Нацрада ТРМ просить визнати російські телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення звернулася до правоохоронних органів України щодо визнання російських телеканалів "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" терористичними організаціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора.

"У своїх передачах телеканали "Россия 24", "RTR Планета" і "Первый", інформуючи про терористичні акти у Вінниці, Оленівці і Чаплиному, дезінформували, вибірково поширювали інформацію, надавали певні переваги в описі фактів, що є виключно пропагандистською діяльністю, спрямованою на розпалювання війни та її підтримку в аудиторії телеглядачів цих телеканалів", - заявляє регулятор.

Зазначається, що свою позицію Нацрада висловила в листах до правоохоронних органів на основі моніторингу програм зазначених телеканалів, що виявив, зокрема, намагання РФ раціонально обґрунтувати терористичний акт ЗС РФ у Вінниці, водночас підбурюючи до подібних актів у майбутньому.

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Повідомляється, що події в Оленівці російські журналісти та учасники передач обмежили 12-ма наративами, зокрема перекладаючи провину на керівництво Україні. Щодо подій на станції Чаплине російські журналісти і офіційні особи заявляли, що "російські ракетні підрозділи цілеспрямовано цілились та влучили в потяг, який начебто перевозив українських військовослужбовців і воєнну техніку".

"Россия 24", "RTR Планета" і "Первый" належать до ЗМІ, в яких держава-терорист (держава-агресор) – Російська Федерація – має частку власності. Усі редакційні рішення щодо поширеної інформації належать лише мовникам, їх керівництву і журналістам. Тому відповідальність за поширення ЗМІ інформації, яка виправдовує, підбурює і підтримує тероризм, є медійною складовою державного тероризму Російської Федерації проти України", - заявляють у Нацраді.

З огляду на це, регулятор звернувся до правоохоронних органів взяти до уваги факти сприяння і здійснення терористичної діяльності зазначеними російськими телеканалами, а також просить розглянути можливість визнання цих телеканалів терористичними організаціями через виправдання та публічну підтримку, оприлюднену у ЗМІ, підбурення до вчинення терористичних актів, з метою притягнення осіб, винних у протиправних діях, до кримінальної відповідальності.

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Як повідомлялося, Міністерство культури та інформаційної політики і Нацрада звернулися до Єврокомісії щодо маніпуляцій про війну в Україні в ефірі російської версії телеканалу Euronews.