogo stingera neostalos.Drugoje sto to dast sto imejem, no ne NASAMS
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26.10.2022 16:45 Відповісти
u nas uzhe tozhe nichevo neastalos harasho hotj mnogo sojuznih voisk u nas tut....
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26.10.2022 16:49 Відповісти
Ніхто не має права у вас щось вимагати. Всі ці закиди, це або тролі (останнім часом їх тут значно поменшало, а ті, що вижили, маскуються), або емоційні випади не дуже стриманих громадян.
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26.10.2022 16:50 Відповісти
Vot vcera takyje Litve stojat ameriki tanki AAbrams,nado bystro traktornije vojska siuda prignat Eto ne nasi mi toze nicego nevydeli
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26.10.2022 17:06 Відповісти
KOmandujuci Rupsis vot on Kijeve nedavno s vasim Zaluznim,tak sto on s Ukrainoj
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26.10.2022 17:30 Відповісти
Litva vot takix mnogo zakupila eto No1 iz bronevikov,mozet takije dast?
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26.10.2022 16:49 Відповісти
Vot ix charakteristika vezdexoda,eto nomer 1 v mire
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26.10.2022 16:57 Відповісти
Дякуємо за вашу підтримку та допомогу.
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26.10.2022 16:29 Відповісти
Дякуємо друзі!
Ви й так допомогли нам, як ніхто!
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26.10.2022 16:32 Відповісти
Ой, а я чомусь прочитав не Рупшис а Рашист)
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26.10.2022 16:37 Відповісти
Бо ти дурень
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27.10.2022 12:51 Відповісти
Дебілоїде,тобі слова не давали))
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27.10.2022 22:25 Відповісти
ну, их можно понять. Я бы на их месте поступила точно так же.
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26.10.2022 16:38 Відповісти
Та ладно, литовці нам і так майже все повіддавали.
Лише подяка Литві. разом - до Перемоги над кацапстаном!
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26.10.2022 16:43 Відповісти
Пізнаються друзі у бідЕ, ну а більше і нігдЕ. Спасибі Литва, рятуймося разом.
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26.10.2022 16:45 Відповісти
Насправді, вже після 2 - 3-х місяців війни можна було б і своє виробництво зброї налагодити. Бо на початку було не зрозуміло, чим це скінчиться, але за останні 5 - 6 місяців вже треба і своє хоч щось виробляти, у тій же Полщі чи у когось з прибалтів. От де той завод Малишеава? Так і залишився у Харкові? Теж мабуть якийсь богуслаєв керує?
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26.10.2022 16:47 Відповісти
Краще поцікавтесь, що залишилось від завода ім. Малишева.
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26.10.2022 16:52 Відповісти
какое виробництво в условиях постоянных ударок крылатыми и баллистическими ракетами? ) Мозг есть?
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26.10.2022 17:34 Відповісти
Як зізнався боневтік, про війну ми знали ще з червня 2021. А до початку війни можно було всі ці підриємства перевести у більш безпечні міста базування, а не ганяти по Буковелю на лижах та бухать з дерьмаком.
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26.10.2022 18:47 Відповісти
Ну причем мозг тут? Ответ давно был, давно. Остатки пенсов от 65 лет вернулись по просьбе с 14-16 гг, поработали без отопления цехов, приболели, потом чуть притихло к 18 г, а дальше по домам пошли. Комплектации нет, одни слова, делегации, показуха итд. Хлопцы--- мы все просрали. Враг был рядом, рыгоналы, потом опзж, и прочая шваль мураевская и вчера. Да здесь примеров нескончаемо и сегодня включая.
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26.10.2022 19:57 Відповісти
Литовці Україна завжди буде вдячна Вам , за всю допомогу .Продовжуйте помагати і разом МИ переможемо .Ачу .
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26.10.2022 16:53 Відповісти
Спасибо за помощь, но лучше помогать сейчас Украине в войне с ***********, потому как воевать на своей территории, своей армией с разрушением домов, инфраструктуры, большими человеческими жертвами и тратой ресурсов гораздо дороже. А в отношении стран Балтии у ********** особые счёты.
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26.10.2022 17:04 Відповісти
