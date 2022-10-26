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Шойгу подзвонив міністрам оборони Індії та Китаю: Розповів про "брудну бомбу"

шойгу

Міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу провів розмову з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.

За даними міністерства, Шойгу обговорив ситуацію в Україні з індійським та китайським колегами та розказав про "заклопотаність з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія провела навчання із завдання масованого ядерного удару, - Шойгу

Автор: 

Індія (667) Китай (4582) росія (65122) Шойгу Сергій (626) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+18
Дурному немає спокою-бо воно дурне...
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26.10.2022 16:42
+16
воно *******
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26.10.2022 16:44
+11
У мокшів нова методичка : " про брудну бомбу".
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26.10.2022 16:41
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i tam esho nasratj na stol reshil
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26.10.2022 16:41 Відповісти
У мокшів нова методичка : " про брудну бомбу".
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26.10.2022 16:41 Відповісти
в Херсоні у кацапів скоро буде реальний сталінград - це повна катастрофа для буйла

Ось саме там, в Херсоні, вони й підірвуть свою "грязну бомбу", щоб прикрити свою поразку, зробити черговий жест доброї волі
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26.10.2022 16:59 Відповісти
Ніхто нічого підривати не буде. Це іпсо щоб змусити до перемовин, або сповільнити військову допомогу.
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26.10.2022 17:03 Відповісти
як один із варіантів, але завжди треба прораховувати найгірший
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26.10.2022 17:14 Відповісти
Це і є їхні всі варіанти, їм давно дали зрозуміти, що у випадку використання чогось такого їм гайки.
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26.10.2022 17:36 Відповісти
та давно пора, гаєчним ключем у скроню 😕
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26.10.2022 18:09 Відповісти
...по бараболях.
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26.10.2022 18:19 Відповісти
Та звонил бы уже поц сразу Марсианам...
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26.10.2022 17:01 Відповісти
Дурному немає спокою-бо воно дурне...
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26.10.2022 16:42 Відповісти
на злодії шапка не просто горить-вона палає...
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26.10.2022 16:43 Відповісти
нажаль, це реально може статись, в Херсоні
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26.10.2022 17:00 Відповісти
воно *******
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26.10.2022 16:44 Відповісти
Еще в Спортлото надо сообщить
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26.10.2022 16:45 Відповісти
у брудних людей і думки такі ж..
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26.10.2022 16:45 Відповісти
Та ти шо? Така офігітельна історія, і головне ніхто не вірить
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26.10.2022 16:46 Відповісти
Он сказал "ЫЫЫЫ Украинцы обижают, за кораблем посылают. ЫЫЫЫ."
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26.10.2022 16:58 Відповісти
Вони, все таки, хочуть її взірвати. На каховській дамбі.
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26.10.2022 16:47 Відповісти
і скинути радіацію Туреччині, на курорти та рибалкам 😕
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26.10.2022 17:01 Відповісти
Кунжутича нарешті навчили користуватись телефоном. Ай, шайтан-труба, гаваріт со мной!
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26.10.2022 16:49 Відповісти
шайтан-труба це рпг.
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26.10.2022 23:31 Відповісти
Якщо вам дзвонять з невідомого номера, то не беріть слухавку. Велика ймовірність того що це дзвонить шойгу і буде вам розповідати про "брудну бомбу".
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26.10.2022 16:49 Відповісти
Шойгу,марсианам еще позвони,дятел тряпочный
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26.10.2022 16:49 Відповісти
Навіть якби вона в нас була то шо тут такого?
Україні гнидораша грозить ЯЗ значить Україна може захищатись чим завгодно, хоч грязною бомбою хоч помитою...
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26.10.2022 16:50 Відповісти
якщо чесно,то тут нічого смішного немає,вони щось задумали
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26.10.2022 16:52 Відповісти
Задумали медійної прикрити втечу з Херсону
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26.10.2022 17:02 Відповісти
ЗадумалиСЬ....над своим поведением
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26.10.2022 17:17 Відповісти
Схоже, #уйло йому 3,14здюлжй надавав: роби, що хочеш, але наступ ЗСУ зупини. От він і телефонує усім, хто міг би вплинути. Ну, добре, європейцям ще б могло зайти - усе поряд, а от американцям, тим більше китайцям з індійцями... Хоча, кушать стронцій нє оцєня хоціца, правда?
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26.10.2022 16:53 Відповісти
Сантехнік Колян з нетерпінням чекає дзвінка шойги...
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26.10.2022 16:53 Відповісти
Шойге надо министру обороны Зимбабвы звякнуть, он точно поверит.
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26.10.2022 16:53 Відповісти
to est poshupal, esli oni odobrjat russkuju provokaciu.
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26.10.2022 16:54 Відповісти
А в Туві мухомори ростуть?
Хто знає?
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26.10.2022 16:54 Відповісти
Ростуть, але вони вже їх "не беруть", там щось " важче"
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26.10.2022 17:15 Відповісти
здравствуйте! у вас есть минутка? не хотите поговорить о господе нашем иисусе украинской грязной бомбе?
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26.10.2022 16:56 Відповісти
главное, оленевод, не забудь "показать на карте" откуда будет проистекать ядерная угроза от безядерной Украины..
оленевод-дебил - горе в недостране
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26.10.2022 16:59 Відповісти
Очередная лживая чушь, от аферистов и нефашистов, под названием "а я вам покажу откуда готовилось нападение".
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26.10.2022 17:07 Відповісти
То есть секс по телефону, а это именно ШЛЮХА по телефону.
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26.10.2022 17:07 Відповісти
на очереди звонки в Зимбабве и Папуа......
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26.10.2022 17:09 Відповісти
А хотите я вам расскажу...
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26.10.2022 17:11 Відповісти
Зачётный коммент!) Мы даже знаем когда, где и кто этого индейца обидел)) Слава ЗСУ!
Ще раз щиро дякую за доречний і дотепний ++ коммент!
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26.10.2022 17:32 Відповісти
Ну це виглядить так
1.Дивіться на весь світ - ми *******
2.Дивіться - ми попереджали
3.Поможіть з переговорами - хоч хто-небудь
Коротше - ви світове стидобище.Нарив. І Україна і Світ з вами розбереться
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26.10.2022 17:14 Відповісти
до речі - чого про це тарабанить олень, а не кінь?
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26.10.2022 17:28 Відповісти
"стучит" пид@рок)) Ну, что можно было ожидать от обиженного?
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26.10.2022 17:26 Відповісти
Доречі,було багато пропозицій в коментарях попередніх,про брудну бомбу...
Можливо,то й були провокатори....
І ось вилазить оце недорозуміння,говорить те саме.
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26.10.2022 17:31 Відповісти
Лаври Лукашенка і цьому дегенерату не дають спокою, цей напевно теж на мапі показує звідки збираються кинути на Москву "брудну бомбу"
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26.10.2022 17:38 Відповісти
Никогда ещё Шойгу не посылали нах на таких непонятных языках.
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26.10.2022 17:44 Відповісти
Лживые рашистские твари.
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26.10.2022 18:19 Відповісти
Блин, как же он ****** своими высерами
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26.10.2022 18:37 Відповісти
Оленевода опустили до уровня оператора колл центра, который совершает холодные звонки и пытается впарить слона))
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27.10.2022 00:21 Відповісти
Їм уже в очі кажуть ви кончені а вони кажуть дожь йде...
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27.10.2022 00:21 Відповісти
 
 