У Білорусі мобілізують водіїв для обслуговування армії РФ, - Центр національного спротиву
У Гомельській області місцеві військові комісаріати проводять приховану мобілізацію водіїв та механіків.
Відповідне розпорядження до військкоматів надійшло ще на початку березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву ССО.
За інформацією білоруського підпілля, комісари проводять обхід будинків військовозобов’язаних. Шукають водіїв вантажної техніки та механіків. Їх залучають до обслуговування військової техніки збройних сил РФ, які перебувають на території Білорусі.
"Фактично Білорусь продовжує усіляко підтримувати російських військових. Адже після заяви самопроголошеного президента Білорусі олександра лукашенка про створення спільного з рф угруповання військ, під контроль зс рф перейшли білоруські авіабази в містах Ліда та Барановичі. Раніше Центр національного спротиву повідомляв про перебування іранських інструкторів на території Білорусі. Також за інформацією наших партизан білоруські військові помічені поряд з тимчасово окупованим Мелітополем", - йдеться у повідомленні.
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- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
Закінчилась російсько-українська війна і на «Цензор» повилазили «сябри» з черговими «порадами» - «Как украинцам абустроить паслеваенную Украину!» … Українці питають:
- А де ВИ були, коли кацапи з білоруської території нас обстрілювали ВАШИМИ ракетами і авіацією бомбили? На чиєму пальному їх танки Україну «утюжили»?
- А мы пад аккупацией «пратеставали»!
- Де? У спальнях під ковдрами?І що ви зробили щоб тої «аккупации» не було?
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- Ну, ты уж пацерпи, рОдная! Гета же наши саюзники - яны нас ат «бандер» защищают!
- Чи настануть часи, коли білоруси дістануть російський член зі свого рота і перестануть когось обслуговувати?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натираєт"!