Спасибо за всё, братья
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26.10.2022 17:09 Відповісти
а сколько у литовцев Насамс , пару батарей? А Панзергаубиц? десятка два? Так у нас скоро будет больше
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26.10.2022 17:33 Відповісти
2 sistemi NASAMS Litve.Mozet ecio i otdast no nuzno stob ix zamenili cem to ,kak nemci zdelali slovakam vmesto S300 im postavili Patriot.Tem boleje nemci Litve i jest glavnyje po NATO
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26.10.2022 17:38 Відповісти
К Литве кроме благодарности ничего быть не может. Все здравомыслящие знают что отдала все что могла. Я русский, но я слежу за новостями, и я за победу Украины.
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26.10.2022 18:14 Відповісти
Литва - завжди супер, допомагають як можуть i навiть бiльше. А от до тих хто може допомогти а не хоче - питання.
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26.10.2022 17:35 Відповісти
Дуже дякуемо ,нашi друзi, але не треба забувати ,що це наша спiльна вiйна , вiйна вiльного та тоталiтарного свiтiв , якщо ми не зупинемо цих звiрiв ,то вони прийдуть вбивати вас
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26.10.2022 17:40 Відповісти
Литва увеличивает военный бюджет. Всё, что превышает потребности не допускать переброску рашишской техники из Кенигберга на украинский фронт, будет закуплено для Украины.
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26.10.2022 17:49 Відповісти
У нас Рупшиса уже подвергли острой критике за это заявление: такие вопросы не должны обсуждаться публично. Украинцы не должны это расценивать так, что Литва прекращает помощь Украине. Помощь будет продолжаться по разным направлениям и форматам. Будем искать любые возможности замещения недостающих средств... Литва по-прежнему с вами, друзья!
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26.10.2022 17:56 Відповісти
Украинцы ничего не расценивают, прошедшие 8 мес, показали кто есть кто. У всех здравомыслящих есть понимание, что вопросы прежде всего надо задавать шапито 95, а не Литве.
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26.10.2022 18:18 Відповісти
мы всё понимаем и безгранично вам всем благодарны за помощь! Война показала кто есть кто, кто настоящие братья\сестры. Спасибо вам!!
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26.10.2022 19:21 Відповісти
Это мы должны быть благодарны вам, дорогие украинцы за вашу стойкость, силу и мужество. Весь цивилизованный мир в долгу перед вами! Желаем победы над ордой. Потом будем помогать вам в восстановлении разрушенного и уничтоженного... Украина станет еще краше.
К сожалению, невозможно возродить и вернуть погибших... Эти раны долго будут заживать... Всегда думаю о жертвах. Больно...😢
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26.10.2022 21:34 Відповісти
Коли маленька Литва дала більше ніж Германія
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26.10.2022 18:08 Відповісти
Нато якось слабенько готувалося до суперечки з расеєю якщо маленькі Прибалти дають більше як ватажки...
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26.10.2022 18:46 Відповісти
дякуємо і розуміємо!

p.s. це яку наглість треба мати щоб ще насамс у них просити, не здивуюсь що зелень таки попросила... у них у самих їх там 4шт всього які отримала також відносно недавно.
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26.10.2022 19:17 Відповісти
формально чолов'яга правий, захід недоганяє що зараз треба зсовувати всю наявну зброю на схід щоб найсхідніші натівські держави зсовували її в Україну.

але стратегічно дядько помиляється бо ситуація така що якщо Україна розіб'є росію то загрози литві не буде а, отже, і литовська армія може видихнути з полегшенням.
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26.10.2022 19:57 Відповісти
Побудьте на линии...
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26.10.2022 21:25 Відповісти
Брати Прибалти! Не треба виправдовуватись! Ми все розуміємо і щиро Вам вдячні за Вашу підтримку.
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26.10.2022 20:10 Відповісти
Щиро дякуємо литовському народу за підтримку! Може Литва і невелика за територію країна, але Литва - велика країна тому, що допомогає нам усім, чим може на усіх фронтах від щирого серця!
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26.10.2022 22:02 Відповісти
 
 