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Новини Війна
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Окупанти демонтують газопровід між Бердянськом та Мелітополем, який обіцяли відновити до осені, - Центр національного спротиву

газ

Окупована частина Запорізької області на невизначений час залишиться без газопостачання, оскільки росіяни припинили будівництво газопроводу, який мав з’єднати Бердянськ та Мелітополь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Як йдеться у повідомленні, окупаційна "влада" обіцяла відновити газопостачання, зруйноване під час наступу російських військ, до осені. "Проте, нового газопроводу, який росіяни хотіли запустити з Ростова - немає. Запуск опалювального сезону в Мелітополі та Бердянську кілька разів переносили (…) За інформацією підпілля наразі окупанти демонтують газопровід між Бердянськом та Мелітополем. Відтак регіон залишається без газопостачання", - інформують у Центрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у центрі окупованого Мелітополя - результат війни двох кланів окупаційної влади, - мер Федоров

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Бердянськ (469) Мелітополь (770) окупація (6685) Запорізька область (3598) ССО (519)


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Не дивно. Кацапня на бамбасі всі шахти на металобрухт порізала. Кацапсяче завдання якомога більше зруйнувати економіку та інфраструктуру України. Бункерне ***** дізналось, що до цієї війни з кацапами, люди в Україні жили заможніше ніж кацапи по мухосранськах.
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26.10.2022 17:33 Відповісти
центр национального спротиву смотрит и ничего не делает.
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26.10.2022 17:46 Відповісти
Ваші пропозиції 🤔
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26.10.2022 19:01 Відповісти
 
 