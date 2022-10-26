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Новини Війна
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Один піротехнік ДСНС загинув, п’ятеро поранені внаслідок наїзду на міну в Ізюмському районі, - ОВА

вибух,міна

Автомобіль піротехніків ДСНС наїхав на ворожу міну в Ізюмському районі Харківщини.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Ізюмському районі на ворожу міну, попередньо протитанкову, наїхав автомобіль піротехніків ДСНС. На жаль, 1 людина загинула, 5 – отримали поранення. Усі поранені госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу.

Стан 3 поранених медики оцінюють як тяжкий, 2 постраждалих мають поранення середнього ступеня тяжкості", - розповів очільник обладміністрації.

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Автор: 

мінування (1218) Харківщина (6054) ДСНС (5104) Синєгубов Олег (858)


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26.10.2022 17:00 Відповісти
Царство Небесне загиблому...
...
найскорішого одужання пораненим...
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26.10.2022 17:09 Відповісти
 
 