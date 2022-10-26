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Новини Війна
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НАТО не може дозволити Путіну перемогти, це буде катастрофою для України і зробить Альянс уразливішим, - Столтенберг

столтенберг

Те, чого Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від того, що вона може досягти на полі бою.

Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не розмірковуватиму, як довго війна триватиме, але я скажу лише дві речі. Одна - ми готові підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти. Це було б катастрофою і трагедією для українців, але також і зробить нас, союзників із НАТО, уразливішими, тому що потім буде вивчено урок, що президент Путін може досягати цілі, використовуючи військову силу. І це буде вивчений урок не лише ним, але й для інших авторитарних лідерів у всьому світі", - сказав Столтенберг.

Другим пунктом він зазначив те, що "всі війни закінчуються за столом переговорів".

"Водночас нам відомо, що те, чого Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від того, що вона може досягти на полі бою", - переконаний генсек.

Читайте також: Жодна країна не повинна допомагати РФ у її агресивній війні проти України, - Столтенберг

У зв'язку з цим він зазначив, що союзники з НАТО, постачаючи Україні військову підтримку, намагаються "максимізувати результат, який буде прийнятним для України та мінімізувати час, за який цього можна досягти".

"Чим сильніша Україна на полі бою, тим швидше буде досягнуто політичного рішення, яке гарантуватиме, що Україна переможе як суверенна незалежна держава в Європі", - вважає Столтенберг.

Він зазначив, що війни "за своєю природою непередбачувані".

"Але що ми бачили за останні тижні та місяці, то це те, що українці значно просуваються вперед і змогли насамперед витіснити російські загарбницькі війська з півночі, з території навколо Києва, а потім - зупинити російський наступ на Донбасі та витіснити їх, звільняючи території Харкова і тепер на півдні. Це - чудовий приклад хоробрості українських Збройних сил, які ми поважаємо, так само як і український народ та їхнє керівництво, а підтримка союзників була критично важливою для цього успіху", - підсумував Столтенберг.

Також читайте: Звинувачення РФ щодо "брудної бомби" є фальшивими, світ дуже уважно за цим спостерігає, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6440) путін володимир (23798) росія (65122) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+11
Будьт точнішим,пане Столтенберґ.Альянсу тоді просто не буде.
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26.10.2022 17:34
+8
Це буде так само катастрофою для альянсу!
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26.10.2022 17:34
+8
Звісно, помагала. Сирії, Ірану... Для Air Koryo пару Ан-148 поставила.

А якщо без жартів, то Україна віддала всю свою ядерну зброю і всі крилаті ракети made in ussr (сотні штук). Це теж чогось та й варте.

P.S. І всі надзвукові бомбардувальники-ракетоносці.
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26.10.2022 18:07
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Будьт точнішим,пане Столтенберґ.Альянсу тоді просто не буде.
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26.10.2022 17:34 Відповісти
Це буде так само катастрофою для альянсу!
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26.10.2022 17:34 Відповісти
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26.10.2022 17:37 Відповісти
могли бы пятак хрюхи пририсовать
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26.10.2022 20:45 Відповісти
а то сердечко вышло
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26.10.2022 20:46 Відповісти
так дайте им уже по морде

А то проиграть не может, выиграть нельзя - так что, умереть всем???
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26.10.2022 17:37 Відповісти
Сколько раз уже повторять Украина оттрахает ху.ла и его обосцанную армию.
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26.10.2022 17:39 Відповісти
Пусть лучше НАТО его оттрахает
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26.10.2022 17:43 Відповісти
То може досить на жопі сидіти, а потрібно активніше долучатися до боротьби з ******?
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26.10.2022 17:43 Відповісти
тоді )(уйло,як і по його задумці, буде з пропагандонських каналів верещати-що рашка воює з НАТО.якраз то шо треба ,для іхньої божевільної публіки
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26.10.2022 17:48 Відповісти
Я теж думаю..якшо вже НАТО буде боятись ,то позорище буде на весь світ..то що ж тоді говорити про когось. тоді навішо то воно створювалось то НАТО.
Якшо дати )(уйлу волю,то він спочатку палець відкусить а потім і цілу руку
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26.10.2022 17:46 Відповісти
А кого молили в перші дні закрити небо над Україною ?
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26.10.2022 17:51 Відповісти
Так не дозвольте.

Скільки військової допомоги передало Україні NATO?

Не окремо взяті країни, а саме організація NATO.

Як щодо бойових літаків?
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26.10.2022 17:52 Відповісти
Організація НАТО не є власником зброї. це так само як вимагати меду в районному лісхозі.
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26.10.2022 18:06 Відповісти
Нове блєяння на старий лад
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26.10.2022 17:58 Відповісти
Все чего требуют
А Украина союз с кем то заключила?
Помогла хоть кому то когда небудь хоть на копейку?
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26.10.2022 17:58 Відповісти
Так. Багато кому. І не на копійку.😡
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26.10.2022 18:02 Відповісти
Звісно, помагала. Сирії, Ірану... Для Air Koryo пару Ан-148 поставила.

А якщо без жартів, то Україна віддала всю свою ядерну зброю і всі крилаті ракети made in ussr (сотні штук). Це теж чогось та й варте.

P.S. І всі надзвукові бомбардувальники-ракетоносці.
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26.10.2022 18:07 Відповісти
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26.10.2022 18:15 Відповісти
Помагалы-это бесплатно,а не за деньги.
А там украинцы всегда были за деньги и очень хорошие.
Голубые каски от 10 000 Дол. в месяц имеют.
Каждая перевозка самолётом оплачивается так,что туда очередь на 100 лет вперёд.
И в НАТО хотят только что бы кукурузное поле за миллионы дол.в аренду под базу сдавать.
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26.10.2022 18:15 Відповісти
Більш уразливим, дуже дуже м'яко сказав
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26.10.2022 18:39 Відповісти
В нам вже є неголений соловейко, і не один. Ти б краще на поставки зброї наліг, Столтенберже.
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26.10.2022 18:47 Відповісти
Они все не хотят, что бы Путин победил. И не хотят, что бы Украина победила.
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26.10.2022 19:11 Відповісти
... не хотят шобы Украина победила...- по-моему кацапа мнение никто не спрашивал.
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26.10.2022 20:49 Відповісти
 
 