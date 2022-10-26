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У Білорусі мобілізують водіїв для обслуговування армії РФ, - Центр національного спротиву

рф,армія,водій

У Гомельській області місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків.

Відповідне розпорядження до військкоматів надійшло ще на початку березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву ССО.

За інформацією білоруського підпілля, комісари проводять обхід будинків військовозобов’язаних. Шукають водіїв вантажної техніки та механіків. Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.

"Фактично Білорусь продовжує усіляко підтримувати російських військових. Адже після заяви самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка про створення спільного з рф угруповання військ, під контроль зс рф перейшли білоруські авіабази в містах Ліда та Барановичі. Раніше Центр національного спротиву повідомляв про перебування іранських інструкторів на території Білорусі. Також за інформацією наших партизан білоруські військові помічені поряд з тимчасово окупованим Мелітополем", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни запускають дрони-камікадзе із білоруської частини Чорнобильської зони, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17337) Білорусь (7929) водії (428) ССО (519)


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Топ коментарі
+10
мі здєсь нє прічом..єта всьо лукашенка..да да .єта всьо он подлий
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26.10.2022 17:06
+9
Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил

- Чи настануть часи, коли білоруси дістануть російський член зі свого рота і перестануть когось обслуговувати?
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26.10.2022 17:10
+9
**** тунгусы кодлом бяларуску Рядом муж сидит, гладит её по голове и приговаривает:

- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
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26.10.2022 17:31
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Доречно написати "но бєларускій народ протів діктатара і вайни".
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26.10.2022 17:04 Відповісти
мі здєсь нє прічом..єта всьо лукашенка..да да .єта всьо он подлий
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26.10.2022 17:06 Відповісти
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
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26.10.2022 17:23 Відповісти
Думаю,що на цензорі вони вряд чи зустрічаються.З двох причин : вважають видання нациським,а друге мови нашої не розуміють,хіба що москальску версію читають,Доречі вона ще є?А для чого?
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26.10.2022 17:29 Відповісти
Цей анекдот з"явився саме тоді, коли тут "розпинався" лукашист" під ніком "Бульбаш звичайны" Він так мене "дістав" своїм нахабством та агресивністю, що я написав цей анекдот Був тут ще один - "майкл бом" і ще з десяток їм подібні Але зараз з"явиться тут під білоруським прапорцем - значить просить, щоб тобі "в морду плюнули" тому вони пощезали!
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26.10.2022 17:37 Відповісти
Я б на вашому місці не звертав навіть уваги на коменти якихось там чикчириків.
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26.10.2022 17:59 Відповісти
Та дуже вже нахабно вів себе тут! Хамив навіть "старожилам" І старався "поболючіше вкусить" Мені-то "насрать" - я "товстошкурий", і його "гавкання" мені - "шо слону -дробина" А люди ображалися А він їх навмисно під"юджував, щоб скандал спровокувать Ну от я за нього і "взявся"!

Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
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26.10.2022 18:10 Відповісти
а вы с 20 года с лукадрищем сотрудничали покупали нефтепродукты. электричество и прочую муйню, в то время когда он топил в крови протесты. это ваше СБУ выдавало лукашистам бежавших в Украину беларуских патриотов, это под киевом лукашенковское кгб убивало безнаказанно активистов освободительного движения Беларуси. это ваши власти высылали беларуских волонтеров работавших в Буче и никакие доводы не помешали их оставить. Это ваши погранцы не пускают беларусов имеющих вид на жительство в Украине.
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26.10.2022 19:11 Відповісти
Понос виключи!
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26.10.2022 19:13 Відповісти
Білл,сябр! Вітаю інформвійська бульбоКГБ! Сябр,ви там у себе в КГБ не забувайте,що ви русскіє со знаком качества
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26.10.2022 19:18 Відповісти
до речі,сама білопозиція (не тіхановскіє з вячоркамі) кажуть,що люди-білоруси на форумах,які заводять пісню про те,що ви нас нє паддєржалі в 2020,ви торгували з диктатором Лукою,а нам нічим не допомогли,що бульби за Україну але в них страшна диктатура Луки,який їх дуже давить-насправді платні тролі бульбоКГБ і це їх загальна домашня заготовка
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26.10.2022 18:58 Відповісти
Мені прекрасно відомо і про ОАЦ КГБ і про "білоруський портпл "пригожинців" І чим "дихають" білоруси - мені прекрасно відомо Я живу від них недалеко! У мене зять білорус і вся його рідня на Гомельщині та в Мінську живе Там суцільна ВАТА!!! І нічим вони від кацапів не відрізняються - тільки неагресивні і роботящі

Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів
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26.10.2022 19:09 Відповісти
Симпатии большей части беларуского народа на стороне Украины.
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26.10.2022 18:32 Відповісти
Сміяться в якому місці? Я тих "симпатій" скуштував у березні - коли з білоруських аеродромів летіли російські літаки, заправлені білоруським пальним, і засипали ракетами і бомбами (взятими з білоруських складів) наше місто! Ми місяць лягали спать у холодній квартирі (+10-11), без електрики й води, і не знали, чи прокинемося вранці А вони нам "симпатизували" - аж "з штанів вискакували"!!!
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26.10.2022 19:32 Відповісти
Есть ещё третья - блокирование инета в Беларуси. И она же главная.
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26.10.2022 19:47 Відповісти
правильно називати --білорусія-тому що,совітський герб та прапор.та всі ознаки тоталітарного режиму.
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26.10.2022 17:05 Відповісти
Ці підвозять, інші надають боеприпаси і військову техніку, лікують недобитих орків, надають продукти. бази, казарми, ну а бульбофюрер дозоляє обстрілювати балістичними ракетами та дронами і нападати зі своеї терріторії. До це все посібництво чи співучасть ?
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26.10.2022 17:10 Відповісти
**** тунгусы кодлом бяларуску Рядом муж сидит, гладит её по голове и приговаривает:

- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
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26.10.2022 17:31 Відповісти
Лукачекіст-марш в бульбу!!
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26.10.2022 19:20 Відповісти
Вам удаются анекдоты, не буду скрывать. Но этот лучше убрать из репертуара. Даже такой посредственный человек, как я, просто угораю от его двусмысленности. Слишком жёсткий стёб над страдающей от войны нацией. С уважением к Украине.
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26.10.2022 19:44 Відповісти
І чим же білоруська "нація" "страждає від війни"? Їм казали в 2020-му: "Або ви - Луку або Лука - вас!" Піднімайте Майдан! Підтримаємо! Бо Лука зробить вас батраками Росії!" Що у відповідь почули? "Мы - ня майданутыя! Мы не хацим кравапралития!" А зараз Білорусь і весь її народ - "співучасники злочину (агресивної війни)
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26.10.2022 20:00 Відповісти
Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил

- Чи настануть часи, коли білоруси дістануть російський член зі свого рота і перестануть когось обслуговувати?
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26.10.2022 17:10 Відповісти
Гнилая бульба
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26.10.2022 17:14 Відповісти
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натираєт"!
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26.10.2022 17:25 Відповісти
Бронированный троллейбус.
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26.10.2022 17:27 Відповісти
У білорашки є підпілля?
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26.10.2022 17:36 Відповісти
Є! У Вільнюсі! А зарплату їм "Газпромбанк" платить!
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26.10.2022 17:41 Відповісти
Недавно,Саша-агрофюрер,по бацькавскі сказав своєму памяркоунаму народцу: хатіте чтоби гарячая вада била,помиться под душем,тепло в доме,шкварка і чарка била-сідзітє і нє чірікайтє! І ани сідзяць,як клопи під плінтусом. А нам наш картавенький 73% батька забезпечив відключення світла,відсутність опалення і думає,як поскоріше віддати Путену Богуслаєва,що розвалив виробництво двигунів...
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26.10.2022 18:53 Відповісти
 
 