НАТО не може дозволити Путіну перемогти, це буде катастрофою для України і зробить Альянс уразливішим, - Столтенберг
Те, чого Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від того, що вона може досягти на полі бою.
Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не розмірковуватиму, як довго війна триватиме, але я скажу лише дві речі. Одна - ми готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б катастрофою і трагедією для українців, але також і зробить нас, союзників із НАТО, уразливішими, тому що потім буде вивчено урок, що президент Путін може досягати цілі, використовуючи військову силу. І це буде вивчений урок не лише ним, але й для інших авторитарних лідерів у всьому світі", - сказав Столтенберг.
Другим пунктом він зазначив те, що "всі війни закінчуються за столом переговорів".
"Водночас нам відомо, що те, чого Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від того, що вона може досягти на полі бою", - переконаний генсек.
У зв'язку з цим він зазначив, що союзники з НАТО, постачаючи Україні військову підтримку, намагаються "максимізувати результат, який буде прийнятним для України та мінімізувати час, за який цього можна досягти".
"Чим сильніша Україна на полі бою, тим швидше буде досягнуто політичного рішення, яке гарантуватиме, що Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі", - вважає Столтенберг.
Він зазначив, що війни "за своєю природою непередбачувані".
"Але що ми бачили за останні тижні та місяці, то це те, що українці значно просуваються вперед і змогли насамперед витіснити російські загарбницькі війська з півночі, з території навколо Києва, а потім - зупинити російський наступ на Донбасі та витіснити їх, звільняючи території Харкова і тепер на півдні. Це - чудовий приклад хоробрості українських Збройних сил, які ми поважаємо, так само як і український народ та їхнє керівництво, а підтримка союзників була критично важливою для цього успіху", - підсумував Столтенберг.
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А то проиграть не может, выиграть нельзя - так что, умереть всем???
Якшо дати )(уйлу волю,то він спочатку палець відкусить а потім і цілу руку
Скільки військової допомоги передало Україні NATO?
Не окремо взяті країни, а саме організація NATO.
Як щодо бойових літаків?
А Украина союз с кем то заключила?
Помогла хоть кому то когда небудь хоть на копейку?
А якщо без жартів, то Україна віддала всю свою ядерну зброю і всі крилаті ракети made in ussr (сотні штук). Це теж чогось та й варте.
P.S. І всі надзвукові бомбардувальники-ракетоносці.
А там украинцы всегда были за деньги и очень хорошие.
Голубые каски от 10 000 Дол. в месяц имеют.
Каждая перевозка самолётом оплачивается так,что туда очередь на 100 лет вперёд.
И в НАТО хотят только что бы кукурузное поле за миллионы дол.в аренду под базу сдавать.