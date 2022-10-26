Шойгу подзвонив міністрам оборони Індії та Китаю: Розповів про "брудну бомбу"

Міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу провів розмову з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

За даними міністерства, Шойгу обговорив ситуацію в Україні з індійським та китайським колегами та розказав про "заклопотаність з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.

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