НАЗК презентувало дослідження "Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану"

НАЗК підготувало звіт на основі дослідження "Корупційні схеми та ризики під час виїзду з України в умовах воєнного стану".

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу заявив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

За його словами, звіт підготовлений з метою виявлення та ліквідації корупційних схем, які застосовуються на системній основі для виїзду військовозобов’язаних чоловіків з України.

Ситник повідомив, що в ході дослідження було виявлено вісім протиправних та корупційних схем.

З дослідженням можна ознайомитися за посиланням.

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"Серед найпопулярніших – вивіз чоловіків через систему "Шлях" у якості водія та другого водія, а також виїзд на підставі фіктивних документів, листів державних органів, надання неправомірної вигоди та багато іншого. За повідомленням Державної прикордонної служби від початку воєнного стану понад 8 тисяч військовозобов’язаних чоловіків намагалися незаконно перетнути державний кордон. Понад 5 тисяч порушників зупинені прикордонниками по закритому пропуску. Решта намагалися схитрувати на паспортному контролі. Зафіксовано близько 245 спроб підкупу прикордонників, під час яких вони відмовилися від незаконної вигоди на загальну суму майже 4 мільйона гривень. Це лише офіційні цифри. Як показало наше дослідження, вони не відображають масштабу та повної картини, але ж є переконливою ілюстрацією, наскільки ця ситуація вимагає врегулювання", - зазначив заступник голови НАЗК.

Ситник розповів, що деякі військкомати сприяли військовозобов’язаним чоловікам незаконно отримати документи для виїзду з України: "До прикладу, за 12 тисяч доларів лікарі, працівники військкоматів, адвокати виготовляли повний пакет фіктивних документів, які надавали можливість особам ухилятися від мобілізації та безперешкодно перетинати державний кордон".

Він зазначив, що НАЗК для ухвалення відповідних рішень скерувало листи з висновками дослідження до Офісу Президента, прем’єр-міністру та генпрокурору.

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