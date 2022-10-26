Шойгу подзвонив міністрам оборони Індії та Китаю: Розповів про "брудну бомбу"
Міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу провів розмову з міністрами оборони Індії та Китаю, Раджнатхом Сінгхом та Вей Фенхе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Росії.
За даними міністерства, Шойгу обговорив ситуацію в Україні з індійським та китайським колегами та розказав про "заклопотаність з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби".
Раніше Міністерство оборони РФ повідомило, що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби".
Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що застосувати ядерну зброю в нашій частині Європи може лише один суб'єкт, який наказав міністру оборони Шойгу дзвонити своїм колегам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось саме там, в Херсоні, вони й підірвуть свою "грязну бомбу", щоб прикрити свою поразку, зробити черговий жест доброї волі
Україні гнидораша грозить ЯЗ значить Україна може захищатись чим завгодно, хоч грязною бомбою хоч помитою...
Хто знає?
господе нашем иисусеукраинской грязной бомбе?
оленевод-дебил - горе в недостране
Ще раз щиро дякую за доречний і дотепний ++ коммент!
1.Дивіться на весь світ - ми *******
2.Дивіться - ми попереджали
3.Поможіть з переговорами - хоч хто-небудь
Коротше - ви світове стидобище.Нарив. І Україна і Світ з вами розбереться
Можливо,то й були провокатори....
І ось вилазить оце недорозуміння,говорить те саме.