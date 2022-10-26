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Новини
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Нацрада ТРМ просить визнати російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями

россия,ртр

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до правоохоронних органів України щодо визнання російських телеканалів "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора.

"У своїх передачах телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый", інформуючи про терористичні акти у Вінниці, Оленівці і Чаплиному, дезінформували, вибірково поширювали інформацію, надавали певні переваги в описі фактів, що є виключно пропагандистською діяльністю, спрямованою на розпалювання війни та її підтримку в аудиторії телеглядачів цих телеканалів", - заявляє регулятор.

Зазначається, що свою позицію Нацрада висловила в листах до правоохоронних органів на основі моніторингу програм зазначених телеканалів, що виявив, зокрема, намагання РФ раціонально обґрунтувати терористичний акт ЗС РФ у Вінниці, водночас підбурюючи до подібних актів у майбутньому.

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Повідомляється, що події в Оленівці російські журналісти та учасники передач обмежили 12-ма наративами, зокрема перекладаючи провину на керівництво Україні. Щодо подій на станції Чаплине російські журналісти і офіційні особи заявляли, що "російські ракетні підрозділи цілеспрямовано цілились та влучили в потяг, який начебто перевозив українських військовослужбовців і воєнну техніку".

"Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" належать до ЗМІ, в яких держава-терорист (держава-агресор) – Російська Федерація – має частку власності. Усі редакційні рішення щодо поширеної інформації належать лише мовникам, їх керівництву і журналістам. Тому відповідальність за поширення ЗМІ інформації, яка виправдовує, підбурює і підтримує тероризм, є медійною складовою державного тероризму Російської Федерації проти України", - заявляють у Нацраді.

З огляду на це, регулятор звернувся до правоохоронних органів взяти до уваги факти сприяння і здійснення терористичної діяльності зазначеними російськими телеканалами, а також просить розглянути можливість визнання цих телеканалів терористичними організаціями через виправдання та публічну підтримку, оприлюднену у ЗМІ, підбурення до вчинення терористичних актів, з метою притягнення осіб, винних у протиправних діях, до кримінальної відповідальності.

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Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики і Нацрада звернулися до Єврокомісії щодо маніпуляцій про війну в Україні в ефірі російської версії телеканалу Euronews.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) росія (65122) тероризм (2866) телебачення (1170)


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Пєрвий терористичний канал.
Звучить...
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26.10.2022 17:19 Відповісти
Трохи підправлю - Пєрвий терористичний Анал. Тепер краще звучить
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26.10.2022 18:21 Відповісти
Этого не будет. Где ж тогда Наивеличайший будет свою продукцию продавать?
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26.10.2022 17:31 Відповісти
Та всі вони терористичні.Іде фільм,через деякий час невеликий,пару хвилин випуск новин,де розкажуть,які українці нацисти і як вони раші жить не дають.Тому вони такі зомбовані.
А років 20 тому деякі їхні канали,як НТВ,вважалися дуже сміливими і прогресивними,проти влади йшли.
А зараз...
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26.10.2022 17:34 Відповісти
А що, до сих пір.....? Чи я щось пропустив?
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26.10.2022 17:40 Відповісти
Так вся країна-росія визнана терористичною! Чи цього мало?
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26.10.2022 17:44 Відповісти
А что (И КТО) там, вообще, не террорист? Проще объявить всех (и ВСЁ), а потом в скобках добавить немногие исключения (если найдутся). Немногие "непутиноиды" давно в бегах (или на том свете)...
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26.10.2022 18:13 Відповісти
А три українські канали теж терористичні що їх відімкнули, чи ето другоє?
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26.10.2022 18:20 Відповісти
НаСрада, не поздновато лі?
Шо, каломойскоє дало добро?
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26.10.2022 20:00 Відповісти
 
 