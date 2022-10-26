Окупанти демонтують газопровід між Бердянськом та Мелітополем, який обіцяли відновити до осені, - Центр національного спротиву

Окупована частина Запорізької області на невизначений час залишиться без газопостачання, оскільки росіяни припинили будівництво газопроводу, який мав з’єднати Бердянськ та Мелітополь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

Як йдеться у повідомленні, окупаційна "влада" обіцяла відновити газопостачання, зруйноване під час наступу російських військ, до осені. "Проте, нового газопроводу, який росіяни хотіли запустити з Ростова - немає. Запуск опалювального сезону в Мелітополі та Бердянську кілька разів переносили (…) За інформацією підпілля наразі окупанти демонтують газопровід між Бердянськом та Мелітополем. Відтак регіон залишається без газопостачання", - інформують у Центрі.

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